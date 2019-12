ONLINE: Biatlonisté jedou stíhací závod. Jak si vede trojice Čechů?

Čtvrteční sprint vyhrál Němec Benedikt Doll, druhý byl Nor Tarjei Bö, třetí domácí Quentin Fillon Maillet. Dobrým výkonem se blýskl i Jakub Štvrtecký, který si 16. místem vylepšil kariérní maximum.

Dvacetiletý mladík tak z českých zástupců vystartuje jako první, jeho počáteční ztráta činí 59 vteřin. O sekundu za ním vyběhne s číslem 17 další Čech – Michal Krčmář.

„Už si ze mě dělal srandu, že jedu před ním, tak bych měl první kolo tahat. Ale uvidíme. Je to o první střelbě, ta je důležitá. Každopádně se těším. Je to kontaktní závod, bude to sranda,“ řekl Štvrtecký v rozhovoru.

Trojici českých zástupců uzavře Adam Václavík, jenž vyrazí jako 37. se ztrátou 1:31 minuty na čelo.

S číslem jedna vystartuje Doll, který má k dobru 9 vteřin na druhého Tarjeie Böa a 11 na třetího Fillona Mailleta. S patnáctivteřinovým mankem ho bude stíhat Nor Johannes Bö.

