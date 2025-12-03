Premium

Biatlon ONLINE: Vytrvalostní závod mužů v Östersundu. Zaútočí Češi na top desítku?

10:46
Světový pohár ve švédském Östersundu pokračuje ve středu vytrvalostním závodem mužů. Čeští biatlonisté do něj odstartují jen ve čtyřech – Jakub Štvrtecký léčí lehké nachlazení. Jak se českému kvartetu v prvním individuálním závodě sezony povede sledujte od 15:30 v naší podrobné online reportáži.

Michal Krčmář na trati smíšené štafety ve švédském Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

V úterním klání žen dokázala bodovat jen 24. Tereza Voborníková, ostatní Češky zůstaly mimo nejlepší čtyřicítku. Muži doufají, že závod na dvacet kilometrů se čtyřmi střeleckými položkami zvládnou lépe.

ONLINE: Vytrvalostní závod mužů na 20 km

Dění ve švédském Östersundu sledujeme v podrobné reportáži.

Jako první startuje Michal Krčmář s číslem 20 v 15:40. Nejzkušenější člen českého týmu jel na mistrovství světa ve vytrvalostním závodě až do poslední střelby o medaili, po dvou chybách ale skončil osmý a rozzlobený. Nejdelší klání ale dokáže odstřílet i čistě, na úvod minulé sezony v Kontiolahti skončil s nulou devatenáctý.

Tři minuty po Krčmářovi startuje s dvacet sedmičkou Jonáš Mareček. Pro něj jde o první start v nové sezoně – víkendové štafety kvůli doléčování nemoci vynechal. Mareček je ve vytrvalostním závodě juniorský mistr světa z roku 2022, mezi elitou ale zatím své schopnosti naplno neukázal.

Je to vzrušující i děsivé. Wiererová o konci kariéry v dokonalém kruhu

S číslem 38 jede Vítězslav Hornig, který ve vytrvalostním závodě zapsal minulou sezonu své nejlepší individuální umístění, když udržel v Ruhpoldingu nulu a finišoval pátý. Podobný výsledek by si představoval i nyní.

Poslední z české sestavy absolvuje dvacetikilometrovou trať Mikuláš Karlík s číslem 77. Karlíka zřejmě ještě dnes pronásleduje vytrvalostní závod na olympiádě v Pekingu, kdy jel ve své první plnohodnotné seniorské sezoně o nejlepší desítku, na poslední střelbě ale třikrát minul a finišoval třiatřicátý.

Malý křišťálový glóbus za disciplínu obhajuje Sturla Laegreid, který ve středu vykročí také za obhajobou celkového vítězství Světového poháru. Nor startuje v 15:53 s číslem 46.

Jen o minutu před ním vyrazí na trať jeho pravděpodobně největší vyzyvatel – Eric Perrot. Čtyřiadvacetiletý Francouz je aktuálním mistrem světa v této disciplíně a úspěšnost střelby má téměř tak vysokou jako Laegreid.

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Vítěz prvního vytrvalostního závodu minulé sezony Nor Endre Strömsheim startuje s číslem 62, vítěz z Ruhpoldingu Vebjörn Sörum ve Švédsku chybí. Senzační triumf z domácí Pokljuky by klidně ve středu zopakoval Jakov Fak, kterému patří číslo 60.

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Knedla postoupil do semifinále polohovky, v rozplavbách na ME uspěla i Janíčková

Plavec Miroslav Knedla před mistrovstvím Evropy v Polsku.

Miroslav Knedla postoupil na plaveckém mistrovství Evropy v krátkém bazénu jako pátý do semifinále polohového závodu na 100 metrů. Ve stejné disciplíně v rozplavbách v polském Lublinu uspěla i...

3. prosince 2025  10:57

Poslední test před olympiádou v Miláně. Rulík nominuje na Švýcarské hokejové hry

Přímý přenos
Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před únorovými olympijskými hrami. O letenku do Milána mají hráči z Evropy šanci zabojovat na Švýcarských hrách, které proběhnou příští týden. Na koho...

3. prosince 2025  10:55

Zimovjanová poprvé královnou triatlonu: Nejlepší rok kariéry, změny se vyplatily

Tereza Zimovjanová poprvé v kariéře vyhrála domácí anketu Král triatlonu.

V září si v Karlových Varech doběhla pro vynikající osmé místo v sérii mistrovství světa, nejprestižnějším triatlonovém seriálu planety. Byl to zatím její životní výsledek a Tereze Zimovjanové...

3. prosince 2025  10:34

Sníh super, chladno horší. Diakité se sžívá s Libercem a sní: Chci hrát Premier League

Toumani Diakité v zápase proti Pardubicím.

V Liberci je teprve pár měsíců, ale i za tak krátkou dobu stačil proniknout do základní sestavy Slovanu. Devatenáctiletý záložník Toumani Diakité je jedním z velkých talentů mladé party trenéra...

3. prosince 2025  10:20

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který...

3. prosince 2025  10:11

Ryšavý dostal distanc na dva zápasy, disciplinárka trestala i nafilmovaný pád

Kladenský hokejista Martin Ryšavý.

Kladenský hokejový útočník Martin Ryšavý dostal dvouzápasový trest za faul na Anthonyho Nellise v nedělním duelu 28. kola extraligy na ledě Vítkovic. Disciplinární komise soutěže rovněž zastavila...

3. prosince 2025  10:04

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Bodové dárky fotbalisté Teplic rozdávat Slavii nechtějí, ale sváteční nálada při pátečním mikulášském zápase na Stínadlech panovat bude. Domácí hráči totiž vyběhnou na prvoligový trávník ve...

3. prosince 2025

Lank o snu zahrát si s bratrem, studiu mechaniky i Kanaďanech: Nerozumí ironii

Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem - Dukla Liberec. Ústecký...

Pozor na ironii! V českém prostředí oblíbený způsob humoru, při konverzaci s Kanaďany máte zaděláno na problém. Poznal to volejbalista Matouš Lank, jehož extraligové Ústí má v týmu hned tři hráče ze...

3. prosince 2025  9:18,  aktualizováno  9:57

Počasí naruší předání olympijské štafety Italům, tisíce školáků přijdou o zábavu

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří, třímá ho herečka Mary Minaová v roli...

Cestu olympijské pochodně Řeckem stále provází nepřízeň počasí. Poté, co musela být minulý týden upravena tradiční ceremonie zapálení ve starověké Olympii, bude kvůli hrozbě bouřek výrazně zkráceno...

3. prosince 2025  9:42

Pražanům je Brno asi trochu jedno, říká Kušnír. Sparta podle něj Artis nepodcení

Ondřej Kušnír, asistent trenéra Artisu Brno.

Jméno asistenta trenéra fotbalového Artisu Brno a bývalého reprezentačního obránce Ondřeje Kušníra bude navždy spjato s pražskou Spartou. Odehrál v ní čtyři sezony, v roce 2010 slavil titul, označuje...

3. prosince 2025  9:30

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Pavel Zacha s pukem na holi.

V deseti úterních zápasech hokejové NHL se bodově prosadil jediný Čech. Centr Pavel Zacha asistencí z 60. minuty pomohl zdramatizovat duel proti Detroitu. Na vyrovnání již ale Bruins nedosáhli a bez...

3. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:45

