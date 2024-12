Miluju reality show, ale můj Mikuláš mi je vypíná. Abeceda Terezy Voborníkové

A jako auta

Máme s Mikulášem (přítelem Mikulášem Karlíkem) rychlé a živé autíčko, bavoráka 235. Jenže já jsem takový připodělaný řidič, dvoustovka na německé dálnici u mě rozhodně nehrozí. Když jsem musela pořád dojíždět do školy do Brna, už mě ani řízení moc nebavilo, Zato teď, jakmile neřídím až tak často, si ho zase docela užívám.

B jako bakalářka

Bavila mě. Psala jsem ji o automiofasciálním uvolnění a prevenci zranění ve sportu. Problém, jímž jsem se zabývala, byl Mikuláš, takže jsme ten výzkum dělali spolu. Náplní práce bylo také vytvořit cvičební jednotku s masážním válcem a zjistit, jak na ni jeho fasciální systém (síť vláken pojivové tkáně) reaguje.

C jako cestování

Poslední dobou mě baví výlety do evropských hlavních měst. Sama si sestavuju program, co všechno tam chci zažít. Zatím u mě vede Londýn, kde jsem byla s mamkou a vyšlo nám i krásné počasí. Naopak cestování s biatlonem je většinou spíš za trest než za odměnu.

Č jako Čiko

(Čiko je přezdívka trenéra Dostála) Jsem ráda, že je česky mluvícím trenérem, pak je spolupráce mnohem jednodušší. Navíc Čiko je i docela empatický kouč. Prostě to s ním funguje.

D jako dovolená

V září jsme byli s Mikulášem na Mallorce u moře. Sice jsme tam trochu sportovali, ale pořád ještě šlo o takovou klasickou dovolenou.

E jako euforie

Speciálně sport je na euforické zážitky nesmírně bohatý. Nejsilnější jsem zatím pociťovala po medailích na mistrovství světa juniorů, protože s medailí na krku máte pokaždé i něco hmotného z toho závodu. Hodně jsem prožívala i zlato z letošního letního světového šampionátu. Sice šlo jen o letní mistrovství, ale byla to má první velká medaile v dospělé kategorii. Proto měla pro mě svoji hodnotu.

Tereza Voborníková slaví s týmem šesté místo ze sprintu Světového poháru v Oslu 2024.

F jako finance

Letos mi (v centru sportu ministerstva vnitra) snížili plat. Nezlobila bych se, kdyby mi vysvětlili, že je krize a musíme šetřit. To pochopím. Ale oni mi napsali, že mi plat snižují na základě výsledků - poté, co jsem měla zatím nejlepší sezonu v životě. Což mě docela rozčílilo. Nedělám biatlon kvůli penězům, ale jsme dospělí lidé, všichni platíme nějaký nájem, někdo má hypotéku, další očekává rodinu. Třeba Mikuláš dostává letos od střediska jen pár tisíc měsíčně - a v 25 letech už nechcete volat rodičům a prosit o peníze.

G jako Gábina

Gábina Soukalová měla na moji kariéru velký vliv. Sedávali jsme s rodiči vždy doma u televize a sledovali její závody. Dodnes je mojí nejoblíbenější biatlonistkou. Osobně jsme si však ještě nikdy ani nepopovídaly, maximálně jsme se někde potkaly a pozdravily.

H jako Hostinné

Mé rodné město, kde jsem od narození bydlela. Znamená pro mě hrozně moc. Přijde mi milé, že letos zavedli oceňování lidí, kteří městu pomáhají nebo ho proslavili, třeba dárci krve, hasiči, úspěšní studenti. Vážila jsem si, že mě zařadili mezi oceněné. V létě jsem byla také křtít miniaturu našeho náměstí v muzeu. Máme na něm i moc hezkou radnici se sochami obrů.

Ch jako charakter

Jsem cosi mezi introvertem a extrovertem. Když jsem mezi lidmi, kteří mě znají, působím dost extrovertně. Jinak mám ráda svůj klid, dost se stydím a jsem ve spoustě věcí nesebevědomá.

I jako intuice

Potřebujete ji i v biatlonu, ale v běžném životě víc. Často svým pocitům důvěřuji. Ne že bych se nikdy v životě nespálila, přesto mě má intuice kolikrát i zachránila. Třeba když mi dávala najevo: Tenhle člověk mi vážně nesedí, měla bych s ním být opatrná. A později jsem zjistila, že můj pocit byl správný.

J jako jídlo

Během přípravy na sezonu jsme za sedm měsíců strávili doma jen 65 dní. A v zimě je to ještě horší. Takže jíme většinou hotelovou kuchyni, nebo nám na ubytovacích zařízeních vaří náš kuchař. Studovala jsem výživu, tak jsem se už párkrát podílela i na vytváření zdravého jídelníčku pro tým. Jen doma občas zhřeším u jídel, které do sportovního života nepatří - pizza, burgry s hranolkami, smažené.

K jako kamarádi

Nejvíc času trávím s lidmi z týmu. Ovšem doma mám i dlouholeté kamarádky mimo biatlon, se kterými se strašně ráda vídám, ačkoliv ne tak často, jak bych si přála. Většinou se s nimi zase bavím o biatlonu, protože si potřebuju někomu postěžovat.

L jako Lenzerheide

Jednotlivé areály se v mé mysli silně propojují se vzpomínkami. Pokud se mi v nich přihodí něco špatného, dlouho si to v sobě nesu. Ovšem Lenzerheide je v mých očích takový neposkvrněný, čistý areál, spojený jen se samými příjemnými emocemi. V létě jsme tam byli i na fajn soustředění. Takže se na jejich mistrovství světa moc těším.

M jako make up

Někdy předpověď hlásí, že při závodě bude sluníčko, jenže najednou začne pršet a vy dojedete do cíle s rozteklým make upem, což nikoho nepotěší. Do mého života make up rozhodně patří, každé ráno strávím čtvrt hodiny v koupelně, ale nepřeháním to s ním.

Biatlonistka minulé sezony Tereza Voborníková s trofejí.

N jako netrpělivost

Ve sportu se všichni učíme být trpěliví, ale na druhou stranu jsou věci, u nichž netrpělivá jsem. Nenávidím čekání, třeba když uvíznete na dálnici. Naopak si zakládám na tom, že chodím na čas, a líbí se mi, když jsou i ostatní dochvilní. Pokud se někdo zpozdí a já musím čekat, jsem fakt netrpělivá.

O jako odloučení

S Mikulášem i mojí rodinou bych chtěla trávit mnohem víc času. Jasně, díky telefonům můžeme být aspoň denodenně v kontaktu. Prosincové tři týdny, během nichž jsem zůstala bez Mikuláše, který závodil v IBU Cupu, však byly pro mě opravdu dlouhé. Speciálně letos, kdy jsme spolu začali bydlet a trávili jeden s druhým mnohem víc času.

P jako pověrčivost

Extrémní pověrčivost mám po rodičích. Třeba ‚Ježiš, nepokládej nové boty na stůl‘, když je chci ukázat. Také se podle rad babičky snažím nepřivolávat si jakékoliv negativní myšlenky. Naopak před závody, když potkám pavouka, jsem šťastná a ujišťuju se: Jo, bude to dnes dobré. Jindy zase ráda dělám dobré skutky a věřím, že se mi v něčem hezkém vrátí.

R jako reality show

Moje guilty pleasure. Koukám na Love Island, Bachelora i Výměnu manželek. Takové bizáry. Přijde mi fascinující, jaké různé typy lidí po naší planetě chodí. Baví mě zkoumat jejich mentalitu. Mikuláš mi většinou dává důrazně najevo, ať to okamžitě vypnu. Fakt nemá tyhle pořady rád. Teď máme televizi, která se dá ovládat i telefonem. Jakmile vidí, že sleduju reality show, mobilem mi ji vypíná. Tak si je užívám, když dorazím domů dřív z tréninku, nebo když jsme zrovna každý jinde.

S jako sociální sítě

Trávím na nich zbytečně moc času jako bohužel asi my všichni. Hlavně na Instagramu. Nejrůznějším novodobým platformám naopak naštěstí neholduju. Na Instagramu mi vyskakuje i spousta videí se zvířátky, pro která mám slabost. Nebo různé informace o výživě a kompenzačních cvičeních, a ta si potom sama cvičím. Takže mé sociální sítě plní do určité míry vzdělávací roli. Jinak jsou samozřejmě žrout času.

Š jako škola

Teď jsem na magisterském studiu na Palestře, obor wellness specialista, a chodím na spoustu zajímavých předmětů o regeneračních metodách, motorice člověka, nebo biomechanice pohybu. Ráda se dozvídám něco nového. Na Palestře studuje i Mikuláš, navzájem si pomáháme se seminárkami.

T jako tréninky

Radši závodím, než trénuju, i když zrovna v tomhle období bych (po vleklém podzimním onemocnění) radši trénovala, než závodila. Nejvíc mě v přípravě baví posilovna a běhání po horách.

U jako Utah

Když jsem se dozvěděla, že v utažském Salt Lake City bude v roce 2034 olympiáda, hned mě napadlo: Bylo by krásné zakončit tam nejen juniorská, ale i dospělácká léta u biatlonu. Za deset let mi bude 33 let, takže hratelné to je. Na juniorské mistrovství světa 2022 v Utahu dodnes ráda vzpomínám. Bylo umocněné tím, že jsem tam přijela z pekingské olympiády, a povedlo se mi završit juniorskou kariéru tak, jak bych si ani nevysnila - dvěma zlaty a bronzem.

Tereza Voborníková po svém triumfu na juniorském světovém šampionátu vyjádřila svůj postoj k ruské agresi a válce na Ukrajině.

V jako večírky

Vyloženě je nevyhledávám, ačkoliv párkrát do roka mě nějaké společenské akce neminou. Když už na nich jsem, bývám docela odvážný jedinec, co se dokáže bavit. Třeba na závěrečných biatlonových party. Ale že bych ve společnosti chtěla trávit volné víkendy, to určitě ne. Mám radši svůj klid doma.

W jako Wiererová

Nosila mi štěstí, kdykoliv jsem ji potkala na mistrovství světa 2023 v Oberhofu. Už mnohem dřív, když jsem ji hltala u televize, patřila k mým oblíbeným závodnicím. Vidět ji poprvé naživo pak bylo úplné Wov. Ujistila jsem se, že je opravdu stejně malinkatá jako já. Doro je zároveň i ohromně milá. Jedna z mála hvězd, která vždycky pozdraví - a většinou jako první.

X jako neznámo

Mám radši své ověřené věci a je pro mě přirozenější držet se stereotypů. Přesto zároveň zastávám názor, že bychom se neměli vyhýbat novinkám. Proto se snažím být otevřená různým neznámým věcem v módě, kosmetice, doplňcích stravy i jinde.

Z jako Zuzana

Má třináctiletá mladší sestra. Jestli to s ní ve zdraví a bez vypadání vlasů přežijeme, budeme všichni rádi. Je človíčkem s moc hezkou dušičkou, uvnitř sebe hrozně hodná, ale s pubertou se tak nějak neumí popasovat a spoustu věcí uchopila za špatný konec. Ale je to moje ségra. Myslím, že se vyblbne a pak z ní bude skvělý člověk.

Ž jako životabudič

Asi právě ségra, protože je takovým Králem Jelimánem, takže si na ní cením, jak je upřímná. Když vidí, že jsem smutná ze závodu, řekne mi: No jo, aspoň jsi tam ze všech nejhezčí, a to je přece nejdůležitější. Vždycky mě rozesměje. Někdy mi dává i takové ty dospělácké rady. A jindy se zase dozvím, jak hezky o mně mluvila. Ségra mě vždycky nakopne, když to potřebuju.