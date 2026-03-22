Že bych přece jen s biatlonem neskončila? Vinklárková prozrazuje, co rozhodne

Tomáš Macek
  7:09
Třicet terčů se jí postavilo do cesty při pohárovém finále na Holmenkollenu - a všech třicet zasáhla. Ve stíhačce si polepšila o 24 pozic, dokončila ji dvacátá a zaznamenala nejlepší pohárové umístění kariéry. To vše po senzačním 11. místě na olympiádě a po sérii vydařených štafet. Pokud by takhle měla Tereza Vinklárková opustit v 27 letech biatlonovou scénu, jak už dříve avizovala, byla by to krásná rozlučka. Ale... doopravdy ji opustí?
Spokojená Tereza VInklárková po stíhacím závodě v Oslu, | foto: Marek Ambrož / Český biatlon

V následujícím rozhovoru v sobotním večeru připustila, že pokračování kariéry je stále otevřené.

Po událostech posledních měsíců není divu.

Každopádně končit sezonu se šesti nulama v řadě a nejlepší stíhačkou je jako sen?
Můj stoprocentně.

Jak se vám to povedlo?
Před startem stíhačky jsem se těšila na poslední závod sezony a zároveň jsem z toho svého nastavení byla i docela nervózní. Říkala jsem si: Buď to dopadne hodně dobře, nebo hodně špatně. Ani jsem se moc nerozcvičovala a říkala si: Radši síly pošetřím, on to bude docela dlouhý závod. Ale nakonec jsem šla na start s takovou lehkostí. A dopadlo to nejlíp, jak mohlo.

Všechny terče vám padaly a nejspíš i běžecky jste se cítila lépe než ve sprintu, ne?
Nedám dopustit na lyže, z těch jsem měla moc dobrý pocit. Všechno mi klaplo, včetně výběru lyží i perfektní mázy. Mám radost, že mým výkonem v závodě jsem byla schopná servisákům jejich nasazení oplatit. I na běžkách dalších našich holek bylo vidět, že jsme měly lyže výborné. A když potom dáte i čtyři nuly, co víc si můžete přát.

Navíc je určitě nabíjející, pokud se pohybujete kolem 20. místa i mezi tak věhlasnými závodnicemi, jakou je například Suvi Minkkinenová.
Je to tak. Na Suvi mám už od olympiády na trati docela štěstí. Těší mě, že do kopců s ní dokážu držet tempo, přestože je druhou ženou Světového poháru, to je pro mě strašně povzbuzující. Kolem 20. místa to bylo hrozně nasekané a bylo příjemné, že tam jedu i s tou běžeckou elitou.

Kdybyste měla shrnout celou sezonu, která vám dala spoustu „nej“ i nečekaných zážitků, jaká byla?
Byla... až nad mé očekávání. Víc, než jsem si v duchu myslela, že bych si mohla přát. Skoro závod od závodu nový splněný sen, nová osobní maxima, nové úspěchy. Prostě to, co jsem za ty dlouhé roky v biatlonu nezažila, jsem od Nového roku zažívala každý týden. Já už ani nevěděla, kam všechnu tu radost dávat, do jakého šuplíku. Bylo to skvělé. S každým úspěchem jsem si také víc a víc uvědomovala, kdo všechno v mém příběhu účinkoval - a bylo to až dojemné.

Ta euforie vám musela dodávat psychické síly do dalších závodů, ačkoliv únava narůstala a závodů jste během sezony objela víc, než jste bývala zvyklá.
Určitě. Já jen koukala, jak jsem se i při posledním závodě dokázala zkoncentrovat. Po sprintu jsem si tady říkala: Možná už jsem přece jen příliš unavená. Ale dneska to zase šlo. Překvapilo mě, jak jsem se celou tu sezonu dokázala od ledna držet.

A teď se tedy musím zeptat: Byl to opravdu konec kariéry? Podle vašeho televizního rozhovoru to tak být nemusí.
Na olympiádě jsem byla stoprocentně rozhodnutá, že skočím. Pak přišel týden mezi olympiádou a posledním trimestrem, kdy mě spousta lidí přesvědčovala, ať si to ještě rozmyslím. Což mě ani tak moc nezviklalo, ale potom začal i můj přítel mezi řečí přemýšlet, že bych třeba ještě s biatlonem mohla pokračovat. Když jsem si uvědomila, že i on tu možnost zvažuje, malinko jsem znejistila.

Takže je to podobné jako s Michalem Krčmářem, který prodloužení kariéry vložil ve velké míře do rukou svých nejbližších?
Asi ano. Co se týče mých rodičů, u nich jsem cítila, že by jim docela dávalo smysl, kdybych skončila, ale zároveň, že po mých protrápených letech pro ně letošek znamenal i jakési zadostiučinění a splněný sen. Od týdne po olympiádě je to pro mě otevřená záležitost. Už jsme vše probírali i se sportovním ředitelem Ondřejem Rybářem, který má sestavování týmu pro další sezonu na starosti. Chtěl vědět, jestli se mnou případně může počítat.

Co jste mu řekla?
Že existuje jedna situace, kdy bych pokračovat chtěla.

Jaká?
Chtěla bych mít ve svém portfoliu i něco jiného než jen biatlon. Aby bylo pestřejší.

Co by tím mělo být?
To teď také řeším. Mám vystudovaný management sportu a už dva roky nějakým způsobem funguju (coby předseda) v brněnském biatlonovém klubu. To je pro mě dobrá praxe a strašně mě ta práce baví, ale v mém oboru je dost těžké hledat nějaké pracovní příležitosti. Při hledání práce už mi bylo naznačeno, že praxe v managementu zatím nemám dost. Jenže s profesionálním sportem se vám špatně nabírá. Před touhle sezonou jsem navíc byla okolnostmi donucena vydělávat si sama na svoji přípravu (nevešla se do A-týmu). I proto jsem byla v hlavě nastavená tak, že důležitější je pro mě pracovní budoucnost než biatlon, na který jsem se nemohla úplně spolehnout. Teď tedy vymýšlím koncept, který by fungoval.

To znamená, že si hledáte práci v oboru, kterou byste mohla dělat i na dálku při biatlonu?
Určitě. Muselo by to být na dálku a v čase, který by mě neomezoval v přípravě. Protože jakmile se rozhodnu reprezentovat Česko, musím té přípravě dát 100 procent. Pokud takový vyrovnaný koncept dokážu najít, mohla bych závodit dál.

Tentokrát byste si už nemusela vydělávat na přípravu jako loni.
Přesně tak. Letos bych už na ni nějakou podporu dostala. Ale jde mi o tu pracovní zkušenost a životní rozvoj. Pokud tyhle dva světy dokážu spojit, ještě bych moc ráda pokračovala, protože tahle sezona byla pro mě obrovskou motivací. A důležité bude samozřejmě i zdraví, protože zdravotní rizika u mě stále jsou. V aktuální sezoně, co se týče zdravotní stránky, probíhala příprava zatím nejhladčeji. Ale do té doby bylo mé zdraví dost nekonstantní a nedalo se s ním dobře pracovat.

Dáte si tedy měsíc na rozmyšlenou a pak se rozhodnete?
Ano. Budu se snažit řešit moji situaci opravdu intenzivně. Už taky chci mít trochu klid a mít to rozhodnuté, protože poslední měsíc jsem o tom pořád přemýšlela. Vím, že by mi bylo dobře i bez biatlonu, ale zároveň ho mám hrozně ráda. A když vím, že jsem se konečně stala paní biatlonistkou, tak se tahle pozice těžko opouští. Pokusím se během následujícího měsíce vymyslet, jak vše skloubit, ale pokud se mi to nepodaří, vrhnu se do další práce a případně i do dalšího sportovního odvětví.

Hovořila jste už dříve o dálkových lyžařských bězích.
Ano, ty mě rozhodně lákají. Ale v takové situaci by už byla má nová práce mnohem důležitější a sport jen jakýmsi doplňkem.

Že bych přece jen s biatlonem neskončila? Vinklárková prozrazuje, co rozhodne

