Díky za nový impulz. Voborníková o výměně trenérů i čištění hlavy

To vše pod vedením nového mladého trenérského dua.

Hlavním koučem žen se na jaře stal Luca Bormolini, bratr bývalého italského reprezentanta Thomase Bormoliniho, životního partnera Evy Puskarčíkové. A po jeho boku stanul někdejší mládežnický reprezentant Lukáš Dostál, ještě loni asistent u týmu juniorů.

Říká se, že změna je život. Ženskou reprezentaci dlouhých šest let vedl norský trenér Egil Gjelland. Je výměna koučů pozitivní změnou, Terezo?

Určitě. Hlavně ve sportu je každý nový impulz do přípravy ohromně důležitý. Je to ode mě trochu zlé říct, ale každý trenér má i nějakou životnost. Čtyři roky, tedy olympijský cyklus, jsou podle mě tak akorát. Samozřejmě, existují výjimky, ale tahle aktuální změna je pro mě moc příjemná.