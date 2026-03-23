Do třetice všeho dobrého
Vítězkou celkového hodnocení Světového poháru se v Oslu stala sedmadvacetiletá Lou Jeanmonnotová. Konečně, chce se dodat.
Francouzka byla blízko už před dvěma lety, tehdy ji velký křišťálový glóbus utekl o 23 bodů.
Ještě zarmoucenější byla loni, kdy o celkovém triumfu rozhodla jedna špatně projetá zatáčka. Opět jí vysněná trofej proklouzla mezi prsty.
O to sladší nyní může mít pocit. Žádné drama nepřipustila, Světovému poháru tuto sezonu dominovala. Se žlutým číslem jezdila od prosincové domácí zastávky seriálu v Le Grand Bornand a na olympiádu odjížděla s pohodlným polštářem dvou set bodů.
Je to pitomé, litovala Preussová. Moje chyba! uklidňovala Francouzka kontroverzi
Sice tuto sezonu vyhrála jen tři závody, namísto osmi v té předešlé, avšak konzistenci, se kterou v předešlých sezonách bojovala, měla tentokrát zdaleka nejlepší.
A tak měla už dvě klání před koncem zimy jistotu, že jí už ani matematicky nemůže žádná soupeřka překonat.
Když ji přišla v Oslu po hromadném závodě symbolicky předat velký křišťálový glóbus právě Preussová, Jeanmonnotová nebyla jediná, kdo musel v té chvíli zadržovat slzy dojetí.
A milovnice tetování jistě už nyní přemýšlí, jak na své kůži tento okamžik zvěční.