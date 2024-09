Už žádné vybírání. Biatlonisté budou v SP startovat z předem určené skupiny

Elitní biatlonisté přijdou od nové sezony Světového poháru o možnost vybírat si zařazení do startovní skupiny. Výkonný výbor mezinárodní federace IBU schválil před zasedáním v Bělehradě změnu...

Orel jako v Benfice a na náměstí mešita. Jak Ludogorec vládne v zemi nikoho

Razgrad (Od našich zpravodajů) Jako byste z Prahy vyrazili do Lanškrouna. Nebo do Ledče nad Sázavou. Nebo do Mohelnice, pokud chcete projet celé Česko. Chvíli po dálnici, pak už ne. „Silnice se klikatí, ale nebojte, už se...