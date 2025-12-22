Premium

Neznámý lídr, nerozlučná dvojka, český bronz. Příběhy ze startu biatlonové zimy

Autor:
  13:05
Biatlonová sezona Světového poháru má za sebou první třetinu. Přestože všichni tuto zimu vyhlížejí především olympijské hry, poutavé příběhy napsaly závody už nyní. Třeba když hned v prvním klání sezony získaly Češky štafetovou medaili po téměř sedmi letech. O kom dalším se v úvodních týdnech mluvilo a psalo, si můžete prohlédnout v naší galerii.
Zleva Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová... Markétu Davidovou vítají v cíli Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie... Česká štafeta slaví třetí místo ve švédském Östersundu. Dorothea Wiererová na nástřelu. Dorothea Wiererová se s mírným šokem nalézá v cíli vytrvalostního závodu na... Johan-Olav Botn slaví v cíli vytrvalostního závodu vítězství. Nor Johan-Olav Botn (uprostřed) slaví vítězství ve sprintu v Östersundu NEJLEPŠÍ TRIO STÍHAČKY. Zleva Tommaso Giacomel, Eric Perrot, Johan-Olav Botn. Stupně vítězek po sprintu ve švédském Östersundu. Suvi Minkkinenová ve žlutém čísle vedoucí závodnice Světového poháru. Suvi Minkkinenová na nástřelu ve švédském Östersundu. Lisa Theresa Hauserová slaví vítězství ve stíhacím závodě v Östersundu.

Výsledky

Nejčtenější

Policie při razii zadržela Vémolu, u něj doma zasahovala kvůli drogám

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Zásah se týká drogové...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

ONLINE: Vary hrají s Budějovicemi bez gólu. Litvínov vede s Boleslaví, Brno hostí Plzeň

Karlovarský kapitán Černoch bojuje na buly.

Jde o termín, co mezi hráči nevyvolal moc nadšení, hokejová extraliga nezastavuje ani v předvečer Štědrého dne. Soutěž v 33. kole pokračuje šesti zápasy. Program od 16 hodin startuje v Karlových...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  17:57

Ronaldo po sauně ukázal vypracovanou postavu. Zareagoval i miliardář Musk

Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo ukázala po sauně vyrýsovanou postavu. I ve...

Fotbalová ikona Cristiano Ronaldo znovu rozvířila sociální sítě. Čtyřicetiletý Portugalec sdílel na Instagramu snímek po sauně, na kterém vystavil svou vyrýsovanou postavu a ukázal, že ani s...

23. prosince 2025  17:25

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má posilu z Karviné, Olomouc doplnil Slovinec

Sledujeme online
José Mourinho, trenér tureckého Fenerbahce.

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

23. prosince 2025  14:44

Policie při razii zadržela Vémolu, u něj doma zasahovala kvůli drogám

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Zásah se týká drogové...

23. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  14:38

Gilgeous-Alexander napodobil Chamberlaina, Denver vyrovnal klubový rekord

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) pálí přes bránící hráče Memphis...

Basketbalisté Oklahoma City Thunder zůstávají v NBA neporaženi na vlastní palubovce. Obhájci titulu zdolali v pondělí Memphis 119:103 a připsali si už čtrnáctou domácí výhru v sezoně. Nadále vládnou...

23. prosince 2025  8:06,  aktualizováno  14:14

Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel

Hokejista Jan Piskáček v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Šestatřicetiletý obránce Jan Piskáček toho má za sebou už opravdu hodně, přesto říká, že ho hokej paradoxně baví stále víc. Proč mu v zámoří nabízeli kurzy herectví? V jakém dresu prožil svou osobně...

23. prosince 2025  13:55

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Nejdražší fotbalisté ligy: překvapivý lídr i dominance Slavie. A kdo nejvíc vylétl?

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Pět slávistů, až poté první sparťan. Tabulka nejhodnotnějších fotbalistů české nejvyšší soutěže hovoří jednoznačně ve prospěch stávajícího lídra. Což logicky ovlivňuje zejména jeho účast v Lize...

23. prosince 2025  12:44

Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Premium
Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v...

Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...

23. prosince 2025

Půlrok Varnsdorfu s Ukrajinci. Ve třetí lize je poslední, dál hledá partnera

Zápas třetí fotbalové ligy Varnsdorf (v modrém) - Most.

Letní vstup ukrajinského partnera odvrátil krach fotbalového Varnsdorfu po sestupu z druhé ligy, ale pád klubu ze Šluknovského výběžku se zatím zastavit nepodařilo. Po podzimu je ve třetí nejvyšší...

23. prosince 2025  11:47

VIDEO: Rosický vyměnil kancelář za pódium. V O2 areně si zahrál na kytaru

Tomáš Rosický si zahrál se Třemi sestrami

Sportovní ředitel sparťanských fotbalistů Tomáš Rosický se v sobotu večer předvedl v nezvyklé roli. V pražské O2 areně se objevil jako speciální host koncertu kapel Tři sestry a Trautenberk a před...

23. prosince 2025  10:10

