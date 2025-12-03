V úterním klání žen dokázala bodovat jen 24. Tereza Voborníková, ostatní Češky zůstaly mimo nejlepší čtyřicítku. Muži doufají, že závod na dvacet kilometrů se čtyřmi střeleckými položkami zvládnou lépe.
ONLINE: Vytrvalostní závod mužů na 20 km
Dění ve švédském Östersundu sledujeme v podrobné reportáži.
Jako první startuje Michal Krčmář s číslem 20 v 15:40. Nejzkušenější člen českého týmu jel na mistrovství světa ve vytrvalostním závodě až do poslední střelby o medaili, po dvou chybách ale skončil osmý a rozzlobený. Nejdelší klání ale dokáže odstřílet i čistě, na úvod minulé sezony v Kontiolahti skončil s nulou devatenáctý.
Tři minuty po Krčmářovi startuje s dvacet sedmičkou Jonáš Mareček. Pro něj jde o první start v nové sezoně – víkendové štafety kvůli doléčování nemoci vynechal. Mareček je ve vytrvalostním závodě juniorský mistr světa z roku 2022, mezi elitou ale zatím své schopnosti naplno neukázal.
S číslem 38 jede Vítězslav Hornig, který ve vytrvalostním závodě zapsal minulou sezonu své nejlepší individuální umístění, když udržel v Ruhpoldingu nulu a finišoval pátý. Podobný výsledek by si představoval i nyní.
Poslední z české sestavy absolvuje dvacetikilometrovou trať Mikuláš Karlík s číslem 77. Karlíka zřejmě ještě dnes pronásleduje vytrvalostní závod na olympiádě v Pekingu, kdy jel ve své první plnohodnotné seniorské sezoně o nejlepší desítku, na poslední střelbě ale třikrát minul a finišoval třiatřicátý.
Malý křišťálový glóbus za disciplínu obhajuje Sturla Laegreid, který ve středu vykročí také za obhajobou celkového vítězství Světového poháru. Nor startuje v 15:53 s číslem 46.
Jen o minutu před ním vyrazí na trať jeho pravděpodobně největší vyzyvatel – Eric Perrot. Čtyřiadvacetiletý Francouz je aktuálním mistrem světa v této disciplíně a úspěšnost střelby má téměř tak vysokou jako Laegreid.
Vítěz prvního vytrvalostního závodu minulé sezony Nor Endre Strömsheim startuje s číslem 62, vítěz z Ruhpoldingu Vebjörn Sörum ve Švédsku chybí. Senzační triumf z domácí Pokljuky by klidně ve středu zopakoval Jakov Fak, kterému patří číslo 60.