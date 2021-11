ONLINE: Biatlonisté jedou vytrvalostní závod. Jak si vedou Krčmář a spol.?

Mužský biatlonový tým prochází po odchodech Michala Šlesingra a Ondřeje Moravce proměnou a příležitost dostává dravé mládí. Hned trojici z pěti dnešních zástupců je dvaadvacet let.

Roli matadora převzal třicetiletý Krčmář a měl by to být on, na kterého bude tým dnes spoléhat.

ONLINE: Vytrvalostní závod mužů v Östersundu podrobná reportáž od 15 hodin

V loňském ročníku Krčmář skončil v hodnocení vytrvalostních závodů na 23. místě. Sezonu by chtěl pochopitelně začít výš. Podaří se mu to?

To se dozví relativně brzy, startuje v první skupině s číslem patnáct.

Před Krčmářem se ještě představí s číslem tři Jakub Štvrtecký, který vyběhne hned za suverénem posledních let Johannesem Böem.

Další z českých reprezentantů přijdou na řadu později. Mikuláš Karlík má číslo 64, Adam Václavík 89 a Vítězslav Hornig 111.

Většina favoritů se představí v první polovině startovního pole. Podmínky by neměly být náročné, a tak nebyl důvod taktizovat.

„Počasí tu nehraje takovou roli. Kluci startují později, po západu slunce. Dalo by se spekulovat, jestli bude postupně slábnout vítr, na druhou stranu je tu docela chladno a všichni nechtějí čekat až třeba na číslo 100,“ řekl pro svazový web Aleš Ligaun, asistent trenéra mužů.

Kometa loňské sezony Sturla Holm Lägreid vyběhne jako 34., Quentin Fillon Maillet jako 6., Tarjei Bö jako 28. a Johannes Dale jako 41.

Vyzraje z nich někdo na Johannese Böa? A jak si povedou Češi?

Sledujte online.