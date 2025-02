Žádná extra radost, říkala Voborníková. Charvátová litovala, že se nejel sprint

Jislová: Jedu v takovém úsporném režimu Jessica Jislová během vytrvalostního závodu na MS v Lenzerheide. Stejně jako Tereza Voborníková udělala dvě chyby na střelnici i Jessica Jislová. „Hlavně ta rána z ležky mě mrzí, měla jsem ji trefit,“ říkala také ona po 36. místě v cíli. Zároveň přiznala, že na ni doléhá únava ze čtvrtého startu na šampionátu. „I když jsem se snažila začít volněji, už moc sil nemám,“ podotkla. „Asi bych potřebovala víc než den pauzy mezi závody. Jedu teď v takovém úsporném režimu, pořádně netrénuju, jen závodím, nebo odpočívám. Nemám asi úplně dobrou formu na to, aby mi tenhle režim vyhovoval.“ Lucie Charvátová byla z Češek na trati nejrychlejší (24. čas), zato na střelnici se jí povedla postupka. Na jednotlivých položkách nabrala bilanci 0 - 1 - 2 - 3 a skončila na 63. místě pořadí vytrvalostního závodu. „Kdybychom dnes jeli sprint, byl by to pěkný výsledek,“ prohodila. „Moje druhá půlka závodu už ale veselá nebyla. Zase jsem nedopadla, jak jsem si představovala. Přitom z první poloviny jsem měla docela dobrý pocit a věřila, že to podobně vydrží až do cíle.“ Proč se tak nestalo? „Na poslední dvě položky jsem už nebyla koncentrovaná jako na začátku závodu. Dělala jsem zbytečné chyby. Stejné, co dělám vždycky. Vestoje šlo o nedojeté rány nahoře a vleže o uškubnuté na čtyři hodiny. Prostě scénář, který se pořád opakuje.“ Otázkou je, kdo z Češek nyní nastoupí do čtvrtečního singl mixu. „Trať, která tady na singl mix je, by mi profilově vyhovovala,“ poznamenala Jislová. „Ale netroufnu si říct, že bych měla být tou, která ho má jet, protože těch sil momentálně vážně moc nemám.“ Postaví se tedy na start Voborníková, která má v nohách o jeden závod méně? Trenéři rozhodnou.