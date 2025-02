Voborníková: Potřebuju nakopnout. Wiererová: Jsem nemocná, nejedu

Wiererová opět chybí, Simonová hledá sebevědomí Kristýna Otcovská snad vyležela střevní problémy, chce startovat Dorothea Wiererová během závodu Světového poháru v Ruhpoldingu Italská hvězda Dorothea Wiererová se po odhlášení ze stíhacího závodu nepředstaví ani ve vytrvalostním. „Stále jsem nachlazená,“ informovala, v italské sestavě ji nahradila Martina Trabucchiová . Zdravotní problémy řeší také německý mužský tým, vytrvalostní závod nepojede ve středu nemocný Philipp Nawrath , místo něj byl do Švýcarska narychlo povolán David Zobel.

Franziska Preussová se od kadeřnických akcí vrací opět k těm biatlonovým. Po zlaté stíhačce skvěle naladěná žena novinářům vykládala: „Mým programem na pondělí bylo málo sportu a spoustu času v posteli, abych ušetřila energii - a potom zkusila ještě něco vyhrát." Němci před vytrvalostním závodem zároveň upravili sestavu sestavu svého kvarteta. Evropská mistryně Johanna Puffová nahradila Sophii Schneiderovou, které nepomohlo k nominaci ani 11. místo ze sprintu. Elvira Öbergová dává po stříbrném nedělním záseku ze stíhačky najevo: „Přesně takový závod jsem potřebovala, abych se ujistila, že jsem definitivně zpátky. Po předchozí nemoci jsem o sobě dost pochybovala." Teď by se ráda ve vytrvalostním závodě přiblížila k bilanci starší sestry Hanny , dvojnásobné mistryně světa. Elviřiným maximem na světových šampionátech je zatím v této disciplíně 14. místo.

Justine Braisazová-Bouchetová vlastní zatím nejhodnotnější medailovou sbírku v Lenzerheide 2025, obsahující dvě zlata a bronz. „Zatím se tu náramně bavím, tak doufám, že to bude pokračovat. Jen ten nedělní sjezd o stříbro proti Elviře Öbergové bych si nejradši dala znovu," podotkla. Za jeho cílem jí zvedla náladu čekající dcera Come. Ta se pak na tiskové konferenci rozplakala. FRANCOUZKY V ODLIŠNÉM ROZPOLOŽENÍ. Braisazová-Bouchetová (vlevo) se směje, Simonová (vpravo) zatím spíše trápí Julia Simonová, byť i ona je majitelkou zlata ze smíšené štafety, má zatím podstatně horší náladu. Ve stíhačce se chtěla pokusit o historický primát a jako první žena ji vyhrát třikrát po sobě. Jenže po šesti ranách mimo terče skončila dvanáctá. Po pádu ve smíšené štafetě trénuje s obvázaným loktem. „V závodech mi chybí odhodlání a sebevědomí při střelbě. Je to pro mě psychicky náročné mistrovství," vykládala čtyřnásobná vítězka z Nového Města 2024. Ingrid Tandrevoldová chce konečně zajet závod, po němž bude sama se sebou střelecky spokojená. Ve stíhacím závodě si držela čisté konto až do závěrečné stojky, jenže na ní třikrát minula . „Málokdy jsem byla před poslední položkou tak unavená," přiznala Norka.

Domácí Švýcarsko stále čeká na medaili. Lenu Häckiovou-Grossovou od ní dělilo ve sprintu ze čtvrtého místa jen 1,4 sekundy. Ve stíhačce potom jela až do poslední střelby na stříbrném kurzu, než se i ona třikrát mýlila a klesla na páté místo. „Před závodem bych takové umístění brala, teď mám smíšené pocity," říkala. Povede se útok na stupně vítězů do třetice? Švýcarská biatlonistka Lena Häckiová-Grossová během stíhacího závodu v Lenzerheide. Kristýna Otcovská věří, že střevní problémy, které ji přinutily vzdát sprint, jsou už minulostí. „Hodně jsem ležela a odpočívala. Dnes jsem šla intenzivnější trénink a necítila jsem se úplně špatně. Jen nevím, co od sebe čekat," hlásila po pondělním tréninku. Vytrvalostní závod žen je historicky nejúspěšnější disciplínou českého biatlonu na mistrovství světa. Titul v něm vybojovaly v roce 2003 Kateřina Holubcová a 2021 Markéta Davidová, navíc v letech 2015 a 2017 byla Gabriela Soukalová stříbrná. POSLEDNÍ TŘI MISTRYNĚ SVĚTA: zleva Davidová, H. Öbergová, Vittozziová. Norka Tora Bergerová byla v roce 2013 dosud poslední ženou, která světové zlato ve vytrvalostním závodě obhájila. Kdo vítězil po ní? 2015: Jurlovová (Rus.), 2016: Dorinová-Habertová (Fr.), 2017: Dahlmeierová (Něm.), 2019: H. Öbergová (Švéd.), 2020: Wiererová (It.), 2021: Davidová (ČR), 2023: H. Öbergová (Švéd.), 2024: Vittozziová (It.). Z minulých šampionek bude na startu jen Hanna Öbergová. Zranění zad vyřadilo Markétu Davidovou i Lisu Vittozziovou, nemoc nepustila na start Dorotheu Wiererovou.