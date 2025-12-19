Premium

Biatlonové putování Evropou. Když ostřikovače nestříkají a řemen se přetrhne

Tým českého biatlonu při přesunu mezi zastávkami Světového poháru | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tomáš Macek
Z úvodního pohárového kola v Östersundu jeli 25 hodin autem do rakouského Hochfilzenu. Odtud potom zkraje tohoto týdne dalších osm hodin do francouzského Le Grand-Bornand. Zatímco biatlonoví reprezentanti se s částí realizačního týmu přesouvají letecky, někteří trenéři a servismani převážejí na další štaci týmové mikrobusy. A často není o co stát.

„Máme nějaké plány, ale počasí je rychle mění,“ vypráví kouč mužů Michael Málek.

„Vyjedeme, najednou nám začne chumelit, pak sníh přejde v déšť, načež po čtyřech hodinách věčného čištění oken dojde voda do ostřikovače. Jenže Švédsko není jako střední Evropa, kde je pomalu na každé odbočce klasická benzinka, jsou tam většinou automatizované a vodu do ostřikovače jen tak někde neseženete.“

Při cestě z mistrovství světa juniorů ve Francii nám praskl klínový řemen. Nakonec jsme auto táhli až k hranicím na laně. Bylo to rychlejší, než kdyby pro nás jel do ciziny odtah.

Michael Málektrenér českých biatlonistů

Biatlonové putování Evropou. Když ostřikovače nestříkají a řemen se přetrhne

Tým českého biatlonu při přesunu mezi zastávkami Světového poháru

Z úvodního pohárového kola v Östersundu jeli 25 hodin autem do rakouského Hochfilzenu. Odtud potom zkraje tohoto týdne dalších osm hodin do francouzského Le Grand-Bornand. Zatímco biatlonoví...

19. prosince 2025

