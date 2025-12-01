Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jak nahodit sezonu. Ukazuju tělu, že to teď bude 20 minut bolet, říká Voborníková

Tomáš Macek
  15:38
Dva starty ve štafetách a v nich třetí a páté místo. Také Tereza Voborníková mohla po úvodním pohárovém víkendu v Östersundu říkat: „Pro tým i celkově pro náš biatlon je to moc hezký začátek.“ Zároveň však opětovně zjišťovala: Ještě to chvilku potrvá, než se do sezony opravdu rozjedu.
Tereza Voborníková během smíšené štafety ve švédském Östersundu.

Tereza Voborníková během smíšené štafety ve švédském Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tereza Voborníková odjíždí z položky vleže během závodu smíšené štafety v...
Zleva Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová...
České biatlonistky na stupních vítězů slaví třetí místo v ženské štafetě ve...
Jessica Jislová (zleva), Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta...
14 fotografií

Je to už evergreen všech sezon v podání Voborníkové. Předvánoční pohárová kola nemívá nejlepší, zato po Vánocích se „probouzí“ k mnohem lepším výsledkům.

Například z úvodního pohárového kola jsou v její kariéře nejlepšími individuálními výsledky 20. místo ve sprintu v Kontiolahti 2024 a 22. místo ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti 2022.

„Potřebuju se vždycky nejprve vyzávodit,“ vysvětluje. „Prostě abych ukázala tělu, že se musí zmáčknout a že to teď bude 20 minut bolet. Každým tím závodem zároveň nabírám i další rychlý trénink. Ne že by ho bylo málo, ale jezdíme spíš intervalové tréninky s pauzou, zatímco závod je v kuse.“

Tereza Voborníková na střelnici při závodě štafet v Östersundu.

V sobotu, kdy po výborné práci Lucie Charvátové vyrazila na trať svého úseku ženské štafety z vedoucí pozice, se dvě kola držela v kontaktu i s extrémními rychlíky Justine Braisazovou-Bouchetovou a Lisou Vittozziovou. „Ta kola se mi vůbec nejela špatně. Kdybych na to neměla, neudržela bych se s nimi,“ líčila.

Až v posledním kole jí špička závodu cukla a nabrala v něm ztrátu 24 sekund. „Tam už mi chybělo, abych měla k sobě někoho trochu pomalejšího než ty dvě. Už jsem na to neměla, abych je udržela.“

Po nedělní smíšené štafetě, v níž na třetím úseku uhájila průběžné české umístění na sedmém místě, si pochvalovala: „Jelo se mi zase o kousek líp než v sobotu. Ale určitě mám ještě na čem pracovat. Věřím, že se má výkonnost bude dál zvedat.“

Jsem pyšná, že jsem se z toho nezbláznila. Voborníková o psychickém zdraví

Největším problémem nedělního vystoupení tak byly první dvě nepovedené rány vleže. Potom už jí terče padaly bez zaváhání.

Byla snad na vině špatná pozice na podložce?

„Vůbec nevím, proč se to stalo,“ přiznala. „Viděla jsem, že šlo o dvě těsné rány mimo na 12 hodinách. Ale jakmile jsem se zavrtěla a předělala si polohu, byly další rány hezké.“

Tereza Voborníková odjíždí z položky vleže během závodu smíšené štafety v Östersundu.

V úterý při prvním individuálním vystoupení v sezoně v podobě vytrvalostního závodu na 15 kilometrů to bude zase o něčem jiném.

Nejen že se oněch 20 minut bolesti ze štafet prodlouží na více než 40 minut.

Navíc každá střela mimo bude penalizována trestnou minutou.

„Dřív byla patnáctka můj nejoblíbenější závod,“ prozrazuje. „Ale poslední dva roky při něm bývám na střelnici až příliš nervózní. Asi proto, že vím, že je potřeba střílet čistě – a snažím se být pečlivější než při štafetách, kdy máte v hlavě, že můžete dobíjet. Ta opatrnost mě trochu svazuje. Snažím se rány víc hlídat, z čehož potom pramení chyby. Ráda bych se vrátila k pocitům z minulosti: tedy že mám vytrvalostní závod ráda a těším se na něj.“

K tomu by mohla dopomoci i dobrá nálada v týmu, o které hovořila už po ženské štafetě Lucie Charvátová.

České biatlonistky se v cíli radují ze třetího místa v ženské štafetě Světového poháru v Östersundu.

„Jsem strašně ráda, že se to Lúce v sobotu povedlo,“ říká Voborníková. „Bylo na ní fakt vidět, jak je nadšená – a my byly s ní. Přes léto ukazovala až neuvěřitelnou formu, tak doufám, že ji dokáže prodat.“

Medailové umístění zároveň znamenalo, že v rámci sázky se český servisní tým zjevil na hotelu v kabátech imitujících leopardí kůži.

„U zrodu té sázky byl Šimon Kubina, který tu ten kabát uviděl v obchodě a navrhl sázku: když budeme do 6. místa, koupí si ho on sám, a když do 3. místa, koupí si ho celý servis. Což se nakonec i stalo,“ vysvětluje Voborníková.

Pokud se při prvním setkání s konkurencí v nové sezoně rozhlédla i za hranice českého týmu, co českou biatlonistku nejvíce zaujalo?

Třeba téma formy žen vracejících se po mateřských povinnostech. „I Janina Hettichová teď potvrzuje, že vracející se maminky formu mají. Divím se, že se na to nedělají studie, jak moc mateřství a těhotenství pomáhá s výkonností.“

Zato co se týče designu kombinéz... „Mám pocit, že jsou víceméně stejné jako loni, nebo maximálně s drobnými úpravami designu. Takže mám pocit, jako by minulá sezona vlastně ani neskončila, jen jsme si dali chvilku pauzu a jsme tu zase.“

Co ji naopak každopádně potěšilo, je netradiční östersundské počasí.

„Letos tu nepanují tradiční těžce minusové teploty a zatím tady máme kolem nuly, nebo maximálně minus čtyři, což jsem v Östersundu ještě nezažila. Rozhodně budu radši závodit v těchhle proměnlivých podmínkách, než aby bylo minus 15.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jihlava vs. Frýdek-M.Hokej - 19. kolo - 1. 12. 2025:Jihlava vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
1. 12. 17:30
  • 1.72
  • 4.51
  • 3.67
Česko vs. KubaHázená - Skupina G - 1. 12. 2025:Česko vs. Kuba //www.idnes.cz/sport
1. 12. 18:00
  • 1.00
  • 25.00
  • 22.00
Estonsko vs. ČeskoBasketbal - 1. fáze - utkání skupiny H - 1. 12. 2025:Estonsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
1. 12. 19:00
  • 1.93
  • 13.20
  • 2.05
Boloňa vs. CremoneseFotbal - 13. kolo - 1. 12. 2025:Boloňa vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
1. 12. 20:45
  • 1.48
  • 4.47
  • 7.57
Rayo Vallecano vs. ValenciaFotbal - 14. kolo - 1. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
1. 12. 21:00
  • 2.10
  • 3.33
  • 3.95
Philadelphia vs. PittsburghHokej - - 2. 12. 2025:Philadelphia vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
2. 12. 01:00
  • 2.19
  • 4.07
  • 2.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Jsem tu pro tebe, Maxi! Cunodu z Red Bullu vyhodí, on však hlásí: Titul pomůže i mně

Júki Cunoda kráčí paddockem v Kataru.

Může sehrát klíčovou roli v boji o titul. Klidně i malá pomoc může ve finále rozhodnout. A japonský jezdec Júki Cunoda je připravený jí kolegovi Maxi Verstappenovi poskytnout. „Podpořím ho, jak jen...

1. prosince 2025  15:01

Ryneš měl jít ven, penalta na Chorého nebyla. Komise potvrdila chyby sudích

Slávistický útočník Tomáš Chorý padá po souboji s Jonathanem Mulderem ze...

Dvě diskutované situace ve fotbalové lize a obě vyhodnocené špatně. Slavia neměla v utkání 17. kola se Slováckem kopat penaltu za zákrok Muldera na Chorého a sparťan Matěj Ryneš měl pro změnu vidět...

1. prosince 2025  13:52

Nike oživuje Ronaldinhovu zlatou éru, na trh vstupují kopačky Tiempo Legend

Kopačky Tiempo Legend (1. prosince 2025)

Nike vrací do hry legendy. Tiempo Legend. Kopačky, které v roce 2005 na Ronaldinhových nohách definovaly, jak může fotbal vypadat, když se hraje s lehkostí a úsměvem. Teď se firma rozhodla přivést...

1. prosince 2025  13:16

Český lazaret v NHL se rozrůstá, Mrázka litovali i soupeři. Kdy se vrátí Dostál?

Petr Mrázek z Anaheim Ducks míří se zraněním do šatny.

Zřejmě ucítil píchnutí a rychle věděl, že dál to nepůjde. Jakmile se hra přerušila, Petr Mrázek vyrazil na střídačku a zmizel v útrobách stadionu. „Uvidíme, o jak vážné zranění se jedná,“ řekl kouč...

1. prosince 2025  13:01

Práce? Ne, góly! Vašulín ve fotbalové lize dál vládne střelcům. Znáte jeho příběh?

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Není to tak dávno, co si myslel, že ho fotbal ani neuživí. U kamarádů si domlouval brigády, pomáhal rekonstruovat bytová jádra, pak prodával sportovní oblečení. Vypadalo to, že druhá liga v Chrudimi...

1. prosince 2025

Hokej pro něj byl vším. Od „druhé“ smrti manažera Kusého uteklo už deset let

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER. Dodnes v Pardubicích vzpomínají na Zbyňka Kusého s nostalgií....

Minulý týden to bylo deset let, co se k pardubickému krematoriu sjely hokejové hvězdy z Nagana včetně Dominika Haška či Roberta Reichela. Nechyběla ani kondolence od prezidenta. Konal se totiž pohřeb...

1. prosince 2025  12:29

Pátrá se po svědcích rasismu. Urážení romských fotbalistů vyšetřuje policie

Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...

Policie vyšetřuje případ, kdy romské děti čelily ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků, pro podezření z trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. A vyzývá svědky,...

1. prosince 2025  12:28

Skandální, ohrozili jste hráče! Zápas Ajaxu ukončilo pyro fanoušků, klub to odsoudil

Zápas Ajaxu s Groningenem byl přerušen kvůli odpalování pyrotechniky v domácím...

Jen několik málo minut stihli odehrát fotbalisté Ajaxu, mezi nimiž byl i český brankář Vítězslav Jaroš, v nedělním zápase s Groningenem. Důvod? Fanoušci krátce po úvodním hvizdu vytáhli světlice i...

1. prosince 2025  12:22

Nejste otec se synem? Záměny, vtípky i trable reprezentačních jmenovců

Premium
Martin Peterka a Martin Peterka. Vlevo pózuje mluvčí basketbalové reprezentace,...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Pokud někdy například na letišti potkáte výpravu českých basketbalistů, schválně na ně zkuste zavolat, že hledáte Martina Peterku. Uvidíte, že se na vás otočí hned dvě vysoké postavy, v týmu se totiž...

1. prosince 2025

Epická bitva s Krejčího dotekem. Atlanta udolala soky až ve druhém prodloužení

Jalen Johnson (v bílém) z Atlanta Hawks pod košem Philadelphia 76ers,...

Atlanta Hawks v NBA vybojovali výhru v hale Philadelphie 76ers 142:134 po druhém prodloužení. Český basketbalista Vít Krejčí k tomu pomohl pěti body, pěti doskoky a přidal asistenci, dva zisky i...

1. prosince 2025  7:34,  aktualizováno  11:16

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Červená pomohla, ale byli jsme lepší mužstvo. Hyský před hráči Plzně smekl

Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Mladou Boleslaví.

Plzeňští fotbalisté dostali k první adventní neděli od Mladé Boleslavi dlouhou početní výhodu, kterou nakonec proměnili v tři body do ligové tabulky, soupeř jen tři minuty před koncem korigoval na...

1. prosince 2025

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby ukončili těžkooděnci

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k...

1. prosince 2025  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.