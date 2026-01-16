Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jako slavná Béčka. Sestry Öbergovy napodobily Nory, Hanna se vrátila z hlubin

Alžběta Marešová
  19:24
U posledních tří sprintů biatlonistek Světového poháru svítí na první příčce stejné jméno: Öbergová. Jen křestní se liší. V Le Grand Bornand před Vánoci triumfovala Hanna, minulý týden v Oberhofu Elvira a nyní se v Ruhpoldingu opět vrátila na vrchol starší ze švédských sester. Třicetiletá Hanna Öbergová tím jen potvrdila skvělou zimu švédský žen, navíc sama prožívá malé zmrtvýchvstání.
Fotogalerie4

Hanna Öbergová slaví vítězství ve sprintu v Ruhpoldingu. | foto: AP

Aby ovládli tři sprinty za sebou, to se i bratrům Böovým podařilo pouze jednou za jejich výjimečné kariéry. Na začátku sezony 2017/2018 nejprve starší Tarjei zvítězil v Östersundu, mladší Johannes poté přidal triumfy v Hochfilzenu a Le Grand Bornand.

Nyní na ně navázaly Švédky. Chtělo by se říct – nepřekvapivě. Pravda ale je, že příležitostí, kdy se obě sestry potkaly ve vrcholné formě, zatím zas tolik nebylo.

V sezoně 2021/2022, kdy Elvira urvala čtyři vítězství, dosáhla Hanna pouze na jedno. Za minulou a předminulou zimu nezískala Hanna vítězství žádné. Pouze v ročníku 2022/2023 se obě sestry radovaly z prvenství opakovaně, podobná šňůra jako nyní se jim ale nepodařila.

Sprint ovládla H. Öbergová, Češky střelbu ze štafety nezopakovaly a jsou bez bodů

Do jisté míry za to můžou vleklé trable s kolenem, kdy bolest v čéšce nedovolovala starší ze sester zatížit nohu tak, jak by si představovala. Kratší tratě ještě zvládala objet bez větších problémů, na delších vzdálenostech už se ale trápila.

„Nebýt schopen dělat všechno, co chcete, na vás dolehne,“ přiznala.

Na ni dolehly potíže v běhu tím, že ztratila i svou střeleckou jistotu. Zatímco na lyžích to vlastně vůbec nebylo zas tak špatné – stále byla těsně za nejrychlejší desítkou, úspěšnost střelby jí spadla pod 80 procent.

A tak zatímco se šest sezon mohla pochlubit alespoň jedním vítězstvím, poslední dvě byla ráda za pódiové umístění.

„Nechci už zažít sezonu, která by vypadala jako tato, protože to by mi nedělalo radost,“ svěřila se loni v březnu.

Hanna Öbergová na trati sprintu v Ruhpoldingu.

Problémy se střeleckou sebedůvěrou ale, zdá se, během léta vyřešila, stejně jako bolesti v koleni. „Hodně času trávím rehabilitací, nebo spíš prehabilitací,“ vysvětlovala.

I když... Ještě na začátku sezony budila dojem, že na její nejisté střelbě se nic nezměnilo. Po pátém místě ve vytrvalostním závodě byla až 59. ve sprintu. Teprve druhý závod sezony a znovu byla myšlenkami na dně. „Nezvládám to, nejsem hlavou správném místě,“ bědovala.

Davidovou trápí znovu bolest zad, čekají ji další vyšetření

Jen tak tak se vešla do stíhačky – v ní ale předvedla fantastický výkon a i se dvěma chybami se probojovala až na deváté místo.

A ani ne o dva týdny později už slavila své první vítězství od března 2023. „Cítím se mnohem lépe a mnohem stabilněji. Se střeleckým koučem Jean-Marcem Chablozem jsme našli pár věcí, na kterých pracujeme, takže se teď cítím na podložce mnohem jistější. Bylo moc hezké zase jednou vidět u mého jména jedničku,“ líčila spokojeně v Le Grand Bornand.

Sestry Hanna a Elvira Öbergovy v dobrém rozpoložení před sprintem v Ruhpoldingu.

Nyní může být spokojená znovu. V neděli doprovodila mladší Elviru na stupně vítězů ve stíhačce a v pátek přidala své druhé vítězství sezony. „Když se věci daří, je snadné se usmívat,“ zářila v Ruhpoldingu. „I tahle sezona pro mě je zatím trošku nahoru, dolů, ale mám pocit, že už to dokážu vyvážit a umím být klidná.“

Přestože před rokem touto dobou by tomu nejspíš sama nevěřila, opět pojede na olympijské hry s těmi nejvyššími ambicemi. Ale vzhledem k tomu, čím vším si za poslední sezony prošla, svůj pohled na klání pod pěti kruhy šampionka z Pchjongčchangu výrazně upravila.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

„Občas mi přijde, že rozruch kolem olympiády je trošku přehnaný. Samozřejmě, že pro sportovce jsou olympijské hry tou nejvyšší metou, ale zároveň si nemyslím, že musí definovat vaši kariéru,“ přemítala. „Neúspěch na olympiádě ještě neznamená, že jste neúspěšný sportovec.“

To se samozřejmě lehce říká ženě, která už dvě olympijská zlata má. A možná, že za pár dní zaútočí na další.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. LitvínovHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Vítkovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.01
  • 40.00
  • 300.00
Č. Budějovice vs. PlzeňHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Č. Budějovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 180.00
  • 800.00
Olomouc vs. K. VaryHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Olomouc vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 30.00
  • 8.50
  • 1.10
Hradec Kr. vs. KladnoHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.41
  • 3.90
  • 10.00
Liberec vs. TřinecHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Liberec vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.10
  • 8.50
  • 30.00
Monaco vs. LorientFotbal - 18. kolo - 16. 1. 2026:Monaco vs. Lorient //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.85
  • 3.00
  • 5.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Slavia v závěru rozhodla generálku s Bergenem, Sparta podlehla Malmö

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté ve svém prvním ze dvou utkání na soustředění ve Španělsku neskórovali a Malmö, které před rokem a půl vyřadili v play off Ligy mistrů, podlehli 0:1. V závěru se na hřiště dostal...

16. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  19:30

Jako slavná Béčka. Sestry Öbergovy napodobily Nory, Hanna se vrátila z hlubin

Hanna Öbergová slaví vítězství ve sprintu v Ruhpoldingu.

U posledních tří sprintů biatlonistek Světového poháru svítí na první příčce stejné jméno: Öbergová. Jen křestní se liší. V Le Grand Bornand před Vánoci triumfovala Hanna, minulý týden v Oberhofu...

16. ledna 2026  19:24

Voráček znovu u mikrofonu. Který zápas na olympiádě bude komentovat se Zárubou?

Robert Záruba a Jakub Voráček.

Znovu ho uslyší, ale ne pokaždé. Jakub Voráček se během zimní olympiády v Miláně vrátí ke komentování hokeje a opět spojí síly se zkušeným Robertem Zárubou. Oblíbené duo ze zlatého mistrovství světa...

16. ledna 2026  19:20

ONLINE: Pardubice prohrávají v Boleslavi, Liberec vede na Třincem, nedaří se Plzni

Sledujeme online
Souboj v duelu BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice.

Na šesti stadionech se hraje 42. kolo hokejové extraligy. Páteční program startuje v 17.30, lídr tabulky z Pardubic nastupuje v Mladé Boleslavi, druhá Plzeň čelí Českým Budějovicím. Od 18 hodin...

16. ledna 2026  18:34,  aktualizováno  18:37

Taschlerovi předvedli výborný rytmický tanec, na mistrovství Evropy jsou devátí

Natálie a Filip Taschlerovi během rytmického tance na mistrovství Evropy v...

Natálie a Filip Taschlerovi jsou na krasobruslařském mistrovství Evropy po výborném rytmickém tanci devátí. V Sheffieldu získali v úvodní části soutěže 77,33 bodu, čímž se na dvě setiny přiblížili...

16. ledna 2026  18:33

Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Premium
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...

Týden před lyžařským Světovým pohárem už ve Špindlerově Mlýně stojí tribuny i stany pro závodnice a novináře. Do skiareálu navážela celkem dva tisíce tun materiálu stovka kamionů. V záloze byly i...

16. ledna 2026  18:25

Skrytý talent. Ronaldova osmiletá dcera ohromila sociální sítě svým zpěvem

Cristiano Ronaldo a jeho partnerka Georgina

Cristiano Ronaldo je z fotbalového hřiště zvyklý na pozornost, tentokrát si ji ale nečekaně ukradla jeho dcera Alana Martina. V novém videu totiž předvedla překvapivý pěvecký talent a na sociálních...

16. ledna 2026  18:05

Pocta slovenskému obrovi, Boston vyřadil Chárovo číslo. Je to jeho éra, hlásil parťák

Zdeno Chára zdraví fanoušky při vyřazení jeho čísla v Bostonu.

Když se chytal pronést slavnostní projev, celá hala v Bostonu spustila hlasitý potlesk. Jen to potvrdilo, jak oblíbeným hokejistou Zdeno Chára byl. Před utkáním NHL proti Seattlu (4:2) se dočkal...

16. ledna 2026  18:02

Davidovou trápí znovu bolest zad, čekají ji další vyšetření

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Markétu Davidovou souží po loňské operaci vyhřezlé ploténky opět bolesti zad, kvůli nimž vynechala program probíhajícího Světového poháru biatlonistek v Ruhpoldingu. Tři týdny před startem...

16. ledna 2026  17:42

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonistky startují do štafety žen v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

16. ledna 2026  16:19

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

16. ledna 2026  16:18

Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

David Špaček sleduje vhazování.

Na debut v NHL čekal dlouho. Nyní se opakované přizvání do prvního týmu konečně přetavilo v premiérový start v nejlepší hokejové lize světa. David Špaček porážce Minnesoty s Winnipegem 2:6 sice...

16. ledna 2026  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.