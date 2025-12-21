náhledy
Biatlonová sezona Světového poháru má za sebou první třetinu. Přestože všichni tuto zimu vyhlížejí především olympijské hry, poutavé příběhy napsaly závody už nyní. Třeba když hned v prvním klání sezony získaly Češky štafetovou medaili po téměř sedmi letech. O kom dalším se v úvodních týdnech mluvilo a psalo, si můžete prohlédnout v naší galerii.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
Na takový pohled čekali čeští fanoušci od ledna 2019. Česká štafeta žen přijíždí do cíle klání Světového poháru na medailové příčce! A kvartetu Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová se to povedlo hned v otevíracím závodě celé sezony.
Autor: AP
Jisslová nejprve štafetu zkušeně rozjela, Charvátová pak překonala své démony a na střelnici se vyhnula trestnému kolu, Voborníková se udržela s nejlepšími a Davidová mazácky zvládla roli finišmanky, přestože na čtvrtém úseku startovala v ženské štafetě ve Světovém poháru vůbec poprvé.
Autor: AP
Je jí sice už pětatřicet let a ve Světovém poháru debutovala v roce 2009, Dorothea Wiererová ale ještě rozhodně nepatří do starého železa. Znovu to dokázala v posledních týdnech, které měla nejlepší za poslední roky.
Autor: AP
S ženskou i tou smíšenou štafetou nejprve slavila v Östersundu stříbro a následně i se dvěma trestnými minutami ovládla vytrvalostní závod. Byl to její první triumf ve Světovém poháru od března 2023 a po 1833 dnech si mohla znovu obléknout žluté číslo.
Autor: AP
Asi největší kometou úvodních závodů sezony je Johan-Olav Botn. Šestadvacetiletý Nor se dosud ve Světovém poháru téměř neobjevoval, jakmile však dostal po odchodu bratrů Böových šanci, dokonale ji využil.
Autor: AP
V Östersundu vyhrál vytrvalostní závod a posléze i sprint, navíc ani jednou nechyboval a pokaždé patřil k prvním dvěma nejrychlejším závodníkům na trati.
Autor: AP
Až teprve v hochfilzenském sprintu poprvé chyběl na pódiu - byl „jen“ čtvrtý. Hned ve stíhačce se však na stupně vítězů vrátil, když dojel třetí. Ve Francii pak přidal vítězství ve stíhačce, ale také své nejhorší umístění v sezoně – až páté (!) místo v hromadném závodě. Vánoční pauzu tak tráví jako neohrožený lídr Světového poháru, k tomu jako zdaleka nejlepší střelec seriálu.
Autor: Reuters
O další šok se v Östersundu postarala Suvi Minkkinenová. Jednatřicetiletá Finka potřebovala zajet dvě stě závodů ve Světovém poháru, než se konečně dočkala vítězství.
Autor: AP
Triumfem ve sprintu navíc získala i žluté číslo pro vedoucí závodnici Světového poháru. Slušný progres pro někoho, kdo ještě v předminulé sezoně skončil v celkovém hodnocení na 42. místě a na první stupně vítězů si musel počkat až do loňského Kontiolahti.
Autor: Reuters
Minkinnenová za poslední dvě sezony posunula svůj běh i střelbu. Zatímco dřív patřila spíš k průměrným běžkyním, dnes se řadí k těm nejrychlejším. Vleže se může pochlubit úspěšností 94 %. A zatímco kdysi byla úspěšnost její střelby vestoje hluboko pod devadesáti procenty, minulou sezonu se mohla opřít o 91% jistotu.
Autor: Reuters
Další z příběhů o zarputilosti a vytrvalosti napsala v Östersundu rakouská biatlonistka Lisa Theresa Hauserová. Poslední vítězství slavila v prosinci 2022, od té doby se výkonnostně propadla a nezískala ani jedno pódium. Ve stíhacím závodě na závěr švédské zastávky však předvedla bezchybnou střelbu, v posledním kole předstihla Minkkinenovou a v cílové rovince měla i pár chvil na dojímání.
Autor: AP
Podobně jako na začátku minulé sezony šokoval do té doby skvělý střelec Vítězslav Hornig až zázračně rychlým během, na úvod té letošní překvapila na trati vždy rychlá Lucie Charvátová výrazným zlepšením střelby.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
Ve štafetě si díky tomu odpustila trestné kolo poprvé od ledna 2023. Následně předvedla Charvátová životní střelbu také ve stíhacím závodě a mohla slavit šesté místo.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
V Hochfilzenu dobré výsledky pokračovaly. Při stíhacím závodě držela až do poslední položky čisté konto, dvěma chybami si nakonec perfektní závod odstřelila a s ním i místo na pódiu. Za střelecký progres vděčí podle svých slov trenéru Lukáši Dostálovi (společně s ním na snímku), který pro ni vymyslel nový úchop zbraně.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
V Hochfilzenu se do Světového poháru vrátil Arttu Heikkinen. Finský biatlonista se od minulého podzimu potýká s nezáviděníhodnou situací. Na lovu nešťastnou náhodou vystřelil svému kmotrovi oko a soud ho odsoudil za těžké ublížení na zdraví. Heikkinen se proti rozsudku odvolal. Pokud by byl platný, hrozí mu odebrání zbrojního průkazu. A tím by pro něj skončila možnost účasti na mezinárodních závodech.
Autor: Profimedia.cz
Dalším navrátilcem v Hochfilzenu byla Julia Simonová. Francouzka si odpykávala trest za ukradení kreditních karet členům týmu, k čemuž se přiznala. V Rakousku ještě končila na hraně druhé a třetí desítky, při domácí zastávce v Le Grand Bornand už ale vybojovala čtvrté místo ve stíhačce.
Autor: CTK / imago sportfotodienst / Horst Ettensberger , Profimedia.cz
Nezastavitelní Norové. I po odchodu bratrů Böových drtí Norové konkurenci. V Hochfilzenu si dojeli pro druhé suverénní štafetové vítězství, k tomu chyběli na pódiu individuálních závodů zatím pouze jednou.
Autor: AP
V Hochfilzenu vyměnili proti Östersundu půlku štafetové sestavy, přesto znovu neměli konkurenci. Po prvních třech zastávkách Světového poháru je v nejlepší desítce hodnocení kvarteto Norů a další tři jsou do 22. místa.
Autor: Reuters
Závěr víkendu v Hochfilzenu patřil dojemnému návratu Lisy Vittozziové. Po perfektní stíhačce, ve které sestřelila všech dvacet terčů, se posunula ze 14. místa na startu až na první příčku v cíli. Stačilo se podívat Italce do očí, aby bylo jasné, co pro ni vítězství znamená.
Autor: Reuters
Vittozziová totiž musela po svém celkovém triumfu ve Světovém poháru v sezoně 2023/24 tu minulou úplně vynechat kvůli problémům se zády. Místo obhajoby velkého křišťálového glóbu tak mohla jen sledovat, jak se o vítězství perou soupeřky. Nyní je zpět a zdá se v perfektní formě pro domácí olympijské hry.
Autor: Reuters
Konečně spokojený byl po posledním závodě v tomto kalendářním roce Michal Krčmář. Dosud mu v sezoně nevycházela střelba, často si jednou položkou pokazil celý závod. Tentokrát chyboval jen jednou a z Le Grand Bornand odjížděl jako 14. muž klání s hromadným startem.
Autor: Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Svůj velkolepý comeback završil v Le Grand Bornand norský showman Vetle Christiansen. Minulou sezonu se trápil na hraně A-týmu a B-týmu. Na mistrovství světa v Lenzerheide byl jako náhradník, ale nedostal se do ani jednoho závodu. Od startu nové zimy se však napevno usadil mezi elitou, je na pátém místě Světového poháru, do vítězného cíle dotáhl obě norské štafety a v Le Grand Bornand nejprve opanoval sprint, načež dojel třetí v hromadném závodě.
Autor: Profimedia.cz
Sice možná v této sezoně zatím tak nezáří jako Nor Botn, i tak na sebe Eric Perrot (vlevo) a Tommaso Giacomel upoutali spoustu pozornosti. Fanoušky především nadchlo, že v pěti z osmi závodů skončili Francouz s Italem hned za sebou.
Autor: Reuters
Ital je sice o rok starší a také ve Světovém poháru se poprvé ukázal o sezonu dřív, oba o sobě ale dali výrazně vědět shodně v předminulé zimě. A tu nynější by se oba chtěli rvát o žluté číslo.
Autor: Reuters
Jejich vzájemná bilance je zatím tuto sezonu až téměř úsměvná. Ve sprintu v Östersundu byl Giacomel osmý, Perrot devátý. Ve stíhačce se pak společně o čtyři místa posunuli vzhůru. V Hochfilzenu Giacomel triumfoval ve sprintu a Perrot ho na stupně vítězů doprovodil na druhém místě.
Autor: Reuters
Až konečně v hochfilzenské stíhačce se Perrotovi podařilo Itala překonat. Díky čisté střelbě se dostal na první místo, Giacomel byl tentokrát druhý. Jejich nerozlučnost pokračovala i v Le Grand Bornand, kde Ital triumfoval v hromadném závodě a Perrot dojel druhý.
Autor: AP
I oni sami berou svou rivalitu s úsměvem. V běhu mezi nimi není vůbec žádný rozdíl. Také při střelbě mají téměř identickou bilanci. Perrot sestřelil 153 ze 167 terčů, Giacomel 147 ze 168. Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak se jejich společný příběh vyvine po Novém roce.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon