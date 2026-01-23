Premium

Byla jsem zlomená, teď je veseleji, těšilo Voborníkovou. A Plecháčová jen zářila

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  21:26
Za cílem padla u hrazení na kolena do sněhu, dlouze zhluboka vydechovala. Tereza Voborníková ze sebe i na posledních metrech vytrvalostního závodu v Novém Městě vydala naprosto vše. Vysočina Aréna jí aplaudovala a pětadvacetiletá biatlonistka se mohla radovat, že poprvé v sezoně pronikla do pohárové top 10.
Tereza Voborníková dokončuje vytrvalostní závod v Novém Městě na Moravě.

Tereza Voborníková dokončuje vytrvalostní závod v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Ilona Plecháčová slaví v cíli vytrvalostního závodu ve Vysočina Areně.
Ilona Plecháčová slaví v cíli vytrvalostního závodu ve Vysočina Areně.
Ilona Plecháčová slaví v cíli vytrvalostního závodu ve Vysočina Areně.
Ilona Plecháčová padá vyčerpáním v cíli vytrvalostního závodu ve Vysočina Areně.
Právě včas před olympiádou.

Nebylo v tu chvíli podstatné, že nebýt jedné rány, která na poslední položce vstoje mířila mimo terče, našla by se po odečtení 45sekundové penalizace dokonce na třetím místě výsledkové listiny, hned za hvězdným francouzským duem Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová a před obhájkyní velkého glóbu Preussovou.

To jsou jen kdyby...

Voborníková nadchla Nové Město první desítkou, snový závod prožila Plecháčová

Pro Voborníkovou byla podstatná realita: 10. místo.

A především pocit ze závodu vyvěrající: „Po protrápeném minulém týdnu v Ruhpoldingu, který mě docela zlomil, je to rozhodně povedenější výsledek.“

V německém středisku ve dvou individuálních kláních nezískala ani bod. Teď jich měla naopak pořádný ranec. Přesně jedenatřicet. A jistotu nedělního hromadného závodu navrch.

Čtvrteční mrazy v pátek na Vysočině polevily, před večerním startem se dokonce na arénu snášelo chvílemi i drobné mrholení.

„Na Nové Město byly dnes ty podmínky docela dobré, i když tady si je vždycky musíte trochu víc hlídat, pokud nechcete, aby se vám vteřinky načítaly,“ říkala.

Začala závod čistou ležkou, pak vestoje jednou minula, načež přidala další neomylnou ležku – a vytrvale se držela v popředí pořadí. „Tereza Voborníková vede,“ křičel hlasatel, zatímco opouštěla střelnici. Ovšem všechny největší favoritky startovaly až za ní.

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Když se blížila k závěrečné položce, nepřemýšlela, kam až by ji mohla bezchybná stojka vystřelit. „Pokud máte startovní číslo 26 a za vámi jede dalších sedmdesát holek, tak takhle neuvažujete,“ podotkla.

Po jedné chybě tribuny zahučely, ale všechny další zdařilé rány byly nadšeně oslavovány. Hnala se do cíle mocně povzbuzována rachotem tribun. „Přijela mě dnes podpořit rodina i s babičkami, byly moc natěšené,“ vyprávěla.

Desátým místem vylepšila své dosavadní maximum sezony, jímž byla dvanáctá příčka ze sprintu v Le Grand Bornand. Zároveň zapsala i svůj dosud nejlepší výsledek kariéry v Novém Městě.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Traduje se, že kdo z českých biatlonistů obstojí v naprosto specifické novoměstské atmosféře, je psychicky nachystán i na nápor olympijských bojů. Což by mělo dodat nálož morálních sil také Voborníkové. „Předtím jsem na tom vážně nebyla psychicky nejlíp, proto jsem moc ráda, že je dnes mnohem veseleji,“ říkala.

Ve chvíli, kdy tato slova pronášela, vybílila juniorka Ilona Plecháčová svoji závěrečnou stojku a uháněla si pro umístění v první dvacítce.

„Tak tohle je moc hezký,“ hned ji ocenila také starší kolegyně.

Ty vogo, jsem fakt nervózní

Plecháčová díky střelbě 0-1-0-0 vyjížděla doposledního kola na 15. místě. Přestože právě absolvovala svůj teprve čtvrtý závod ve Světovém poháru. A přestože ještě ráno měla nervy jak na špagátu.

„Vstala jsem a říkala si: Ty vogo, já jsem fakt hodně nervózní. Dopoledne jsem dělala ještě suchou střelbu a strašně jsem se klepala,“ líčila. Snažila se uklidnit. „Nějak to dopadne,“ promlouvala sama k sobě.

Kulisu v Novém Městě nevytěsníte. Nikde jinde jsem to nezažila, vypráví Plecháčová

Jakmile se ocitla na trati, zafungovala naučená rutina a nervozita byla pryč. Své udělal i fanouškovský kotel, na který si devatenáctiletá rodačka z Jilemnice stále ještě zvyká.

„Když jedete do kopce, slyšíte jen svůj dech a jak všichni křičí. Nejde polevit,“ kroutila hlavou.

Do závěrečného kola jí sice už nezbylo tolik sil, aby 15. místo ze střelnice udržela, přesto se jí po projetí cílem na 18. příčce řinuly po tvářích slzy štěstí. Mávala fanouškům, do kamery posílala velká srdce.

Ilona Plecháčová finišuje vytrvalostní závod v Novém Městě na Moravě.

Na slzy došlo znovu i za cílem, když k hrazení přiběhla její rodina. Sestra, maminka, tatínek i prarodiče. Šla z náruče do náruče, těžko byste v pátek večer ve Vysočina Areně hledali dojatější skupinu lidí než rodinu Plecháčových.

„Říkali mi, že to byl pro ně ten nejlepší zážitek a že jsou strašně pyšní,“ prozradila česká hvězda závodu.

Povedeným závodem navíc ukázala, že ve Světovém poháru má své místo. Rozhovory dávala v mixzóně vedle třetí ženy večera Franzisky Preussové, cestou jí gratulovala Julia Simonová. „Jsem úplně v sedmém nebi. Fakt splněný sen,“ zářila.

„Pro Ilču je to super povedený závod. Před takovýmhle publikem střílet za jedna… Je po právu spokojená,“ smekl i kouč Lukáš Dostál.

Ilona Plecháčová slaví v cíli vytrvalostního závodu ve Vysočina Areně.

Původní plán pro Plecháčovou zněl, že si v Novém Městě zajede vytrvalostní závod a pak se přesune na mistrovství Evropy do norského Sjusjöenu. „Ale teď vůbec nevím, jak to bude,“ pokrčila s úsměvem rameny.

Program jí totiž „zkomplikoval“ nedělní závod s hromadným startem, který si pátečním výkonem vyjela. Jestli v něm však nakonec před domácím publikem nastoupí, nebylo hned po vytrvalostním klání jasné.

„Nejdřív to musíme zkonzultovat s jejím trenérem Jindřichem Šikolou, jak se na to tváří, a pak uvidíme,“ vysvětlil Dostál.

Smíšená štafeta s Jislovou, Charvátová v singl mixu

Po dokončení vytrvalostního závodu žen oznámili čeští trenéři sestavu na sobotní singl mix a smíšenou štafetu.

Do té nastoupí kvarteto ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig, Michal Krčmář.

Singl mix pojedou Lucie Charvátová a Tomáš Mikyska.

O Charvátové se přitom uvažovalo i pro „velkou“ štafetu.

Trenéři nicméně dali na jejím prvním úseku přednost Jislové, přestože stále běžecky strádá. „Jess ale už v ženské štafetě několikrát v sezoně dokázala, že je pro první úsek dobrou volbou a že na něm dokáže přivézt štafetu relativně v kontaktu,“ konstatoval trenér Michal Málek.

„Jessica je pro první úsek dobrá volba. Lůca Charvátová s Tomášem Mikyskou jsou pro změnu rychlí střelci a doufáme, že budou v singl mixu i přesní,“ uvedl kouč žen Lukáš Dostál a upřesnil, že těžší trať singl mixu je mnohem vhodnější pro Charvátovou než pro Jislovou.

Právě singl mix je dlouhodobě nejslabší disciplínou českého biatlonu a reprezentanti se v něm takřka pravidelně umisťují až ve druhé desítce.

„Chceme to zlomit a uspět,“ ujistil Málek. „Dáváme do něj ty nejlepší, které tu máme momentálně k dispozici. Musíme co nejlépe složit obě štafety. Kdybychom skládali jen jednu a za dva dny další, bylo by složení možná jiné.“

Do nedělních hromadných závodů se z českých mužů na základě pozice mezi nejlepšími 25 ve Světovém poháru probojovali Vítězslav Hornig a Michal Krčmář a mezi ženami Tereza Voborníková. Umístění v pátečním závodě navíc vyneslo mezi 30 účastnic i Ilonu Plecháčovou.

