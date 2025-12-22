|
Neznámý lídr, nerozlučná dvojka, český bronz. Příběhy ze startu biatlonové zimy
Policie při razii zadržela Vémolu, u něj doma zasahovala kvůli drogám
Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Zásah se týká drogové...
Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů
Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem
Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.
Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty
Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....
ONLINE: Vary hrají s Budějovicemi bez gólu. Litvínov vede s Boleslaví, Brno hostí Plzeň
Jde o termín, co mezi hráči nevyvolal moc nadšení, hokejová extraliga nezastavuje ani v předvečer Štědrého dne. Soutěž v 33. kole pokračuje šesti zápasy. Program od 16 hodin startuje v Karlových...
Ronaldo po sauně ukázal vypracovanou postavu. Zareagoval i miliardář Musk
Fotbalová ikona Cristiano Ronaldo znovu rozvířila sociální sítě. Čtyřicetiletý Portugalec sdílel na Instagramu snímek po sauně, na kterém vystavil svou vyrýsovanou postavu a ukázal, že ani s...
Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má posilu z Karviné, Olomouc doplnil Slovinec
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.
Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem
Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...
Gilgeous-Alexander napodobil Chamberlaina, Denver vyrovnal klubový rekord
Basketbalisté Oklahoma City Thunder zůstávají v NBA neporaženi na vlastní palubovce. Obhájci titulu zdolali v pondělí Memphis 119:103 a připsali si už čtrnáctou domácí výhru v sezoně. Nadále vládnou...
Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel
Šestatřicetiletý obránce Jan Piskáček toho má za sebou už opravdu hodně, přesto říká, že ho hokej paradoxně baví stále víc. Proč mu v zámoří nabízeli kurzy herectví? V jakém dresu prožil svou osobně...
Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace
Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....
Nejdražší fotbalisté ligy: překvapivý lídr i dominance Slavie. A kdo nejvíc vylétl?
Pět slávistů, až poté první sparťan. Tabulka nejhodnotnějších fotbalistů české nejvyšší soutěže hovoří jednoznačně ve prospěch stávajícího lídra. Což logicky ovlivňuje zejména jeho účast v Lize...
Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen
Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...
Půlrok Varnsdorfu s Ukrajinci. Ve třetí lize je poslední, dál hledá partnera
Letní vstup ukrajinského partnera odvrátil krach fotbalového Varnsdorfu po sestupu z druhé ligy, ale pád klubu ze Šluknovského výběžku se zatím zastavit nepodařilo. Po podzimu je ve třetí nejvyšší...
VIDEO: Rosický vyměnil kancelář za pódium. V O2 areně si zahrál na kytaru
Sportovní ředitel sparťanských fotbalistů Tomáš Rosický se v sobotu večer předvedl v nezvyklé roli. V pražské O2 areně se objevil jako speciální host koncertu kapel Tři sestry a Trautenberk a před...