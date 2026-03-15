Biatlon ONLINE: Smíšená štafeta v Otepää. Jislová předává na osmém místě

Autor:
Sledujeme online   14:30aktualizováno  15:37
Program Světového poháru v estonském Otepää uzavírá v neděli odpoledne smíšená štafeta. Čeští biatlonisté jdou do akce ve složení Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Jak si netradiční kvartet vede, sledujte od 14:40 v podrobné online reportáži.

Mikuláš Karlík na trati stíhacího závodu v Otepää | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Češi už tuto sezonu slavili ve smíšené štafetě bronz, ze sestavy v Novém Městě zbyla pro závod v Otepää jen Jislová. Voborníkovou s Hornigem nasadili trenéři do singl mixu a Michal Krčmář se startu ve štafetě po nepovedené sobotní stíhačce vzdal.

ONLINE: Smíšená štafeta v Otepää

Sledujeme v podrobné reportáži.

„V aktuálním rozložení sil si nemyslím, že bych byl ve štafetách týmu prospěšný,“ vysvětlil fanouškům na sociálních sítích.

„Bimbo se ve stíhačce běžecky trápil. Neměl z čeho brát. V Oslu ho čekají ještě tři závody, takže jsme se rozhodli, že ho pošetříme,“ doplnil trenér mužů Michael Málek.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Šanci tak dostali Mikyska s Karlíkem a Voborníkovou zastoupí Vinklárková.

Zatímco Mikyska byl jednu dobu ve smíšených štafetách rutinérem, Karlík se dostal do sestavy ve Světovém poháru naposled před více než dvěma lety. A pro Vinklárkovou to bude ve smíšené štafetě v rámci elitního seriálu vůbec první start.

Velmi obměněnou sestavu ale mají například také Italové, kteří startují ve složení Braunhofer, Pircher, Carrarová, Auchentallerová. Navazovat na dvě druhá místa z této pohárové sezony se jim bude velmi obtížně.

Bláznivý extrém. Hornig o estonské větrné loterii: To jsem snad ještě nezažil

Zvlášť když Francouzi nasazují silný kvartet Lombardot, Fabien Claude, Braisazová-Bouchetová a Michelonová, přičemž každý už byl v Otepää mezi první desítkou.

Norové sází na Daleho-Skjevdala, Botna, Tandrevoldovou a Kirkeeidovou a na pódium se chtějí v této sezoně vrátit Švédové, kteří věří čtveřici Brandt, Ponsiluoma, Heijdenbergová a Elvira Öbergová.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

ONLINE: Olomouc - Karviná 0:2, hosté zvyšují náskok, krásně se trefuje Štorman

Sledujeme online
Karvinský brankář Vladimír Neuman krotí míč.

Šest zápasů, ani jeden bod. Karvinští fotbalisté se na jaře trápí a propadají se tabulkou. Zvednout se mohou ve 26. kole na půdě Olomouce, pohárové zástupce. Utkání má výkop v 15.30 a sledovat ho...

15. března 2026  15:15,  aktualizováno  15:57

ONLINE: Plzeň - Bohemians 0:0, domácí tlačí, hosty drží gólman Frühwald

Sledujeme online
Plzeňský Karel Spáčil (vlevo) se přetlačuje s Alešem Čermákem z Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se mohou osamostatnit na třetí příčce Chance Ligy. Jejich soupeřem jsou ve 26. kole Bohemians, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

15. března 2026,  aktualizováno  15:56

Další stříbro pro Bubeníčkovou, parahokejisté duel o bronz prohráli

Simona Bubeníčková se svým vodičem Davidem Šrůtkem na trati běžeckého závodu na...

Simona Bubeníčková obsadila na paralympijských hrách druhé místo v běhu na lyžích na 20 km volnou technikou a vybojovala v Itálii svou už čtvrtou medaili a třetí stříbrnou. Českou zrakově postiženou...

15. března 2026  14:41,  aktualizováno  15:45

ONLINE: Sparta - Kladno 0:0. Rozhodující duel, hosté zatlačili v přesilovce, trefili tyč

Sledujeme online
Sparťanský obránce Mark Pysyk a Niko Omajaki z Kladna

Sedm postupujících už hokejová extraliga zná, zbývá určit ještě jednoho, posledního čtvrtfinalistu. O něm rozhoduje až nejzazší možný termín. Sparta si v pátek vynutila závěrečné páté utkání předkola...

15. března 2026  14:20,  aktualizováno  15:32

Marné dotahování. Češky podlehly Číně a postup na MS ještě jistý nemají

Emma Čechová se snaží dostat míč přes čínskou obranu do koše.

Prakticky celý zápas prohrávaly, nicméně v závěru se dostaly i na rozdíl pouhých dvou bodů. Motivovala je vidina, že pokud zvítězí, zajistí si postup na světový šampionát. Stíhací jízdu však české...

15. března 2026  14:34,  aktualizováno  15:27

Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus

Teplický Matej Riznič odehrává míč před Petrem Hodoušem z Liberce.

Ani jeden z týmů neukončil čekání na vítězství. Tepličtí fotbalisté byli blízko, proti Liberci ve 26. kole vedli od 74. minuty po zásahu Svateka, ale pak Fully zavinil penaltu a byl po druhé žluté...

15. března 2026  12:45,  aktualizováno  15:26

ONLINE: Manchester United hraje s Aston Villou, večer Liverpool přivítá Tottenham

Sledujeme online
Hráči Manchesteru United slaví gól Benjamina Šeška proti Crystal Palace.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. V 15 hodin nastoupí Manchester United proti Aston Ville a do akce půjde také Crystal Palace či Nottingham. V 17.30 se pak představí...

15. března 2026  14:55

Je příliš mladý, potřebuje čas... Teenager Antonelli slavil v slzách, v Číně si splnil sen

Dojatý Kimi Antonelli si musí během rozhovoru po závodě utírat slzy.

Stále ještě teenager, jakoby překvapený z toho, kde stojí. Šťastný, dojatý k slzám. Závěr Velké ceny Číny formule 1 přetékal emocemi, Andrea Kimi Antonelli se stal druhým nejmladším vítězem Grand...

15. března 2026  14:37

Adamczyková dojela v prvním závodě po olympiádě osmá, v malém finále měla pád

Eva Adamczyková v cíli vyřazovacích jízd na SP v Montafonu.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková ve svém prvním závodě po stříbru na olympijských hrách skončila na Světovém poháru v Montafonu osmá. V malém finále dojela po pádu poslední. Vyhráli Švýcarka Sina...

15. března 2026  14:32

Dubovská se blýskla ve slalomu v Aare nejrychlejší jízdou, vyhrála Shiffrinová

Spokojená Martina Dubovská v cíli slalomu v Aare.

Slalomářka Martina Dubovská zajela nejrychlejší čas druhého kola a skončila jedenáctá na Světovém poháru v Aare. Čtyřiatřicetiletá česká lyžařka v druhé polovině závodu předčila i olympijskou vítězku...

15. března 2026  13:59

Opava prohrála na Žižkově a ve druhé lize může přijít o třetí místo

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

Fotbalisté Opavy prohráli v 19. kole druhé ligy na Žižkově 0:1 a můžou přijít o třetí místo. Slezané mají 35 bodů stejně jako čtvrtý Artis, který v pondělí čeká brněnské derby s vedoucí Zbrojovkou....

15. března 2026  13:17

