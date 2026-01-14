Biatlon ONLINE: Poslední štafeta před olympiádou. Češky jedou bez Davidové

Při mrazivé štafetě v Oberhofu se Češky téměř celý závod pohybovaly daleko za nejlepšími, k čemuž přispěl pomalejší běh a také tři trestná kola. V Ruhpoldingu mají panovat mnohem příznivější podmínky, a tak snad i výsledek českého kvarteta by mohl být lepší.
ONLINE: Štafeta žen na 4x6 km v Ruhpoldingu
Sledujeme v podrobné reportáži od 14:30.
Přece jen jde o poslední ženský štafetový závod před začátkem olympijských her a všechny týmy stojí o to odjíždět do Anterselvy s pozitivním naladěním.
O to těžší možná bude pro Češky tentokrát uspět.
SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat
Po senzačním třetím místě v Östersundu dojely těsně sedmé v Hochfilzenu a jedenácté v už zmiňovaném klání minulý víkend v Oberhofu.
Tehdy stejně jako na úvod sezony slavily Francouzky, v Hochfilzenu byly jasně nejlepší Švédky. Na pódium už se dostaly také Italky, Němky a Norky, které jsou se svými dvěma druhými místy hned další v pořadí mezi adeptkami na vítězství za už triumfujícími týmy.
Björndalen klikoval, Francouzky (ne)slavily a Češky se marně praly ve zmrzlé štafetě
Italky by mohly v Ruhpoldingu znovu bojovat o pódium, poté co se jim do sestavy vrátily Vittozziová s Wiererovou, které si dávaly v Oberhofu závodní pauzu. Také Němky by mohly být v domácím prostředí nebezpečné, vzhledem k tomu že Preussová se po vánocích vrací ke své střelecké i běžecké formě z minulé zimy.
Blízko senzace byly v Oberhofu Slovenky i Slovinky, které ještě v průběhu třetího úseku sahaly po pódiu. A rozdělanou práci by určitě chtěly ve středu dokončit alespoň proniknutím do nejlepší šestky.
Který tým dokončí olympijský test jako nejspokojenější? Sledujte v podrobné reportáži.