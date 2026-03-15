Nejlepším českým výsledkem v singl mixu bylo dlouho šesté místo Gabriely Soukalové a Ondřeje Moravce z Kontiolahti v sezoně 2016/2017. To letos v lednu vyrovnali Lucie Charvátová s Tomášem Mikyskou v Novém Městě, kde původně dojeli sedmí, po dodatečné diskvalifikaci Němců ale o jednu příčku poskočili.
Podobný nebo ještě lepší výsledek se pokusí zapsat v neděli Voborníková s Hornigem.
ONLINE: Singl mix štafeta v Otepää
Oba už několik startů v této disciplíně absolvovali a dvakrát i společně – minulou sezonu v Oberhofu dojeli po jedenácti dobíjení devátí, na mistrovství světa v Lenzerheide po Hornigově trestném kole čtrnáctí.
Přestože sobotní rozfoukané stíhačky daly oběma zabrat, potvrdily v nich příslušnost do nejlepší světové dvacítky a pozici aktuálních jedniček týmu.
„Ve stíhačce to byla střelecká loterie a v neděli to má být podobné. Tentokrát jsme se rozhodli nasadit to nejlepší do singl mixu. Dává nám to smysl, protože Terka i Víťa tu vypadají hodně dobře,“ vysvětlil trenér Michael Málek.
Bláznivý extrém. Hornig o estonské větrné loterii: To jsem snad ještě nezažil
Co se týče konkurence, Norové nasadili momentálně skvostně závodícího Sturlu Laegreida s Karolinou Knottenovou. Francouzi jedou ve složení Emilien Jacquelin a Camille Benedová, což je zajímavá kombinace, protože zatímco Jacquelin je vyhlášený riskér, Benedová je tou úplně nejstabilnější střelkyní této sezony.
SP v biatlonu v Otepää 2026: program, výsledky, český tým, kde sledovat
Za Finsko startuje osvědčené duo Tero Seppala, Suvi Minkkinenová, které už dvakrát slavilo ve Světovém poháru vítězství – naposledy před olympiádou v Novém Městě.
Stejně tak Švédové Sebastian Samuelsson a Hanna Öbergová už vědí, jaké je společně singl mix vyhrát. Velmi nebezpeční můžou být také Italové Lukas Hofer a Lisa Vittozziová nebo Němci Justus Strelow a Vanessa Voigtová.
Jak v nabité konkurenci Hornig s Voborníkovou obstojí, sledujte v podrobné reportáži.