Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Biatlon ONLINE: Stíhačka mužů v Ruhpoldingu. V akci čtveřice Čechů

Autor:
Sledujeme online   14:45aktualizováno  15:01
Světový pohár v německém Ruhpoldingu vrcholí stíhacím závodem mužů, do něhož zasáhne hned čtveřice českých biatlonistů. Michal Krčmář s Tomášem Mikyskou se vešli v sobotním sprintu do nejlepší dvacítky, v poslední stíhačce před olympijskými hrami běží také Vítězslav Hornig a Mikuláš Karlík. Jejich počínání můžete sledovat v podrobné online reportáži od 15:00.

Michal Krčmář na trati sprintu v Ruhpoldingu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Nejlepší výchozí pozici z českých reprezentantů má Krčmář, který v sobotu poprvé od března 2023 zastřílel bezchybný sprint a dojel na patnáctém místě. Na vítězného Sebastiana Samuelssona ztratil minutu a šest sekund.

Forma čtyřiatřicetiletého biatlonisty v posledních závodech naznačuje vzestup, o ještě lepší výsledek ve sprintu ho však připravil pád v posledním sjezdu.

ONLINE: Stíhací závod mužů na 12,5 km

Poslední závod v Ruhpoldingu sledujeme v podrobné reportáži.

Jen třináct sekund za ním vyráží z devatenácté pozice Mikyska, jenž byl ve sprintu rovněž neomylný. Na střelnici střílel ze všech Čechů nejrychleji, ale na trati ztrácel.

Smíšené pocity měl po 28. místě Hornig, jemuž nevyšla položka vestoje a musel na dvě trestná kola. Jako poslední z české čtveřice startuje Karlík, který měl ve sprintu nejrychlejší běžecký čas, vinou tří minutých terčů na střelnici však obsadil až 48. příčku a do stíhačky půjde s mankem 1:57 minuty.

Takové pocity jsem nezažil dva roky. Ale stejně je všechno o olympiádě, říká Krčmář

Sobotní prvenství hájí Samuelsson, jenž vyrazí na trať s náskokem osmnácti sekund na druhého a zároveň aktuálně vedoucího muže Světového poháru Tommassa Giacomela.

Ze třetí pozice začíná Nor Isak Frey, který i přes bezchybnou střelbu ztratil 34 sekund.

Giacomel vedle celkového pořadí Světového poháru vévodí také pořadí disciplíny, kde má čtrnáctibodový náskok před Ericem Perrotem z Francie. Ten do závodu jde z páté pozice.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Jablonec vs. Pogoň ŠtětínFotbal - - 18. 1. 2026:Jablonec vs. Pogoň Štětín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 3.90
  • 3.05
Getafe vs. ValenciaFotbal - 20. kolo - 18. 1. 2026:Getafe vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.10
  • 4.60
Wolves vs. NewcastleFotbal - 22. kolo - 18. 1. 2026:Wolves vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 4.40
  • 4.20
  • 1.70
Vítkovice vs. KometaHokej - 43. kolo - 18. 1. 2026:Vítkovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
18. 1. 16:00
  • 2.54
  • 4.10
  • 2.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

ONLINE: Wolverhampton i s Krejčím čelí Newcastlu, pak Aston Villa s Evertonem

Sledujeme online
Fotbalisté Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím se radují z gólu.

Po sobotní náloži sedmi zápasů jsou v neděli v Premier League na programu jen dvě utkání. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím od 15.00 hostí Newcastle. Od 17.30 hraje Aston...

18. ledna 2026  14:50

Klasická desítka v Oberhofu Čechům sedla. Janatová doběhla devátá, Tuž opět bodoval

Český běžec na lyžích Jiří Tuž

Lyžařka Kateřina Janatová doběhla v Oberhofu devátá v závodu na 10 km klasicky s intervalovým startem a poprvé od loňského března se ve Světovém poháru dostala do nejlepší desítky. Jiří Tuž skončil...

18. ledna 2026  12:51,  aktualizováno  14:47

Biatlon ONLINE: Stíhačka mužů v Ruhpoldingu. Do akce jde čtveřice Čechů

Sledujeme online
Michal Krčmář na trati sprintu v Ruhpoldingu.

Světový pohár v německém Ruhpoldingu vrcholí stíhacím závodem mužů, do něhož zasáhne hned čtveřice českých biatlonistů. Michal Krčmář s Tomášem Mikyskou se vešli v sobotním sprintu do nejlepší...

18. ledna 2026  14:45

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

18. ledna 2026  14:35

Norský lyžař McGrath podruhé v sezoně SP slaví, ve Wengenu ovládl slalom

Norský lyžař Atle Lie McGrath jede první kolo slalomu ve Wengenu.

Norský lyžař Atle Lie McGrath obhájil ve Wengenu loňské vítězství ve slalomu a po druhé výhře v této sezoně Světového poháru se ujal vedení v průběžném pořadí disciplíny. Na druhém místě skončil...

18. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  14:33

Ledecká slaví stupně vítězek! V super-G nestačila jen na Aicherovou a Vonnovou

Ester Ledecká během super-G v italském Tarvisiu

Předvedla svůj jasně nejlepší výkon této zimy! Ester Ledecká se v italském Tarvisiu poprvé v sezoně probojovala na stupně vítězek. V superobřím slalomu skončila třetí, 94 setin za vítěznou Němkou...

18. ledna 2026  13:04,  aktualizováno  14:13

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

18. ledna 2026  13:48

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonistky startují do štafety žen v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

18. ledna 2026  13:46

Snowboardistce Maděrové se v Bansku nedařilo, po pádu skončila už v osmifinále

Zuzana Maděrová v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Snowboardistce Zuzaně Maděrově nevyšel optimálně ani druhý obří slalom na Světovém poháru v Bansku, byť tentokrát na rozdíl od soboty postoupila z kvalifikace do vyřazovacích jízd. Hned v osmifinále...

18. ledna 2026  13:09,  aktualizováno  13:39

Suverénní Jeanmonnotová slaví ve stíhačce. Vinklárková chybovala jen jednou

Lou Jeanmonnotová slaví vítězství ve stíhacím závodě.

Francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová při stíhacím závodě v Ruhpoldingu ukázala, proč aktuálně vozí žluté číslo lídryně Světového poháru. Téměř celý závod vedla, ze dvaceti terčů nesestřelila...

18. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  13:36

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

18. ledna 2026  13:33

OBRAZEM: Když Ledecká řádí na lyžích. Od olympijské senzace až k úspěchu v Tarvisiu

Ester Ledecká během super-G v italském Tarvisiu

Už osm let patří Ester Ledecká mezi absolutní lyžařskou špičku. Poprvé se blýskla na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018, kde šokovala zlatem ze super-G. Od té doby přidala bronz z mistrovství...

18. ledna 2026  13:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.