Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vzpomněl jsem si na Nové Město a minul, líčil Mikyska. Ale střelbu chce ještě zrychlit

Alžběta Marešová
  19:41
To byl fičák! Takový individuální závod ještě Tomáš Mikyska za svou kariéru ve Světovém poháru nezažil. Dvě kola strávil při stíhačce v Ruhpoldingu ve společnosti těch nejlepších, v boji o nejlepší desítku. Chyba na závěr a nastřádaná únava mu nakonec v dalším vylepšení svého maxima zabránily, i s 21. příčkou si ale mohl odškrtnout další povedený závod.
Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Johannes Dale-Skjevdal vítězí ve stíhacím závodě v Ruhpoldingu
Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu
Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu
Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu
12 fotografií

Ze všeho nejvíc mrzí asi ta poslední rána, která vás připravila o čisté skóre, že?
Vzpomněl jsem při ní na vytrvalostní závod v Novém Městě. A nedal jsem ji. Rozhodně mě to mrzí, ale co se dá dělat.

Počkat, vy jste si na závod při domácím světovém šampionátu, kde jste skončil desátý, vzpomněl během střelby?
Jojo, přímo při střelbě. Protože v Nováči to probíhalo podobně. Také jsem tam jel o čtyři nuly a poslední ránu nedal…

Dale-Skjevdal rozhodl stíhačku atakem v závěru. Mikyska bojoval o desítku

Tehdy jste ji trošku předržel, svou roli nejspíš hrála i nervozita. Teď to bylo podobné?
Ne, to ne. Už na trati před poslední položkou mi docházely síly. Takže jsem ty rány dost lovil. Snažil jsem se hlavně co nejlépe odstřílet, ale únava už byla cítit.

Dvě kola jste jel o top desítku s těmi nejlepšími. Jaké to bylo?
No, bylo to rychlé… (směje se) Trať je dělaná pro vysoké závodníky, co mají páku v rukách. Třeba Litevec Strolja, který je o hlavu vyšší než já – tomu to tady vždycky jezdí. Jak je to tu rovinaté, on se do toho pověsí a jede. Stejně tak Christiansen, Jacquelin, Ponsiluoma… Tihle vysocí závodníci mě na rovinách předjížděli takovým způsobem, že to byl neskutečný pohled.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Koneckonců i vítězný Dale-Skjevdal měl oproti drobnějšímu Perrotovi jasně navrch.
Je to tak. Třeba při sprintu jsem ztrácel nejvíc času vzadu na rovině, ale jak jsme přijeli do kopců, tak to bylo zase lepší.

A když se ještě vrátíme k boji o desítku, co se vám v těch chvílích honilo hlavou?
Už když jsem odjížděl ze třetí střelby, říkal jsem si: No, hlavně to nějak dojet. Už tehdy jsem toho začínal mít dost, jen jsem se soustředil, abych to za nimi úplně nepřepálil. Kdybych se snažil jet s ostatními tempo, poslední kolo dopadne asi ještě hůř. Ale bylo fajn slyšet, že jedu v desítce. Vlastně jsem to zažil úplně poprvé.

Přestože nakonec jste mezi nejlepších dvacet s kolegy nepronikli, máte v týmu jedno prvenství. Vítězslav Hornig měl vůbec nejrychlejší střelbu ze všech, skoro o čtvrt minuty rychlejší než vy. Co na to říkáte?
Že musím ještě zrychlit. Přijde mi, že ve svěťáku jsem střelbu trošku zpomalil. Na IBU Cupu jsem byl skoro každý závod na střelnici mezi těmi nejrychlejšími (ve třech závodech byl nejrychlejší, nejhůř skončil v rychlosti střelby pátý), teď už tak rychle nestřílím. Možná je to trošku z nervozity. Ale zase teď střílím přesněji, protože na IBU Cupu jsem měl i za dva, za tři.

Takové pocity jsem nezažil dva roky. Ale stejně je všechno o olympiádě, říká Krčmář

Třeba v sobotním sprintu jste měl ale i s čistou střelbou 15. nejrychlejší čas.
To jsem vleže střílel za 22 sekund, takhle bych si ležáka představoval stabilně. Ale teď ve stíhačce jsem byl takový zpomalený, víc jsem to hlídal. Bavili jsme se totiž, že dvě nuly na začátek závodu by byly super, protože se pak víc chybuje vestoje. Takže jsem se snažil zvládnout čistě ležky, pak jsem jen čekal, jak to vyjde.

Jak se v Ruhpoldingu projevovala pravá noha, která vás v Oberhofu hodně zlobila?
Bylo to mnohem lepší. Myslím, že se nám ji podařilo docela uvolnit. Ale je to i místní tratí, kopce jsou tu krátké, nic jako Birxsteig v Oberhofu, kde se noha vždycky strašně moc zakyselila. Tady se dalo mnohem víc jezdit jedna-jedna, což mi o hodně víc svědčí.

A jak by vám vzhledem k tomu měly svědčit tratě v Novém Městě, kde budete závodit od čtvrtka?
Mělo by to být dobré. Fakt největší problém mi dělá jízda do kopce, kdy jedeme dva-jedna, toho pajdáka. Ale v Novém Městě se jezdí pajdák vlastně jen za tubusama. To je krátký kopec, pak omega. Takže by to neměl být problém.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Dallas vs. TampaHokej - - 18. 1. 2026:Dallas vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.70
  • 3.40
  • 2.60
Senegal vs. MarokoFotbal - Finále - 18. 1. 2026:Senegal vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.40
  • 1.90
  • 3.30
Lyon vs. BrestFotbal - 18. kolo - 18. 1. 2026:Lyon vs. Brest //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.60
  • 7.20
AC Milán vs. LecceFotbal - 21. kolo - 18. 1. 2026:AC Milán vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.28
  • 5.00
  • 13.00
Real Sociedad vs. BarcelonaFotbal - 20. kolo - 18. 1. 2026:Real Sociedad vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 4.80
  • 4.40
  • 1.65
Detroit vs. OttawaHokej - - 18. 1. 2026:Detroit vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
18. 1. 23:00
  • 2.27
  • 4.21
  • 2.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Aktualizujeme
Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  20:55

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

18. ledna 2026  20:20

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

18. ledna 2026  20:04

Wolves s Krejčím udrželi proti Newcastlu nulu, Aston Villa nestačila na Everton

Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

Po sobotní náloži sedmi zápasů se v neděli v Premier League hrálo jen na dvou stadionech. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím remizoval doma 0:0 s Newcastlem. Aston Villa...

18. ledna 2026  19:27,  aktualizováno  19:49

Vzpomněl jsem si na Nové Město a minul, líčil Mikyska. Ale střelbu chce ještě zrychlit

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

To byl fičák! Takový individuální závod ještě Tomáš Mikyska za svou kariéru ve Světovém poháru nezažil. Dvě kola strávil při stíhačce v Ruhpoldingu ve společnosti těch nejlepších, v boji o nejlepší...

18. ledna 2026  19:41

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Někdejší fotbalový reprezentant Jan Koller si plážový volejbal oblíbil ve...

Jeho doménou byla celý život fotbalová hřiště, ostatně s 55 góly je historicky nejlepším střelcem českého národního týmu. Teď se Jan Koller těší na novou lyžařskou výzvu – pojede Jizerskou padesátku....

18. ledna 2026  19:20

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Olomouc vítá už šestou posilu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  18. 1. 18:21

Za Baník pálily posily, Jedlička se uvedl nulou. Jablonec remizoval se Štětínem

Ostravští fotbalisté v pauze na tréninku. Druhý zleva je finský křídelník Lauri...

Ostravští fotbalisté na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině, následně odpoledne zdolali 3:0 Aktobe z Kazachstánu. Teplice hrály 2:2 se srbským týmem...

18. ledna 2026  12:03,  aktualizováno  17:13

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonistky startují do štafety žen v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

18. ledna 2026  17:01

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

18. ledna 2026  16:59

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Úspěch v pravý čas. Ledecká neztratila víru a zužitkovala dřinu: Lyže jely jak z praku!

Ester Ledecká slaví v Tarvisiu třetí místo v super-G.

Když dorazila do cíle sobotního sjezdu v italském Tarvisiu a ohlédla se po výsledkové tabuli, rozhodila rukama a zakroutila hlavou. Po chvíli Ester Ledeckou zase zabírala kamera, jak stojí se...

18. ledna 2026  16:50

Dale-Skjevdal rozhodl stíhačku atakem v závěru. Mikyska bojoval o desítku

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Do stíhačky Světového poháru v Ruhpoldingu vyrážel Nor Johannes Dale-Skjevdal z desátého místa, postupně se ale propracovával dopředu a na posledním kilometru skvělým během rozhodl o vítězství, když...

18. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  16:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.