Jak nahodit sezonu. Ukazuju tělu, že to teď bude 20 minut bolet, říká Voborníková

Je to už evergreen všech sezon v podání Voborníkové. Předvánoční pohárová kola nemívá nejlepší, zato po Vánocích se „probouzí“ k mnohem lepším výsledkům.
Například z úvodního pohárového kola jsou v její kariéře nejlepšími individuálními výsledky 20. místo ve sprintu v Kontiolahti 2024 a 22. místo ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti 2022.
„Potřebuju se vždycky nejprve vyzávodit,“ vysvětluje. „Prostě abych ukázala tělu, že se musí zmáčknout a že to teď bude 20 minut bolet. Každým tím závodem zároveň nabírám i další rychlý trénink. Ne že by ho bylo málo, ale jezdíme spíš intervalové tréninky s pauzou, zatímco závod je v kuse.“
V sobotu, kdy po výborné práci Lucie Charvátové vyrazila na trať svého úseku ženské štafety z vedoucí pozice, se dvě kola držela v kontaktu i s extrémními rychlíky Justine Braisazovou-Bouchetovou a Lisou Vittozziovou. „Ta kola se mi vůbec nejela špatně. Kdybych na to neměla, neudržela bych se s nimi,“ líčila.
Až v posledním kole jí špička závodu cukla a nabrala v něm ztrátu 24 sekund. „Tam už mi chybělo, abych měla k sobě někoho trochu pomalejšího než ty dvě. Už jsem na to neměla, abych je udržela.“
Po nedělní smíšené štafetě, v níž na třetím úseku uhájila průběžné české umístění na sedmém místě, si pochvalovala: „Jelo se mi zase o kousek líp než v sobotu. Ale určitě mám ještě na čem pracovat. Věřím, že se má výkonnost bude dál zvedat.“
|
Jsem pyšná, že jsem se z toho nezbláznila. Voborníková o psychickém zdraví
Největším problémem nedělního vystoupení tak byly první dvě nepovedené rány vleže. Potom už jí terče padaly bez zaváhání.
Byla snad na vině špatná pozice na podložce?
„Vůbec nevím, proč se to stalo,“ přiznala. „Viděla jsem, že šlo o dvě těsné rány mimo na 12 hodinách. Ale jakmile jsem se zavrtěla a předělala si polohu, byly další rány hezké.“
V úterý při prvním individuálním vystoupení v sezoně v podobě vytrvalostního závodu na 15 kilometrů to bude zase o něčem jiném.
Nejen že se oněch 20 minut bolesti ze štafet prodlouží na více než 40 minut.
Navíc každá střela mimo bude penalizována trestnou minutou.
„Dřív byla patnáctka můj nejoblíbenější závod,“ prozrazuje. „Ale poslední dva roky při něm bývám na střelnici až příliš nervózní. Asi proto, že vím, že je potřeba střílet čistě – a snažím se být pečlivější než při štafetách, kdy máte v hlavě, že můžete dobíjet. Ta opatrnost mě trochu svazuje. Snažím se rány víc hlídat, z čehož potom pramení chyby. Ráda bych se vrátila k pocitům z minulosti: tedy že mám vytrvalostní závod ráda a těším se na něj.“
K tomu by mohla dopomoci i dobrá nálada v týmu, o které hovořila už po ženské štafetě Lucie Charvátová.
„Jsem strašně ráda, že se to Lúce v sobotu povedlo,“ říká Voborníková. „Bylo na ní fakt vidět, jak je nadšená – a my byly s ní. Přes léto ukazovala až neuvěřitelnou formu, tak doufám, že ji dokáže prodat.“
Medailové umístění zároveň znamenalo, že v rámci sázky se český servisní tým zjevil na hotelu v kabátech imitujících leopardí kůži.
„U zrodu té sázky byl Šimon Kubina, který tu ten kabát uviděl v obchodě a navrhl sázku: když budeme do 6. místa, koupí si ho on sám, a když do 3. místa, koupí si ho celý servis. Což se nakonec i stalo,“ vysvětluje Voborníková.
Pokud se při prvním setkání s konkurencí v nové sezoně rozhlédla i za hranice českého týmu, co českou biatlonistku nejvíce zaujalo?
Třeba téma formy žen vracejících se po mateřských povinnostech. „I Janina Hettichová teď potvrzuje, že vracející se maminky formu mají. Divím se, že se na to nedělají studie, jak moc mateřství a těhotenství pomáhá s výkonností.“
Zato co se týče designu kombinéz... „Mám pocit, že jsou víceméně stejné jako loni, nebo maximálně s drobnými úpravami designu. Takže mám pocit, jako by minulá sezona vlastně ani neskončila, jen jsme si dali chvilku pauzu a jsme tu zase.“
Co ji naopak každopádně potěšilo, je netradiční östersundské počasí.
„Letos tu nepanují tradiční těžce minusové teploty a zatím tady máme kolem nuly, nebo maximálně minus čtyři, což jsem v Östersundu ještě nezažila. Rozhodně budu radši závodit v těchhle proměnlivých podmínkách, než aby bylo minus 15.“