ONLINE: Jede se smíšená štafeta dvojic. Jak si vedou čeští junioři?

Klasickou smíšenou štafetu v Estonsku absolvovalo to nejlepší, co měli čeští trenéři k dispozici.

Za muže Michal Krčmář s Jakubem Štvrteckým, za ženy pak Markéta Davidová s Jessikou Jislovou.

To nominace do smíšené štafety dvojic je do jisté míry překvapivá.

Česko totiž reprezentují dva juniorští mistři světa z této sezony - Jonáš Mareček s Terezou Voborníkovou.

„Bylo plánované, že Terka nepojede sprint a zúčastní se až jedné ze štafet. Na singl mix se z holek hodí asi nejvíc,“ říká pro svazový web kouč žen Jiří Holubec.

Podobné to bylo i u Jonáše Marečka. „Jony sem jel s tím, že pojede singlovku. Sprint byl tak trochu navíc, protože se tu necítil špatně. Umí rychle střílet a v těchhle krátkých závodech už několikrát ukázal, že se toho nebojí a je dynamickým typem,“ doplňuje Ondřej Rybář.

Jonáš Mareček

Voborníková s Marečkem spolu tuhle disciplínu absolvovali už dvakrát. V předminulé sezoně v juniorském IBU Cupu skončili šestí, v té minulé už v dospělém IBU Cupu devátí.

Nyní chtějí vylepšit dvanácté místo z Oberhofu, kde single mix jeli Adam Václavík s Evou Puskarčíkovou.

Povede se jim to?

Sledujte v podrobné online reportáži.