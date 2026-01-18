Vzpomněl jsem si na Nové Město a minul, líčil Mikyska. Ale střelbu chce ještě zrychlit

Ze všeho nejvíc mrzí asi ta poslední rána, která vás připravila o čisté skóre, že?
Vzpomněl jsem při ní na vytrvalostní závod v Novém Městě. A nedal jsem ji. Rozhodně mě to mrzí, ale co se dá dělat.
Počkat, vy jste si na závod při domácím světovém šampionátu, kde jste skončil desátý, vzpomněl během střelby?
Jojo, přímo při střelbě. Protože v Nováči to probíhalo podobně. Také jsem tam jel o čtyři nuly a poslední ránu nedal…
Tehdy jste ji trošku předržel, svou roli nejspíš hrála i nervozita. Teď to bylo podobné?
Ne, to ne. Už na trati před poslední položkou mi docházely síly. Takže jsem ty rány dost lovil. Snažil jsem se hlavně co nejlépe odstřílet, ale únava už byla cítit.
Dvě kola jste jel o top desítku s těmi nejlepšími. Jaké to bylo?
No, bylo to rychlé… (směje se) Trať je dělaná pro vysoké závodníky, co mají páku v rukách. Třeba Litevec Strolja, který je o hlavu vyšší než já – tomu to tady vždycky jezdí. Jak je to tu rovinaté, on se do toho pověsí a jede. Stejně tak Christiansen, Jacquelin, Ponsiluoma… Tihle vysocí závodníci mě na rovinách předjížděli takovým způsobem, že to byl neskutečný pohled.
Koneckonců i vítězný Dale-Skjevdal měl oproti drobnějšímu Perrotovi jasně navrch.
Je to tak. Třeba při sprintu jsem ztrácel nejvíc času vzadu na rovině, ale jak jsme přijeli do kopců, tak to bylo zase lepší.
A když se ještě vrátíme k boji o desítku, co se vám v těch chvílích honilo hlavou?
Už když jsem odjížděl ze třetí střelby, říkal jsem si: No, hlavně to nějak dojet. Už tehdy jsem toho začínal mít dost, jen jsem se soustředil, abych to za nimi úplně nepřepálil. Kdybych se snažil jet s ostatními tempo, poslední kolo dopadne asi ještě hůř. Ale bylo fajn slyšet, že jedu v desítce. Vlastně jsem to zažil úplně poprvé.
Přestože nakonec jste mezi nejlepších dvacet s kolegy nepronikli, máte v týmu jedno prvenství. Vítězslav Hornig měl vůbec nejrychlejší střelbu ze všech, skoro o čtvrt minuty rychlejší než vy. Co na to říkáte?
Že musím ještě zrychlit. Přijde mi, že ve svěťáku jsem střelbu trošku zpomalil. Na IBU Cupu jsem byl skoro každý závod na střelnici mezi těmi nejrychlejšími (ve třech závodech byl nejrychlejší, nejhůř skončil v rychlosti střelby pátý), teď už tak rychle nestřílím. Možná je to trošku z nervozity. Ale zase teď střílím přesněji, protože na IBU Cupu jsem měl i za dva, za tři.
Třeba v sobotním sprintu jste měl ale i s čistou střelbou 15. nejrychlejší čas.
To jsem vleže střílel za 22 sekund, takhle bych si ležáka představoval stabilně. Ale teď ve stíhačce jsem byl takový zpomalený, víc jsem to hlídal. Bavili jsme se totiž, že dvě nuly na začátek závodu by byly super, protože se pak víc chybuje vestoje. Takže jsem se snažil zvládnout čistě ležky, pak jsem jen čekal, jak to vyjde.
Jak se v Ruhpoldingu projevovala pravá noha, která vás v Oberhofu hodně zlobila?
Bylo to mnohem lepší. Myslím, že se nám ji podařilo docela uvolnit. Ale je to i místní tratí, kopce jsou tu krátké, nic jako Birxsteig v Oberhofu, kde se noha vždycky strašně moc zakyselila. Tady se dalo mnohem víc jezdit jedna-jedna, což mi o hodně víc svědčí.
A jak by vám vzhledem k tomu měly svědčit tratě v Novém Městě, kde budete závodit od čtvrtka?
Mělo by to být dobré. Fakt největší problém mi dělá jízda do kopce, kdy jedeme dva-jedna, toho pajdáka. Ale v Novém Městě se jezdí pajdák vlastně jen za tubusama. To je krátký kopec, pak omega. Takže by to neměl být problém.