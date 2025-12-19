„Máme nějaké plány, ale počasí je rychle mění,“ vypráví kouč mužů Michael Málek.
„Vyjedeme, najednou nám začne chumelit, pak sníh přejde v déšť, načež po čtyřech hodinách věčného čištění oken dojde voda do ostřikovače. Jenže Švédsko není jako střední Evropa, kde je pomalu na každé odbočce klasická benzinka, jsou tam většinou automatizované a vodu do ostřikovače jen tak někde neseženete.“
Při cestě z mistrovství světa juniorů ve Francii nám praskl klínový řemen. Nakonec jsme auto táhli až k hranicím na laně. Bylo to rychlejší, než kdyby pro nás jel do ciziny odtah.