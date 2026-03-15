Biatlon ONLINE: Singl mix štafeta v Otepää. Hornig s Voborníkovou drží top desítku

Autor:
Sledujeme online   12:30aktualizováno  12:51
To nejlepší, co aktuálně ve Světovém poháru český tým má, nasadili trenéři do nedělní singl mix štafety v estonském Otepää. V disciplíně, která dlouhodobě českým biatlonistům nesedí, se pokusí prolomit prokletí Tereza Voborníková a Vítězslav Hornig. Závod sledujte od 12:35 v podrobné online reportáži.

Tereza Voborníková běží stíhací závod SP v Otepää. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Nejlepším českým výsledkem v singl mixu bylo dlouho šesté místo Gabriely Soukalové a Ondřeje Moravce z Kontiolahti v sezoně 2016/2017. To letos v lednu vyrovnali Lucie Charvátová s Tomášem Mikyskou v Novém Městě, kde původně dojeli sedmí, po dodatečné diskvalifikaci Němců ale o jednu příčku poskočili.

Podobný nebo ještě lepší výsledek se pokusí zapsat v neděli Voborníková s Hornigem.

ONLINE: Singl mix štafeta v Otepää

Sledujeme v podrobné reportáži.

Oba už několik startů v této disciplíně absolvovali a dvakrát i společně – minulou sezonu v Oberhofu dojeli po jedenácti dobíjení devátí, na mistrovství světa v Lenzerheide po Hornigově trestném kole čtrnáctí.

Přestože sobotní rozfoukané stíhačky daly oběma zabrat, potvrdily v nich příslušnost do nejlepší světové dvacítky a pozici aktuálních jedniček týmu.

„Ve stíhačce to byla střelecká loterie a v neděli to má být podobné. Tentokrát jsme se rozhodli nasadit to nejlepší do singl mixu. Dává nám to smysl, protože Terka i Víťa tu vypadají hodně dobře,“ vysvětlil trenér Michael Málek.

Bláznivý extrém. Hornig o estonské větrné loterii: To jsem snad ještě nezažil

Co se týče konkurence, Norové nasadili momentálně skvostně závodícího Sturlu Laegreida s Karolinou Knottenovou. Francouzi jedou ve složení Emilien Jacquelin a Camille Benedová, což je zajímavá kombinace, protože zatímco Jacquelin je vyhlášený riskér, Benedová je tou úplně nejstabilnější střelkyní této sezony.

SP v biatlonu v Otepää 2026: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Za Finsko startuje osvědčené duo Tero Seppala, Suvi Minkkinenová, které už dvakrát slavilo ve Světovém poháru vítězství – naposledy před olympiádou v Novém Městě.

Stejně tak Švédové Sebastian Samuelsson a Hanna Öbergová už vědí, jaké je společně singl mix vyhrát. Velmi nebezpeční můžou být také Italové Lukas Hofer a Lisa Vittozziová nebo Němci Justus Strelow a Vanessa Voigtová.

Jak v nabité konkurenci Hornig s Voborníkovou obstojí, sledujte v podrobné reportáži.

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

15. března 2026  12:45

15. března 2026  12:35

15. března 2026

15. března 2026  11:48

15. března 2026  7:30,  aktualizováno  11:34

15. března 2026  11:34

15. března 2026  11:30

15. března 2026  10:30

15. března 2026  10:15

15. března 2026

