Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Östersundu. Z Čechů začíná Mareček

11:00
Biatlonový Světový pohár ve švédském Östersundu pokračuje mužským sprintem. Nastoupí do něj pětice českých reprezentantů včetně Michala Krčmáře či Vítězslava Horniga. Jak si vedou? Sledujte od 16.30 hodin v podrobné online reportáži.

Michal Krčmář na trati individuálního závodu v Östersundu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Pro muže jde o druhý individuální závod sezony. Ve středečním vytrvalostním klání byl z Čechů nejlepší Hornig, který se dvěma chybami obsadil devatenácté místo. Krčmář byl třicátý, Mikuláš Karlík 54. a Jonáš Mareček 63.

ONLINE: Sprint mužů v Östersundu

podrobná reportáž od 16:30

Do sprintu se pustí o jednoho reprezentanta víc, s číslem 47 vyrazí Jakub Štvrtecký.

Jako první jde na řadu s číslem 17 Mareček, Hornig má šestadvacítku, Krčmář čtyřicítku a Karlík jedenaosmdesátku.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Ve startovní listině figuruje 103 biatlonistů. Klání zahajuje Američan Paul Schommer. Obhájce malého glóbu v této disciplíně, Nor Johannes Thingnes Bö, už ukončil kariéru, jeho krajan a druhý muž z minulé sezony Sturla Holm Laegreid startuje jako 46., třetí Francouz Emilien Jacquelin jako 62.

Jak klání dopadne?

Sledujte online.

Výsledky

Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Östersundu. Z Čechů začíná Mareček

