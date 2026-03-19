Biatlon ONLINE: Čtyři Češky běží v Oslu sprint, nejdříve startuje Voborníková

Sledujeme online   14:58
Závěrečný díl Světového poháru biatlonistů v Oslu startuje ženským sprintem na 7,5 kilometru. Na trati proslulého Holmenkollenu se postupně prostřídají čtyři Češky – Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Tereza Vinklárková a Jessica Jislová. Jak si v posledním sprintu sezony vedou, sledujte od 16:15 v podrobné online reportáži.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää | foto: Petr Slavík / Český biatlon

„Jsem na vlně, po které se hezky vezu. Fakt mám ze všeho radost a tím lehčeji se mi závodí,“ uvedla Voborníková minulý víkend v Otepää, kde potvrdila svou skvělou formu bezchybnou střelbou a sedmým místem ve sprintu.

ONLINE: Sprint žen na 7,5 kilometru

Závod sledujeme v podrobné reportáži.

Jak si pracovitá Češka povede dnes? V průběžném hodnocení Světového poháru drží momentálně čtrnácté místo a dalším zdařilým výsledkem by si pozici ve druhé desítce mohla nejen upevnit, ale i vylepšit. Do posledního sprintu sezony míří Voborníková mezi prvními (číslo 13).

Jako druhá z reprezentantek startuje Charvátová (32), na zbylé české biatlonistky se dostane až ke konci závodu. Třetí v pořadí je Vinklárková (78) a jako poslední jde do akce Jislová (86).

Velkou favoritkou závodu bude jako obvykle Lou Jeanmonnotová, která už je jistou vítězkou malého křišťálového glóbu a velmi blízko má i k tomu velkému za celkové hodnocení Světového poháru.

Tvrdohlavá, vášnivá Lou a šachista s malorážkou. Jak Francie dominuje biatlonu

Francouzka má nyní náskok 201 bodů před druhou Suvi Minkkinenovou z Finska, ve třech posledních závodech sezony lze přitom získat maximálně 270 bodů. O triumf by tak Jeanmonnotovou mohl připravit jen obrovský výpadek v kombinaci se špičkovými výsledky její pronásledovatelky.

Kdo se stane vítězem posledního sprintu sezony? A jak do výsledků promluví české biatlonistky?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Bejlek vs. GibsonováTenis - - 19. 3. 2026:Bejlek vs. Gibsonová //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Valentová vs. VolynetsováTenis - - 19. 3. 2026:Valentová vs. Volynetsová //www.idnes.cz/sport
19. 3. 16:00
  • 1.60
  • -
  • 2.33
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - Semifinále - 19. 3. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
19. 3. 17:30
  • 1.60
  • 4.51
  • 4.38
Pardubice vs. KometaHokej - Čtvrtfinále - 19. 3. 2026:Pardubice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
19. 3. 18:00
  • 1.57
  • 4.57
  • 5.26
Kolín vs. ZlínHokej - Semifinále - 19. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
19. 3. 18:00
  • 2.10
  • 4.00
  • 2.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
