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Ať mě trénink bolí! Voborníková o nově nalezeném sebevědomí i měsících štěstí

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Tereza Voborníková je královnou českého biatlonu pro rok 2026. | foto: Jaroslav Svoboda

Tomáš Macek
  20:00
Jak se odměnila za zatím životní sezonu? A jaký dárek si nadělila k úterním 26. narozeninám? „Tyhle pohádkové šaty, co mám právě na sobě,“ usmála se Tereza Voborníková v pondělí večer v pražském Národním domě. Podruhé v životě si tu kráčela pro cenu určenou vítězi ankety Biatlonista roku.

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A nešlo o ocenění jediné. Na galavečeru byla vyhlášena také vítězkou čtenářské ankety iDNES.cz o nejlepšího biatlonistu sezony.

To vše po zimě, během níž stála poprvé na individuálních stupních vítězů Světového poháru a především dosáhla na olympijský bronz.

Od té chvíle uplynuly tři měsíce. Připadá vám to už dávno?
Zase tak moc ne. Ale zmizel sníh, začala příprava na další sezonu, je skoro léto a my jezdíme v triku a kraťasech na kolečkových lyžích. Prostě jsem zase v jiné fázi. Ovšem tu medaili mám v hlavě na každém tréninku. I když se mi zrovna nechce, je obrovskou motivací.

Hodně lidí tvrdí, jak chtějí stihnout ještě něco jiného a že život není jen o sportu. Ale mě teď biatlon moc baví.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
DR Kongo vs. DánskoFotbal - - 3. 6. 2026:DR Kongo vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.20
  • 2.60
  • 1.90
Albánie vs. IzraelFotbal - - 3. 6. 2026:Albánie vs. Izrael //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.15
  • 3.80
Nizozemsko vs. AlžírskoFotbal - - 3. 6. 2026:Nizozemsko vs. Alžírsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.33
  • 5.00
  • 7.60
Lucembursko vs. ItálieFotbal - - 3. 6. 2026:Lucembursko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.20
  • 4.20
  • 1.46
Polsko vs. NigérieFotbal - - 3. 6. 2026:Polsko vs. Nigérie //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.80
  • 3.10
  • 4.20
Jižní Korea vs. SalvadorFotbal - - 4. 6. 2026:Jižní Korea vs. Salvador //www.idnes.cz/sport
4. 6. 03:00
  • 1.10
  • 9.72
  • 21.80
Program a výsledky
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