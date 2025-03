Z českých biatlonistů má nejlepší pozici pro posun pořadím vzhůru Vítězslav Hornig, který v pátečním sprintu skončil jednadvacátý se ztrátou minuty a 44 sekund na vítězného Johannese Böa.

Jen o dvě příčky a sedm sekund za ním startuje Michal Krčmář, který může navázat na povedenou poslední stíhačku v Novém Městě, kde trefil všech dvacet terčů a posunul se o devatenáct míst.

ONLINE: Stíhací závod mužů na 12,5 km v Oslu Sledujeme v podrobné reportáži.

Tomáš Mikyska zajel právě v Oslu nejlepší stíhačku kariéry, před dvěma lety tu byl čtyřiadvacátý. Tentokrát bude mít z 32. místa na startu možnost své maximum vylepšit.

Devět sekund po Mikyskovi startuje debutant tohoto víkendu Petr Hák. Dvojnásobný bronzový medailista z juniorského mistrovství světa dokázal ve sprintu jako jediný z Čechů předvést čistou střelbu, a na 35. místě v cíli se postaral o historicky nejlepší premiéru českého biatlonisty ve Světovém poháru.

Jonáš Mareček si v této sezoně vylepšil kariérní maximum ze stíhačky, když v prosincovém Hochfilzenu dojel dvaadvacátý. Aby na takové umístění navázal, musel by se nyní v Oslu posunout o dvacet příček.

Stejně jako boj o malý křišťálový glóbus za sprint zůstává i ten o glóbus za stíhačku napínavý až do posledního závodu. Bö vjíždí do závodu s patnácti body a 26 sekundami náskoku na Laegreida. „Stačí“, aby předvedl jeden ze svých suverénních výkonů, a další vítězství i celkový triumf v hodnocení disciplíny jsou jeho.

Pokud vyhraje Laegreid, malý glóbus poputuje k němu, jinak musí dojet alespoň o dvě místa lépe než Bö.

Zatímco v boji o malý křišťálový glóbus hraje vše do karet spíš loučícímu se Böovi, v boji o ten velký má navrch Laegreid. A to do té míry, že pokud v sobotu dojede do 39. místa, může začít oslavovat. Nebo se přece jen ještě závěr sezony zamotá?