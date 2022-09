Změny v biatlonovém SP: více bodů pro vítěze a výsledky bez škrtů

Zvětší se také rozdíl v přidělených bodech mezi prvními pěti místy. Dosud činil šest bodů mezi vítězem, druhým i třetím v pořadí (60 - 54 - 48), nyní to bude po 15 bodech. Rozdíl mezi třetím a čtvrtým bude nově deset bodů místo pěti.

Jde tedy o opačný trend, než který ve středu ve Slovinsku představili zástupci Mezinárodní lyžařské federace pro SP v běhu na lyžích, kde se rozdíly v bodování na prvních místech sníží.

„Děláme to proto, aby si závodníci mohli v sezoně vybrat čas na přípravu nebo udělat zdravotní přestávku, a přesto nepřišli o možnost bojovat o celkové vítězství ve Světovém poháru,“ vysvětlil Nunar.

Biatlonová unie zároveň zrušila škrtání dvou nejhorších umístění ve Světovém poháru. Nunar připomněl, jakou anomálii to v minulosti vyvolalo. „Martin Fourcade odstartoval do posledního závodu sezony ve žlutém trikotu vedoucího závodníka, tento závod vyhrál, ale celkově nakonec skončil druhý. To už jsme nechtěli dopustit a už se to nestane,“ řekl Nunar.

IBU také na nedávném kongresu v Salcburku potvrdila, že nebude od příští sezony přidělovat body do Světového poháru na závodech mistrovství světa. Nejbližší šampionát se uskuteční v únoru v německém Oberhofu.