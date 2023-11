ONLINE: Smíšená štafeta na úvod Světového poháru. Češi v půli závodu čtvrtí

Čechům patří na startu sedmé místo, což je také pozice, na které dojeli při obou závodech smíšené štafety v předchozí sezoně. Při horší výkonnosti Jislové se vedle Davidové s Krčmářem stala kmenovým členem kvarteta Tereza Voborníková a trojici jednou doplnil Jonáš Mareček a jednou Tomáš Mikyska.

Nejlepší umístění ale česká čtveřice vybojovala minulou sezonu na světovém šampionátu v Oberhofu, kde ve složení Voborníková, Davidová, Krčmář, Mikyska skončila pátá.

To je výsledek, od kterého by se tým rád odrazil zpět k nejvyšším řádkům výsledkové listiny, kam ještě před pár lety stabilně patřil.

V sobotu si v Östersundu účastníci štafet poprvé vyzkouší sjednocenou délku tratí, což je jedna ze změn pravidel pro tuto sezonu. Místo 7,5 kilometrů poběží muži pouze šest stejně jako ženy.

K tomu čekají každého člena štafety dvě zastávky na střelnici – jedna vleže a jedna vestoje. Jako při všech týmových disciplínách, i ve smíšené štafetě mají biatlonisté při netrefené ráně možnost tří oprav, teprve po vystřílení všech náhradních nábojů následuje trestné kolo.

„Jede se kratší trať, takže se bude víc rozhodovat na střelnici. Proto jsme vybrali kluky, kteří stříleli v předsezónních závodech nejlíp. Dali jsme jim důvěru, ostatní se o ni musí poprat,“ řekl k nominaci trenér mužů Michael Málek.

Krčmář má za úkol štafetu co nejlépe rozjet. „Když bych si měl vybrat, tak první a čtvrtý úsek jsou exponovanější, a to mě baví,“ přiznal před startem. Po něm štafetu přebírá Karlík, třetí úsek má na starost Davidová. Voborníková jede už smíšenou štafetu dvojic, do sestavy se tak vrací Jislová, na kterou připadla zodpovědnost finišmanky.

„Markéta je v našem týmu nejsilnější biatlonistkou. Pokud se udrží s čelem závodu, tak Jessica je velkou bojovnicí. Nikdy nevíte. Je hodně stabilní na střelnici a v přípravě pracovala dobře,“ vysvětlil postavení závodnic trenér žen Egil Gjelland.

V předchozí sezoně vyhrála oba závody smíšených štafet ve Světovém poháru sestava Francie, na světovém šampionátu v Oberhofu pak kralovali Norové. Silné týmy mají tradičně také Itálie, Německo a Švédsko.

Kterému z nich se úvod sezony podaří nejlépe?

