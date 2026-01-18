Premium

Suverénní Jeanmonnotová slaví ve stíhačce. Vinklárková chybovala jen jednou

Autor:
Aktualizujeme   12:15aktualizováno  13:27
Francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová při stíhacím závodě v Ruhpoldingu ukázala, proč aktuálně vozí žluté číslo lídryně Světového poháru. Téměř celý závod vedla, ze dvaceti terčů nesestřelila pouze jeden a v závěru ustála tlak, když se na ni na trati dotírala Hanna Öbergová. Švédka se musí spokojit s druhým místem, třetí skončila Camille Benedová z Francie. Tereza Vinklárková doběhla po jedné chybě na 33. místě.

Lou Jeanmonnotová při střelbě ve stíhacím závodě v Ruhpoldingu. | foto: AP

Už už to vypadalo, že si Francouzka ve žlutém čísle špatně rozvrhla síly a v závěrečném kole ji přesupí lokomotiva jménem Hanna Öbergová.

Stíhací závod žen na 10 km v Ruhpoldingu

Podrobná reportáž

Obě biatlonistky se potkaly už ve druhém kole, kdy se na Švédku Jeanmonnotová dotáhla po bezchybné první střelbě.

A po druhé střelbě doufala, že se starší ze sester Öbergových zbavila na dobro, když znovu vyčistila terče, zatímco Öbergová zabočila na trestné kolo.

Jeanmonnotová mezitím uháněla po trati, neztrácela nic ze svého odstupu, přestože za ní se jako vlčí smečka hnala pětice soupeřek. Pokračovala ve stoprocentní střelbě a před závěrečnou položkou měla náskok téměř 40 sekund.

Pak ale poslala třetí ránu mimo terč a najednou se znovu do hry vrátila Hanna Öbergová. Ta se ve druhé půlce závodu už trestnému kolu vyvarovala, a tak vyjížděla do posledního kola jen s devíti sekundami ztráty na Francouzku.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Přiblížila se jí už jen na pět sekund a vizuálně byla na dosah. Pak ale Jeanmonnotová aktivovala všechny zbylé síly a útok Švédky odrazila. Do cíle dorazila už s komfortními deseti sekundami a mohla si vychutnat své druhé vítězství ve stíhačce v této sezoně.

Své teprve druhé pódium v kariéře slaví krajanka vítězky Bennedová, která se vyšvihla na třetí příčku zásluhou perfektní střelby.

Stejnou střeleckou bilancí jako vítězka se může pochlubit Tereza Vinklárková, která si po čtyřech letech vylepšila maximum ve Světovém poháru.

Se startovní pozicí 47 mohla doufat v posun jen v případě čisté střelby, a cíl se jí až na jedinou ránu při třetí zastávce podařilo splnit. V posledním okruhu navíc předvedla devátý nejrychlejší čas a ještě se posunula před soupeřky. Na lyžích jí to v neděli z Češek nejlépe odjíždělo a čistý čas stíhačky měla osmnáctý nejlepší.

„Povedený výkon, celý svěťák tady je pro ni zdařilý a 33. místo je u ní krásné. Jela skvěle, byla schopná držet se holek kolem sebe,“ cenil výkon Vinklárkové trenér Lukáš Dostál.

Připravujeme podrobnosti...

