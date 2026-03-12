Poprvé zavítal Světový pohár do Otepää po minulých olympijských hrách, jedná se tak o návrat do Estonska po čtyřech letech. Tehdy se v úvodním sprintu mužů nejlépe předvedl Michal Krčmář, který skončil s jednou chybou na 22. místě.
ONLINE: Sprint mužů na 10 km v Otepää
Sledujeme v podrobné reportáži.
Mužský sprint otevírá program v Estonsku i nyní. Jako první z české pětice jde do akce Mikuláš Karlík s číslem 10. Jeho nejlepším výsledkem ze sprintu tuto zimu je 27. místo z Östersundu, jinak se vešel do bodované čtyřicítky už jen jednou. Má tak poslední dvě šance tuto nelichotivou bilanci vylepšit.
S číslem 16 startuje Vítězslav Hornig, pro kterého je to v Otepää v rámci Světového poháru premiéra. Před osmi lety tu ale absolvoval dorostenecké mistrovství světa a ve sprintu tehdy získal bronzovou medaili. Evidentně mu tak místní tratě sedí.
Přesně deset minut po Hornigovi startuje ve čtvrtek do závodu s šestatřicítkou Krčmář. Ten skončil ve sprintu během ledna dvakrát mezi první dvacítkou a podobně kvalitní závod chce předvést i tentokrát.
Jako sedmapadesátý jde do akce Tomáš Mikyska. Ten v této sezoně naskočil do Světového poháru až od ledna a kromě vydařené zastávky v Ruhpoldingu zůstává zatím výsledkově spíš za očekáváním. V Otepää absolvoval loni v létě mistrovství světa na kolečkových lyžích a před osmi lety tu tvořil společně s Hornigem a Karlíkem štafetu, která vybojovala mezi dorostenci světové stříbro.
Závodní zkušenosti už má v Otepää i Petr Hák, který zde jel před dvěma lety juniorské mistrovství světa. Tehdy skončil ve sprintu na 23. místě a za podobný výsledek by byl nejmladší člen české pětice rád i nyní. Ve čtvrtek startuje s číslem 80.
Boj o malý křišťálový glóbus za sprint je nejspíš tím jediným, který ještě není téměř na beton rozhodnutý.
Pořadí totiž zatím vede Tommaso Giacomel, Ital ale kvůli operaci srdce závěr sezony vynechává. A za ním jsou Sebastian Samuelsson a Éric Perrot, které dělí pouhých 33 bodů – což je méně než rozdíl mezi 1. a 4. místem.
Aby měl Samuelsson jistotu glóbu, potřebuje skončit lépe než Perrot. Což bude vzhledem k momentální Francouzově formě pro Švéda velká výzva.
Ve čtvrtek odpoledne se tak ukáže, zda se příští týden na finále poháru v Oslu ještě o něco pojede, nebo bude už i hodnocení sprintu jasně dané.