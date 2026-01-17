Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Takové pocity jsem nezažil dva roky. Ale stejně je všechno o olympiádě, říká Krčmář

Alžběta Marešová
  20:58
Poslední sprint před olympiádou měl pro české biatlonisty zcela jiný průběh než o den dřív pro jejich kolegyně. Zatímco Češky nejkratší závod nezvládly střelecky a vyklidily bodovací pozice, Michal Krčmář s Tomášem Mikyskou se při zastávce Světového poháru v Ruhpoldingu vešli do nejlepší dvacítky a Vítězslav Hornig je doplnil na 28. místě. „Tak by měly naše závody vypadat,“ burcuje nejzkušenější z týmu Krčmář.
Michal Krčmář na střelnici při sprintu v Ruhpoldingu

Michal Krčmář na střelnici při sprintu v Ruhpoldingu | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Michal Krčmář během sprintu v Ruhpoldingu
Tomáš Mikyska během sprintu v Ruhpoldingu
Vítězslav Hornig během sprintu v Ruhpoldingu
Vítězslav Hornig na střelnici během sprintu v Ruhpoldingu
16 fotografií

Čtyřiatřicetiletý Krčmář byl zároveň v sobotu na 15. příčce nejlepším Čechem, navíc poprvé od března 2023 zastřílel bezchybný sprint.

Jen kdyby nebylo toho mrzutého pádu kousek před cílem!

Jak k němu vlastně došlo?
Těsně před cílem je takový velbloud, do kterého člověk najíždí po sjezdu, takže je to sice do kopce, ale ještě máte rychlost. Chtěl jsem jí využít a opřít se do odrazu, ale nepovedla se mi koordinace pohybů, nešikovně jsem si píchnul hůl mezi nohy a sám sebe podrazil.

Krčmář přesně střílel, ale pak spadl. Dařilo se i Mikyskovi. Sprint vyhrál Samuelsson

A ocitl jste se tváří na sněhu.
Veškerou rychlost jsem tím samozřejmě ztratil. Bylo to asi osm nebo deset sekund. Bál jsem se, že mě to bude stát víc pozic, ale nakonec to jsou asi jen tři, čtyři místa, takže to není tak hrozné.

Hned po dojetí jste ale působil hodně rozčarovaně.
Jasně, že jsem byl na sebe naštvaný. Snažil jsem se to zachránit, rychle se posbírat a dojet do cíle, ale samozřejmě mě to štvalo. Celé kolo jsem pracoval na tom, abych srazil náskok Lukase Hofera, abych přijel do cíle jako první. Už mi hlásili, že jsem před ním, tak jsem to chtěl udržet. Ale bohužel jsem to zase všechno tím pádem ztratil.

Mrzí taková chyba víc než omyl na střelnici?
Je to jedno, chyby jsou chyby. Každá mrzí a naštve. Některá chyba je normální a některá hloupá. Ale kdybych tu ztrátu odečetl, tak jsem měl stejný běžák jako Víťa (Hornig) a byl bych deset sekund za Mikulášem (Karlíkem), takže vlastně pozitivní závod.

Michal Krčmář na trati sprintu v Ruhpoldingu.

Konkrétně váš druhý nejlepší v sezoně.
A řekl bych, že za moji kariéru jeden z nejlepších sprintů v Ruhpoldingu vůbec, protože ty mi tady nikdy nešly. Doufám, že jsem teď něco prolomil. Jsem rád, že ho mám za sebou, těším se na stíhačku. Ne že bych Ruhpolding neměl rád, ale potřebuju tady jezdit v kontaktu. Když jsem sám, tak mi to nejde. Ani nevím proč.

O to víc vás může takový výsledek těsně před olympiádou těšit.
Cítím, že je vše na dobré cestě. Tělo funguje, regeneruje. Jsem schopný závodit, nemusím nic vynechávat. To musím zaklepat.

A ještě k tomu první čistý sprint po dlouhé době. To také není k zahození, že?
Za tu nulu jsem rád. Dokázal jsem si, že dokážu udělat čistý závod. Určitě jsem rád, že nula přišla ještě před olympiádou, můžu si tím upevnit sebevědomí. Od Nového roku se cítím dobře, v Oberhofu mi ještě nějaké položky vypadly, ale každým startem se ze mě stává stále větší závoďák, což je pro moje vnitřní sebevědomí strašně důležité. Nikdy nebudu překypovat sebevědomím navenek, ale zakládám si na tom vnitřním, a tohle je pro mě fakt důležité.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

O vaší aktuální formě také něco vypovídají čtyři umístění v top dvacítce v řadě.
Ale stejně je letos všechno jen o olympiádě. Pokud se na ní povede jeden závod, tak si nikdo nebude pamatovat, co se dělo předtím a co se bude dít potom. A pokud se olympiáda nepovede, tak nikoho nebude zajímat, že jste byli desátí ve svěťáku. Tak to zkrátka je. Takový tlak na sobě máme a musíme se s tím vypořádat. Všichni, co tady jsme, děláme maximum pro to, abychom na tom byli v únoru nejlíp, co kdy můžeme být.

Michal Krčmář vjíždí do Chiemgau Areny v Ruhpoldingu.

Může k dobrým pocitům přispět i to, že aktuálně nejedete na vlně sám, když jste z týmu byli tři v nejlepší třicítce?
Už nějakou dobu říkám, že když je nás na startu pět, tak musíme dát aspoň dva nejhůř za jedna, nejlépe, aby byla nějaká nula. A pak se dá se světem závodit a můžou se povést i výraznější výsledky. Dnes se nám to povedlo. Tak by měly naše závody vypadat. Přeskočili jsme Spojené státy v hodnocení národů – už jsme šestí. Ve štafetách jsme nebyli hůř než devátí, jsme schopní se v nich dotáhnout zezadu na šesté místo, což se nám předešlé sezony nedařilo. Takže síla týmu se zvedá a začíná nám to fungovat.

Další povedený výsledek můžete přidat hned v nedělní stíhačce. Už několik závodů za sebou si za cílem pochvalujete, jak vás bavil, o to se také hned lépe jede, ne?
To, s jakými pocity teď chodím na start, jsem za poslední dva roky nezažil. Mám oporu sám v sobě, ve svém těle. Vím, že mi funguje, že dokážu být velice silný závodník. Začínám si to fakt užívat a závody mě baví. Samozřejmě přistupuju k soupeřům s respektem, ale na druhou stranu nemám pocit, že bych se měl někoho bát. Třeba dneska jsem objel kolo s Christiansenem, přestože on do závodu teprve vstupoval a já měl za sebou už dvě kola. I takové drobnosti mě posilují a posouvají dopředu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Philadelphia vs. NY RangersHokej - - 17. 1. 2026:Philadelphia vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
Živě3:6
  • 800.00
  • 300.00
  • -
Česko vs. NorskoHázená - Skupina C (Oslo) - 17. 1. 2026:Česko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
Živě20:20
  • 11.00
  • 8.50
  • 1.14
Cagliari vs. JuventusFotbal - 21. kolo - 17. 1. 2026:Cagliari vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 8.50
  • 2.80
  • 1.75
Calgary vs. NY IslandersHokej - - 17. 1. 2026:Calgary vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.75
  • 4.00
  • 4.40
Betis vs. VillarrealFotbal - 20. kolo - 17. 1. 2026:Betis vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 2.90
  • 3.20
Angers vs. MarseilleFotbal - 18. kolo - 17. 1. 2026:Angers vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 50.00
  • 15.00
  • 1.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Jiříček vystřídal v sestavě Špačka a Minnesota uspěla na ledě Buffala

Aktualizujeme
Minnesotší hokejisté se radují z gólu v utkání proti Buffalu.

Sobotní bohatý program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení z ledu Buffala. Vítěznou branku vstřelil v 62. minutě těsně po vypršení přesilové hry Mats Zuccarello.

17. ledna 2026  21:31

Hoffenheim se rozloučil s Kadeřábkem. Pak i s Čechy v sestavě porazil Leverkusen

Hoffenheimský záložník Wouter Burger (vlevo) slaví svůj gól s Vladimírem...

Souboj českých fotbalistů v německé lize dopadl lépe pro Vladimíra Coufala s Robinem Hranáčem. Jejich Hoffenheim v 18. kole doma zvítězil 1:0 nad Leverkusenem, do jehož sestavy se vrátil po drobném...

17. ledna 2026  18:21,  aktualizováno  21:14

United ovládli derby se City, Arsenal jen remizoval. Souček byl u výhry West Hamu

Úsměvy a radost fotbalistů Manchesteru United po vedoucí trefě v derby proti...

Sice ve 22. kole pouze remizovali 0:0 s Nottinghamem, přesto minimálně do neděle zvýšili fotbalisté Arsenalu svůj náskok na čele tabulky na sedm bodů. Může za to ztráta Manchesteru City v derby s...

17. ledna 2026  13:25,  aktualizováno  21:08

Takové pocity jsem nezažil dva roky. Ale stejně je všechno o olympiádě, říká Krčmář

Michal Krčmář na střelnici při sprintu v Ruhpoldingu

Poslední sprint před olympiádou měl pro české biatlonisty zcela jiný průběh než o den dřív pro jejich kolegyně. Zatímco Češky nejkratší závod nezvládly střelecky a vyklidily bodovací pozice, Michal...

17. ledna 2026  20:58

Ostrava si zajistila nadstavbovou skupinu A1, Ústí si v derby poradilo s Děčínem

David Böhm se snaží zastavit střílejícího Dominika Heinzla.

Basketbalisté Ostravy si v posledním kole základní části ligy zajistili účast v nadstavbové skupině A1. Po výhře nad Slavií Praha 77:74 udrželi osmé místo v tabulce před Olomouckem, které prohrálo...

17. ledna 2026  20:41

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

17. ledna 2026  20:09

Střelecký rekord sezony. Basketbalistky USK nasázely Slovance 126 bodů

Emma Čechová v obležení bránících basketbalistek Slovanky.

Basketbalové šampionky z USK Praha deklasovaly v 15. kole předposlední Slovanku 126:34 a stanovily nový týmový střelecký rekord sezony. Sebraly ho brněnskému Královu Poli, které bylo od prvního kola...

17. ledna 2026  19:30

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Startuje první grandslam tenisové sezony. Australian Open má za sebou kvalifikační fázi, hlavní soutěž se v areálu Melbourne Park rozhýbe v neděli 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu...

17. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  18:57

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Slavia má další posilu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52

Boleslav poslala strádajícího Mosese do Hradce, místo něj získala posilu z Finska

Mladoboleslavský Moses se snaží vyzrát na gólmana Brízgalu.

V Mladé Boleslavi po příchodu útočníka Radka Koblížka skončil americký hokejista ve Moses a v rámci extraligy se přesunul do Hradce Králové. V Mountfieldu se šestatřicetiletý křídelník dohodl...

17. ledna 2026  18:46

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Další mladý talent ve Slavii. Ze Švédska přichází gambijský záložník Sosseh

Gibril Sosseh, nová posila Slavie

Fotbalová Slavia hlásí další zimní posilu. Ze švédského Kalmaru FF přichází osmnáctiletý gambijský záložník Gibril Sosseh, jenž s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do konce roku 2030. O jeho...

17. ledna 2026  18:39

Senzační bronz pro české krasobruslení. Reshtenko na ME navázal na Březinu

Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na...

Český krasobruslař Georgii Reshtenko nečekaně získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem...

17. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.