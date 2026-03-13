Ve čtvrtek zajeli čeští biatlonisté nejvydařenější sprint sezony a byli třetí nejúspěšnější zemí. Stejně vydařený závod předvedly ženy už minulý týden v Kontiolahti při vytrvalostním klání a dobrou formu celého týmu chtějí potvrdit i v Estonsku.
ONLINE: Sprint žen na 7,5 km v Otepää
Jako první z Češek jde do akce Lucie Charvátová s číslem 31. Sprint, se kterým mohla být opravdu spokojená, absolvovala tuto sezonu zatím pouze v Östersundu, kde byla čtrnáctá. V této sezoně už zvládla odstřílet bezchybně štafetu, na čistý individuální závod ale stále čeká.
S číslem 66 startuje Tereza Voborníková, jejím nejlepším výsledkem tuto zimu ve sprintu je 12. místo z Le Grand Bornand. V Otepää absolvovala při premiéře areálu ve Světovém poháru před čtyřmi lety singl mix štafetu, tehdy ale musela jít na trestné kolo a s Jonášem Marečkem skončili až šestnáctí. Tentokrát chce Voborníková zapsat lepší vzpomínku.
Minutu a půl po ní jde do akce Tereza Vinklárková. Ta v Otepää startovala naposledy před osmi lety na juniorském mistrovství světa. Tehdy skončila ve sprintu se dvěma chybami na 30. místě.
|
Čtvrtá z českého kvarteta Jessica Jislová jede v pátek s číslem 87. Před čtyřmi lety se v Otepää uvedla bezchybným sprintem a 16. místem. Za podobný výsledek by byla ráda i tentokrát.
Češky jsou momentálně v těsném souboji s Finkami o šesté místo v poháru národů. Pokud by se jim ho podařilo získat a udržet, byl by to nejlepší výsledek od předešlé olympijské sezony.
V celkovém hodnocení Světového poháru drží Lou Jeanmonnotová žluté číslo pevně v rukách, také malý křišťálový glóbus za disciplínu by si už neměla nechat uniknout.
V této sezoně slavila Francouzka ve sprintu jedno vítězství a dvě druhá místa, což je bilance, kterou se žádná z jejích soupeřek nemůže pochlubit.
|
Hanna Öbergová sice jako jediná vyhrála dva sprinty, v dalších závodech ale skončila Švédka daleko za pódiem, a tak je v hodnocení disciplíny až čtvrtá.
V Kontiolahti se však Jeanmonnotové vůbec nevedlo tak, jak jsou od ní fanoušci po celou sezonu zvyklí – až 35. a 16. místo je na míle vzdálené jejímu standardu. Připustí ještě na poslední chvíli drama, nebo se v Otepää vrátí do své obvyklé formy?
Sledujte v podrobné reportáži.