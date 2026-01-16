Jako slavná Béčka. Sestry Öbergovy napodobily Nory, Hanna se vrátila z hlubin

Aby ovládli tři sprinty za sebou, to se i bratrům Böovým podařilo pouze jednou za jejich výjimečné kariéry. Na začátku sezony 2017/2018 nejprve starší Tarjei zvítězil v Östersundu, mladší Johannes poté přidal triumfy v Hochfilzenu a Le Grand Bornand.
Nyní na ně navázaly Švédky. Chtělo by se říct – nepřekvapivě. Pravda ale je, že příležitostí, kdy se obě sestry potkaly ve vrcholné formě, zatím zas tolik nebylo.
V sezoně 2021/2022, kdy Elvira urvala čtyři vítězství, dosáhla Hanna pouze na jedno. Za minulou a předminulou zimu nezískala Hanna vítězství žádné. Pouze v ročníku 2022/2023 se obě sestry radovaly z prvenství opakovaně, podobná šňůra jako nyní se jim ale nepodařila.
Do jisté míry za to můžou vleklé trable s kolenem, kdy bolest v čéšce nedovolovala starší ze sester zatížit nohu tak, jak by si představovala. Kratší tratě ještě zvládala objet bez větších problémů, na delších vzdálenostech už se ale trápila.
„Nebýt schopen dělat všechno, co chcete, na vás dolehne,“ přiznala.
Na ni dolehly potíže v běhu tím, že ztratila i svou střeleckou jistotu. Zatímco na lyžích to vlastně vůbec nebylo zas tak špatné – stále byla těsně za nejrychlejší desítkou, úspěšnost střelby jí spadla pod 80 procent.
A tak zatímco se šest sezon mohla pochlubit alespoň jedním vítězstvím, poslední dvě byla ráda za pódiové umístění.
„Nechci už zažít sezonu, která by vypadala jako tato, protože to by mi nedělalo radost,“ svěřila se loni v březnu.
Problémy se střeleckou sebedůvěrou ale, zdá se, během léta vyřešila, stejně jako bolesti v koleni. „Hodně času trávím rehabilitací, nebo spíš prehabilitací,“ vysvětlovala.
I když... Ještě na začátku sezony budila dojem, že na její nejisté střelbě se nic nezměnilo. Po pátém místě ve vytrvalostním závodě byla až 59. ve sprintu. Teprve druhý závod sezony a znovu byla myšlenkami na dně. „Nezvládám to, nejsem hlavou správném místě,“ bědovala.
Jen tak tak se vešla do stíhačky – v ní ale předvedla fantastický výkon a i se dvěma chybami se probojovala až na deváté místo.
A ani ne o dva týdny později už slavila své první vítězství od března 2023. „Cítím se mnohem lépe a mnohem stabilněji. Se střeleckým koučem Jean-Marcem Chablozem jsme našli pár věcí, na kterých pracujeme, takže se teď cítím na podložce mnohem jistější. Bylo moc hezké zase jednou vidět u mého jména jedničku,“ líčila spokojeně v Le Grand Bornand.
Nyní může být spokojená znovu. V neděli doprovodila mladší Elviru na stupně vítězů ve stíhačce a v pátek přidala své druhé vítězství sezony. „Když se věci daří, je snadné se usmívat,“ zářila v Ruhpoldingu. „I tahle sezona pro mě je zatím trošku nahoru, dolů, ale mám pocit, že už to dokážu vyvážit a umím být klidná.“
Přestože před rokem touto dobou by tomu nejspíš sama nevěřila, opět pojede na olympijské hry s těmi nejvyššími ambicemi. Ale vzhledem k tomu, čím vším si za poslední sezony prošla, svůj pohled na klání pod pěti kruhy šampionka z Pchjongčchangu výrazně upravila.
„Občas mi přijde, že rozruch kolem olympiády je trošku přehnaný. Samozřejmě, že pro sportovce jsou olympijské hry tou nejvyšší metou, ale zároveň si nemyslím, že musí definovat vaši kariéru,“ přemítala. „Neúspěch na olympiádě ještě neznamená, že jste neúspěšný sportovec.“
To se samozřejmě lehce říká ženě, která už dvě olympijská zlata má. A možná, že za pár dní zaútočí na další.