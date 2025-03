Podmínky? Otřesné. Ale už zase ze sebe vymáčknu maximum, těší Mikysku

Jaký potenciál v něm leží, začal minulou sezonu ukazovat až ke konci zimy. Její větší část strávil rehabilitací po operaci přetržených vazů v koleni, a když se po Novém roce do Světového poháru vrátil, bylo zřejmé, že nebýt zranění, mohl první desítky dosáhnout třeba i víckrát, než jen jedinkrát na šampionátu v Novém Městě.

Tak snad příště, myslel si Mikyska a s ním i čeští fanoušci loni v březnu.

Jenže v létě přišel covid, který mu zkomplikoval přípravu, pak řešil střevní potíže, po Vánocích zase bolesti zad. K tomu jako by se nedokázal pořádně nadechnout, tělo odmítalo akceptovat jakoukoliv vyšší zátěž.

Do A-týmu se vrátil až teprve na mistrovství světa v Lenzerheide, od té doby ale ukazuje skvělou formu. Především ve štafetách, na šampionátu a před týdnem v Novém Městě v těch mužských, v neděli na Pokljuce i v té smíšené.

Smíšenou štafetu jste jel naposled loni v Oslu. Chyběla vám?

Rozhodně. Štafety mám rád. Je to kontaktní závod, takže přesně víte, na kterém místě jedete, což je fajn, a máte se s kým táhnout. Ne jako ve sprintech nebo vytrvalostních závodech, kdy jedete sami a pokud náhodou nemáte štěstí na lidi kolem, tak je pak závod o samotě těžký.

Vám navíc štafety hodně svědčí, většinou se při nich pohybujete někde na čele – tak jako i teď na Pokljuce. Je to právě tím kontaktem?

Určitě mi to sedí. Ale na střelnici jde zase o to soustředit se sám na sebe a nezajímat se moc o to, jak střílí ostatní. Protože ve štafetách je většinou střelba zásadní. Na trati se jezdí krátká kola, takže nejsou takové ztráty. Hlavně se musí dobře střílet. Jakmile přijdete o kontakt, tak je strašně těžké někoho stáhnout.

Takže na trati je kontakt důležitý, ale na střelnici by se měl závodník od soupeřů oprostit.

Někdy při střelbě podle zvuku terče slyším, že člověk vedle mě udělal chybu. To mě občas dokáže znervóznit, protože vím, že když zastřílím dobře, tak se dostanu před něj. A takové věci bych si moc do hlavy pouštět neměl.

Tomáš Mikyska (vlevo) a Michal Krčmář během smíšené štafety na Pokljuce

To se vám rozhodně nestalo při ležce, kterou jste vyčistil za 23 sekund, nejrychleji ze všech. Jak se taková položka povede?

Pracovali jsme na střelbě přes Vánoce, abych ji zvládal rychleji, protože někdy mi položky trvaly hrozně dlouho. Soustředili jsme se na to posunout střelbu do takového závodního režimu. Ale taky jde o střelnici, na Pokljuce není zas tak těžká, navíc tentokrát na ní skoro nefoukalo. Před ní je sjezd, takže většina lidí přijede v nízkých tepech a může to tam odstřílet rychle.

Cítíte úlevu, že po sezoně plné komplikací jste už zase pevně uvnitř koloběhu Světového poháru?

Jsem za to rád. Ale furt si myslím, že se můžu ještě zlepšovat. Jen tuhle sezonu to moc nevyšlo se všemi těmi zdravotními problémy, které jsem měl.

Doléhá na vás po tom všem psychická únava?

Psychicky jsem vlastně úplně v pohodě. Celou sezonu jsem si přál jedinou věc, aby se mi jelo prostě dobře. I kdyby se nějaký závod povedl, ale já věděl, že to nebylo ono, tak bych nebyl tak spokojený, jako kdybych cítil, že se mi konečně jelo vážně dobře a mohl jsem do toho dávat maximum.

A takový pocit nyní zažíváte?

Jo, jsem vážně spokojený, jezdí se mi hezky. V závodech po Vánocích jsem objel dvě kola, a to třetí jsem už jen dojel. Nikdy jsem se nedokázal zmáčknout. Teď už to zase dokážu. Zároveň už taky cítím, že přichází únava, protože sezona je dlouhá. Doufám, že v Oslu budou normální podmínky, protože tady to bylo otřesné.

Po jarních závodech v Novém Městě musel být hustý déšť střídaný chumelenicí pro tělo celkem šok.

Věděli jsme, že tu nemá být úplně hezky. Ale že budou tratě vypadat tak, jak první dny vypadaly, to jsme vážně nečekali.

Jak jste se vůbec přemlouval do tréninku a závodů, když bylo venku tak nevlídně?

Na trénincích jsme trávili co nejkratší dobu, abychom nebyli nemocní. Ve čtvrtek při vytrvalostním závodě by mi ani to počasí tak nevadilo, ale trať byla hrozná. Připadal jsem si, jako kdybych lyžoval poprvé.

Měl se vůbec závod v takových podmínkách uskutečnit?

Pro Adama Václavíka to dopadlo dobře (skončil čtrnáctý), protože ke konci už začalo svítit slunce a trať se zrychlila. Takže Áda na tom vydělal, ale jinak to byl závod na nic, regulérní jak pro koho. Nám s Jonášem (Marečkem) začalo hrozně sněžit a trať příšerně zpomalila. Podle toho vypadaly i časy, každý jsme po prvním kole ztrácely už minutu.

Tentokrát při smíšené štafetě už byly podmínky příznivější?

I teď to bylo těžké, jako každý závod tady. Z mého pohledu takový průměr, první kola nebyla tak špatná, jen v posledním už docházely síly. Ale vzhledem k tomu, jak to tu vypadalo, můžu být spokojený.

Navíc třetí kolo měla pomalé většina závodníků. To protože byla trať už tak rozbitá?

Spíš jde o lyže. Ty většinou zpomalí nejvíc. Tím, že už nemůžeme používat fluorové vosky, tak je zpomalení mnohem větší, než bývalo. Kdybychom ještě jezdili na fluoru, tak by časy byly určitě rychlejší, v takových podmínkách dělá opravdu hodně.

V Oslu na Holmenkollenu si snad užijete na závěr sezony o trošku lepší podmínky.

O tomhle víkendu byl v Oslu závod hlaďařů, a prý jim tam dost foukalo. Snad nebude tolik foukat i nám, uvidíme. Někteří už toho asi budou mít dost a možná to bude i trošku na morál.

Před domácími fanoušky odjedou své poslední závody bratři Böové, díky tomu to asi nebude jen tak obyčejný konec zimy.

To rozhodně. Budeme tam mít v neděli i takovou party, tak doufám, že bude možnost se s nimi rozloučit osobně.