Už žádné černo před očima. Šťastná Voborníková: Jsem z nejhoršího venku

Nakolik se na vás podepsala vysoká nadmořská výška Anterselvy? Tak jako pokaždé v cíli mnohé závodnice jen těžce popadaly dech a vyčerpaně padaly na sníh.

Já nebyla výjimkou. Bohužel nepatřím mezi jedince, jimž tahle nadmořská výška sedí, takže jsem toho měla plné zuby. Přesto se mi povedl v takových podmínkách pro mě až neuvěřitelný výsledek. Jsem fakt mile překvapená, jak to dnes šlo.

Přitom v nadmořské výšce 1600 metrů musíte jít do závodu s jinou, poněkud zdrženlivější strategií běhu i střelby než v níže položených areálech, že?

To všechno k tomu patří. Po závodě mi ale lidé z týmu říkali, že když viděli mé první kolo, měli i servisáci strach, že mi nejedou lyže.

Na prvním mezičase jste ztrácela osmnáct sekund.

Jo, jenže zrovna když jsem vyrážela na trať, vyjížděla Baiba Bendiková z trestného kola, a ta je docela rychlou běžkyní. Tak jsem se za ni zařadila.

Abyste v závětří ušetřila síly.

Pomyslela jsem si, že v prvním kole bude super, pokud pojedu za někým schovaná. Docela jsem se za Bendikovou do závodu rozjela a asi i díky tomu jsem se později nedostala do stavu, který mě trápil v prvním trimestru, kdy jsem občas málem ani nedolezla do cíle. Tady mi naopak připadalo, že to jde tak nějak samo.

Postupně jste se rozbíhala.

A ztráta v cíli mě potěšila. Najednou zase běhám časy, které bych si speciálně v téhle výšce přála zajíždět. Dařilo se mi během závodu tempo buď držet, nebo i stupňovat. Už se mi nepřihodilo, abych měla v posledním kole černo před očima. Což se tady stane velice rychle, když tempo přepálíte.

I na střelnici byla nejspíš vaše strategie jiná než obvykle. V Anterselvě se často střílí položky na dva nádechy mezi ranami.

No ty mé položky mi dnes připadaly až takové ošklivé, bez rytmu. Každá rána jakoby letěla úplně jinam. Pak jsem se i trochu zadrhla a potřebovala rány víc prodýchat.

Ale mířila jste přesně.

Opravdu jsem se snažila dávat si na střelbu velký pozor, abych neprovedla nějakou zbrklost, nebo aby mi nedošel dech. Tady se vážně nedá střílet stejně rychle jako jinde. I když to samozřejmě neplatí pro všechny. Kdo tu bydlí nebo často trénuje ve výšce, zvládá zdejší střelbu líp. Já bohužel ne. Myslela jsem si, že i čas mých položek bude hodně nad 30 sekund, což naštěstí nebyl.

Už v Ruhpoldingu jste ukazovala, že se vám vrací střelecká pohoda z konce minulé sezony. Nyní jste tuto tendenci potvrdila.

Jde to ruku v ruce s mým fyzickým výkonem. Protože jestliže se trápíte na trati a přijedete na střelnici úplně vysílený, sotva pak zbraň držíte, přivírají se vám oči a je vám blbě, takže se vám potom nestřílí úplně dobře. Naštěstí se už na lyžích cítím po Vánocích mnohem líp, a proto už ani na střelnici nejsem tolik vyčerpaná a mohu střílet, jak bych chtěla.

Tereza Voborníková na trati sprintu v italské Anterselvě.

Celkově tedy můžeme říct, že vaše výkonnost nabírá dobrý směr ke světovému šampionátu v Lenzerheide? Podobně jako jste se postupně zlepšovala v roce 2023 před velmi povedeným oberhofským šampionátem?

Raději nechci nic zakřiknout, protože všude kolem je tolik nemocných lidí. Jdete do obchodu a pořád slyšíte, jak někdo někde kašle. Stejně tak i v hotelu na večeři. Teď je hlavně zapotřebí, abychom vydrželi v týmu všichni zdraví, protože kolikrát se nám stává, že někdo nastydne a potom si to tu předáváme jako domino. Ale jinak je pravda, že se po nemoci konečně začínám oklepávat. Nejsem ze závodů extrémně unavená a už mě tolik nepálí na plicích. Doufám, že jsem z nejhoršího venku.

Poslední tři závody s umístěními na 11., 16. a 9. místě to potvrzují.

A výsledky jako dnes jsou pro mě hrozně důležité. Když se sezona ze začátku nevyvíjela, jak bych si přála, psychice to nepomáhalo.

Do stíhačky po dlouhé době opět jednou vystartujete z první desítky. Taková výchozí pozice vás nabije energií?

Doufám. Ale je to biatlon, každý závod je jiný. Udržet se v popředí bude ohromně těžké, protože ztráty nejsou moc velké a zezadu se budou tlačit všechny ty rychlé závodnice, co si dnes neodpustily nějakou tu chybu na střelnici. Každopádně je lepší startovat devátá než dvaapadesátá, jak se mi už také v letošní sezoně stalo. Těším se.