Tajemno kolem Davidové. Ustoupí bolesti zad? Je to bojovnice, věří jí tým

Z preventivních důvodů vynechala minulý týden Světový pohár v Ruhpoldingu a chybí také nyní v Novém Městě. V nominaci pro olympijskou Anterselvu sice figuruje, jenže zda se za dva týdny skutečně projede po tratích lemovaných pěti kruhy, není jasné.
„Absolvuje teď všechna možná vyšetření. Dnes byla na dalším,“ hlásil při středečním tréninku ve Vysočina Areně kouč žen Lukáš Dostál.
„Uvidíme, jaké budou výsledky. Bude teď odpočívat nebo absolvuje jen nějakou lehkou aktivitu. Záleží na tom, co lékaři doporučí.“