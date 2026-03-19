Biatlon ONLINE: Čtyři Češky běží v Oslu sprint, nejdříve startuje Voborníková

„Jsem na vlně, po které se hezky vezu. Fakt mám ze všeho radost a tím lehčeji se mi závodí,“ uvedla Voborníková minulý víkend v Otepää, kde potvrdila svou skvělou formu bezchybnou střelbou a sedmým místem ve sprintu.
ONLINE: Sprint žen na 7,5 kilometru
Závod sledujeme v podrobné reportáži.
Jak si pracovitá Češka povede dnes? V průběžném hodnocení Světového poháru drží momentálně čtrnácté místo a dalším zdařilým výsledkem by si pozici ve druhé desítce mohla nejen upevnit, ale i vylepšit. Do posledního sprintu sezony míří Voborníková mezi prvními (číslo 13).
Jako druhá z reprezentantek startuje Charvátová (32), na zbylé české biatlonistky se dostane až ke konci závodu. Třetí v pořadí je Vinklárková (78) a jako poslední jde do akce Jislová (86).
Velkou favoritkou závodu bude jako obvykle Lou Jeanmonnotová, která už je jistou vítězkou malého křišťálového glóbu a velmi blízko má i k tomu velkému za celkové hodnocení Světového poháru.
|
Francouzka má nyní náskok 201 bodů před druhou Suvi Minkkinenovou z Finska, ve třech posledních závodech sezony lze přitom získat maximálně 270 bodů. O triumf by tak Jeanmonnotovou mohl připravit jen obrovský výpadek v kombinaci se špičkovými výsledky její pronásledovatelky.
Kdo se stane vítězem posledního sprintu sezony? A jak do výsledků promluví české biatlonistky?
Sledujte online.