A nešlo o ocenění jediné. Na galavečeru byla vyhlášena také vítězkou čtenářské ankety iDNES.cz o nejlepšího biatlonistu sezony.
To vše po zimě, během níž stála poprvé na individuálních stupních vítězů Světového poháru a především dosáhla na olympijský bronz.
Od té chvíle uplynuly tři měsíce. Připadá vám to už dávno?
Zase tak moc ne. Ale zmizel sníh, začala příprava na další sezonu, je skoro léto a my jezdíme v triku a kraťasech na kolečkových lyžích. Prostě jsem zase v jiné fázi. Ovšem tu medaili mám v hlavě na každém tréninku. I když se mi zrovna nechce, je obrovskou motivací.
Hodně lidí tvrdí, jak chtějí stihnout ještě něco jiného a že život není jen o sportu. Ale mě teď biatlon moc baví.