Biatlon ONLINE: První vytrvalostní závod sezony. Jak se povede Češkám?

13:12
Biatlonový Světový pohár má za sebou úvodní víkend sezony, který se ve švédském Östersundu nesl ve znamení štafetových závodů. Nyní jsou na programu individuální závody a jako první biatlonisté absolvují ten vytrvalostní. Úterý patří ženám, které startují v 15:30. Závod sledujte v naší podrobné online reportáži.

Tereza Voborníková odjíždí z položky vleže během závodu smíšené štafety v Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Z českého týmu vyráží na trať jako první Markéta Davidová, a to s číslem 4 v 15:32. V minulé sezoně stihla Davidová objet pouze jeden vytrvalostní závod, a to navíc zkrácený, ve kterém posbírala čtyři trestné minuty a skončila třicátá.

ONLINE: Vytrvalostní závod žen na 15 km

Dění ve švédském Östersundu sledujeme v podrobné reportáži.

To Tereza Voborníková v uplynulé zimě atakovala ve vytrvalostním závodě nejlepší desítku, když ji v Ruhpoldingu z 11. místa chybělo s bezchybnou střelbou do elitní společnosti devět sekund. V úterý se pokusí skvělý výkon zopakovat, startuje jako dvaadvacátá v 15:41.

Lucii Charvátové patří číslo 33 a na trať se pustí v 15:46. V úvodním vytrvalostním závodě minulé zimy udržela svou střelbu na třech trestných minutách a rázem byla v nejlepší třicítce. Podobnou bilanci by chtěla předvést i tentokrát.

Jak nahodit sezonu. Ukazuju tělu, že to teď bude 20 minut bolet, říká Voborníková

Další Češka se ve startovní bráně objeví až v 16:09. Jessica Jislová veze číslo 78. Stejně jako Voborníková se v předešlé sezoně nejvíc blýskla v Ruhpoldingu, kde dojela s jedinou chybou šestnáctá.

Poslední z české pětice Tereza Vinklárková absolvuje 15 kilometrů a čtyři střelecké položky s číslem 93. Pro Vinklárkovou je to první start ve Světovém poháru této zimy, loni dojela ve zkráceném vytrvalostním závodě na Pokljuce čtyřiašedesátá.

Malý křišťálový glóbus za disciplínu obhajuje Lou Jeanmonnotová, která ovládla dva vytrvalostní závody a z mistrovství světa má bronz. Francouzka v úterý jede s číslem 46.

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Za obhajobou velkého křišťálového glóbu rovněž v úterý vykročí Franziska Preussová – Němka startuje jako čtyřicátá čtvrtá.

Po víkendové absenci kvůli nachlazení otevírá v úterý sezonu Elvira Öbergová. Domácí hvězdě patří číslo 58.

2. prosince 2025  13:20

2. prosince 2025  13:12

