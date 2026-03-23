Francouzská nadvláda, norský smutek a česká senzace. Příběhy biatlonové zimy

Alžběta Marešová
  9:35
V dobu bronzovou se pro český biatlon proměnila sezona 2025/2026. Po ročnících, ve kterých bylo předních umístění poskrovnu, se česká vlajka zase vrátila do popředí. Kromě toho přinesly uplynulé měsíce také nejedno překvapení, velkou bolesti i impozantní comeback. Nejvýraznější příběhy zimy, kterou uzavřely nedělní závody v Oslu, si můžete připomenout v našem článku.
Část 1/10

Do třetice všeho dobrého

Lou Jeanmonnotová s velkým křišťálovým glóbem a malými za vytrvalostní závod, sprint a stíhačku.

Vítězkou celkového hodnocení Světového poháru se v Oslu stala sedmadvacetiletá Lou Jeanmonnotová. Konečně, chce se dodat.

Francouzka byla blízko už před dvěma lety, tehdy ji velký křišťálový glóbus utekl o 23 bodů.

Ještě zarmoucenější byla loni, kdy o celkovém triumfu rozhodla jedna špatně projetá zatáčka. Opět jí vysněná trofej proklouzla mezi prsty.

O to sladší nyní může mít pocit. Žádné drama nepřipustila, Světovému poháru tuto sezonu dominovala. Se žlutým číslem jezdila od prosincové domácí zastávky seriálu v Le Grand Bornand a na olympiádu odjížděla s pohodlným polštářem dvou set bodů.

Je to pitomé, litovala Preussová. Moje chyba! uklidňovala Francouzka kontroverzi

Sice tuto sezonu vyhrála jen tři závody, namísto osmi v té předešlé, avšak konzistenci, se kterou v předešlých sezonách bojovala, měla tentokrát zdaleka nejlepší.

A tak měla už dvě klání před koncem zimy jistotu, že jí už ani matematicky nemůže žádná soupeřka překonat.

Když ji přišla v Oslu po hromadném závodě symbolicky předat velký křišťálový glóbus právě Preussová, Jeanmonnotová nebyla jediná, kdo musel v té chvíli zadržovat slzy dojetí.

A milovnice tetování jistě už nyní přemýšlí, jak na své kůži tento okamžik zvěční.



Tipsport - partner programu
Šalková vs. QuevedováTenis - - 23. 3. 2026:Šalková vs. Quevedová //www.idnes.cz/sport
23. 3. 11:30
  • 1.57
  • -
  • 2.26
Kolář vs. Moro CanasTenis - - 23. 3. 2026:Kolář vs. Moro Canas //www.idnes.cz/sport
23. 3. 14:30
  • 1.64
  • -
  • 2.14
Gentzsch vs. ForejtekTenis - - 23. 3. 2026:Gentzsch vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
23. 3. 15:00
  • 2.59
  • -
  • 1.43
Krumich vs. GillTenis - - 23. 3. 2026:Krumich vs. Gill //www.idnes.cz/sport
23. 3. 15:00
  • 2.18
  • -
  • 1.62
Muchová vs. EalaováTenis - Dvouhra - 4. kolo - 23. 3. 2026:Muchová vs. Ealaová //www.idnes.cz/sport
23. 3. 16:00
  • 1.24
  • -
  • 4.21
Kometa vs. PardubiceHokej - Čtvrtfinále - 23. 3. 2026:Kometa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
23. 3. 17:00
  • 3.63
  • 4.35
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
