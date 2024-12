Voborníková ožívá. Už nejsem tak zadýchaná, jdu správnou cestou

Od našeho zpravodaje v Rakousku - Trpělivost. To je slovo, které se pojí s úvodem sezony Terezy Voborníkové. Neuspěchat snahu o návrat do formy ze závěru minulé sezony. Netrápit se, když výsledky nebudou hned takové, jaké by ještě nedávno očekávala. Protože ani závěr přípravy rozhodně neproběhl tak, jak měl.