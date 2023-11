ONLINE: Biatlonistky běží vytrvalostní závod. Davidová je na trati

Dvanácté místo ve smíšené štafetě dvojic, páté ve smíšené štafetě. Čeští zástupci mají za sebou poměrně vydařený vstup do sezony.

„Byl to moc hezký kolektivní výkon a krásný začátek sezony,“ pochvalovala si finišmanka čtveřice Jessica Jislová. „Konkurence je tu přísná. Států, které můžou být do top 6, je spousta. Jsem ráda, že to tentokrát vyšlo na nás. Myslím si, že jsme si to dneska i zasloužili.“

ONLINE: Vytrvalostní závod žen v Östersundu Podrobná reportáž od 11:20

Navázat na něj budou tentokrát chtít jako jednotlivci v dnešních vytrvalostních závodech. Ženy jsou právě na trati, muži startují od 14.20 hodin.

Jako první se na patnáctikilometrové distanci měla představit právě Jislová. Do klání ji však nepustila nemoc.

Markéta Davidová, mistryně světa této disciplíny z Pokljuky 2021, vyběhne s jedenadvacítkou a Tereza Voborníková s devětatřicítkou.

S číslem 62 následuje Lucie Charvátová a v závěru 101členného startovního pole vyběhne s číslem 88 Tereza Vinklárková.

Obhájkyně velkého glóbu Francouzka Julia Simonová dnes startuje jako 25., vítězka dílčí klasifikace vytrvalostních závodů – Italka Lisa Vittozziová – má jedenáctku.

Jak klání dopadne?

Sledujte online.