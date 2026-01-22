Premium

Tajemno kolem Davidové. Ustoupí bolesti zad? Je to bojovnice, věří jí tým

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
  10:00
Překonala bolestivé měsíce, prodělala zdlouhavou rehabilitaci, vrátila se mezi nejlepší, její forma i sebevědomí stoupaly. Ale zase jednou řeklo tělo Markéty Davidové dost. Bolest v oblasti operované ploténky a s ní související otoky ji dočasně vyhánějí ze scény. Klíčová otázka, která nyní trápí český biatlonový tým, zní: Na jak dlouho?

Z preventivních důvodů vynechala minulý týden Světový pohár v Ruhpoldingu a chybí také nyní v Novém Městě. V nominaci pro olympijskou Anterselvu sice figuruje, jenže zda se za dva týdny skutečně projede po tratích lemovaných pěti kruhy, není jasné.

„Absolvuje teď všechna možná vyšetření. Dnes byla na dalším,“ hlásil při středečním tréninku ve Vysočina Areně kouč žen Lukáš Dostál.

„Uvidíme, jaké budou výsledky. Bude teď odpočívat nebo absolvuje jen nějakou lehkou aktivitu. Záleží na tom, co lékaři doporučí.“

Tajemno kolem Davidové. Ustoupí bolesti zad? Je to bojovnice, věří jí tým

