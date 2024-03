A příští zimu o modrý dres? Voborníková o cestě vzhůru, radosti i stěhování

Co teď, za cílem posledního závodu sezony, ve vaší mysli převažuje? Radost? Úleva? Vyčerpání?

Nejvíc radost, až pak úleva. Mám velikánskou radost, že jsem to své šestnácté místo i v posledním masáku udržela. Už jsme toho měli fakt dost, ale snažila jsem se do posledních metrů sezony nepřemýšlet a jet, co to dá.

Sezona tedy naplnila očekávání, s nimiž jste do ní šla?

Rozhodně. Přála jsem si zajíždět vyrovnané výsledky, což se mi ještě na začátku zimy moc nedařilo, když jeden závod byl super a v dalším jsem se třeba ani nedostala do stíhačky. Ale po Vánocích jsem svoji výkonnost trochu srovnala a ke konci sezony už se nekonaly ani žádné šílené výkyvy na střelnici, abych výsledkově létala mezi 10. a 50. místem. Z posledního trimestru, během kterého jsem ve všech závodech skončila do dvacítky, jsem moc mile překvapená.