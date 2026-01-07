Premium

Vítr rozfoukal oberhofský program. Francouzky nestihnou jediný trénink

Alžběta Marešová
  20:02
Od naší zpravodajky v Německu - Na fotografii vypadá vše perfektně. Na biatlonovém stadionu v německém Oberhofu leží vrstva sněhu, pocukrované stromy v okolí zimní idylku jen dokreslují. Tentokrát na cucky rozmočená trať deštěm organizátory nestraší, zato se areálem prohání štiplavý vichr. V pátek má jeho řádění dosáhnout maxima. A tak se pořadatelé Světového poháru rozhodli raději posunout sprint biatlonistek už na čtvrtek.
Stadion v Oberhofu se chystá na další zastávku Světového poháru

Stadion v Oberhofu se chystá na další zastávku Světového poháru | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tereza Voborníková během tréninku v Oberhofu.
Oberhofský areál sevřely mrazy.
Zateplený Vítězslav Hornig při tréninku v Oberhofu
Hlavně spoustu teplých vrstev – to bylo motto nejen Markéty Davidové při...
Celý čtvrteční program se tím pádem pozměnil, muži budou místo ve dvě hodiny startovat do sprintu už v 11.30, ženy budou následovat ve 14.15. A v pátek, kdy můžou nárazy větru dosahovat až 87 km/h, budou mít biatlonisté závodní volno.

„Je to logické vyústění situace. Někomu by mohlo foukat jen trošku, někdo by zažil tornádo,“ chápal rozhodnutí trenér žen Lukáš Dostál.

„Už středeční trénink byl hodně náročný. Kombinace větru a mrazu nedělá tu střelnici vůbec jednoduchou a i na trati je velmi těžké se pohybovat,“ hodnotila podmínky Lucie Charvátová.

„Ráno přišel mail, že se bude o změně debatovat, a pak krátce před polednem nám to potvrdili,“ líčil Dostál, jak se ženský tým o změně dozvěděl.

Zásadní na přesunu závodu je především to, že před ním Češky stihly pouze jeden trénink, místo standardních dvou. „Přijeli jsme totiž o den později než kluci, protože jsme počítali s tím, že se bude závodit až v pátek,“ vysvětlil Dostál.

Oberhofský areál sevřely mrazy.

„Ale aspoň jsme stihli udělat jeden předzávodní trénink. Nastavení hlavy může být malinko obtížnější, ale věřím, že holky budou i tak připravené.“

Jessica Jislová se držela svého plánu a svůj středeční program absolvovala tak, jak si vzhledem k původnímu itineráři naplánovala. „Šla jsem ten trénink, který jsem chtěla jít. Ale počítala jsem i s tím čtvrtečním, takovým vyklidňovacím,“ připustila. „Taky máme dost málo času srovnat se s místní střelnicí. Ale pořád jsme na tom lépe než ti, kteří tu ještě ani dneska nejsou.“

Minimálně tým Francouzek totiž byl ve středu odpoledne teprve na cestě a měl dorazit až večer. „Takže ty jdou zítra rovnou zostra do závodu,“ kroutila hlavou Tereza Voborníková.

Tereza Voborníková během tréninku v Oberhofu.

Ta jediná z českých žen stihla absolvovat v Oberhofu tréninky dva. Připojila se totiž k mužskému týmu, který přijel do Německa už v pondělí večer.

„Takže v tuhle chvíli je mi celkem jedno, jestli pojedeme ve čtvrtek, nebo v pátek, protože jsem tu už dvakrát na lyžích byla,“ našla v mrazivém odpoledni alespoň malý důvod k úsměvu.

