Nejdivnější den. Giacommel plakal se soupeři. A pak vyhrál, jak měl v plánu

Alžběta Marešová
  6:53
Ještě před Štědrým dnem si chtěli jít zatrénovat, Silvestr plánovali slavit spolu. Nakonec musel Tommaso Giacomel obě činnosti zvládnout sám. Bez Siverta Bakkena. Přestože Nor byl ve Světovém poháru přímým Italovým soupeřem, ty dva pojilo přátelství i mimo biatlonové areály. A nepřerušil ho ani Bakkenův tragický odchod.
Tommaso Giacomel projíždí cíl sprintu s jasným gestem.

Když ve čtvrtek před startem mužského sprintu v německém Oberhofu uctívali fanoušci i závodníci Bakkenovu památku, stál Giacommel v řadě mezi Nory.

Jeho modrá bunda zářila, z výrazu však bylo patrné, že Ital mezi ty, kteří sedmadvacetiletého kolegu oplakávají nejvíce, bez rozmyslu patří.

Společně závodili, společně trénovali, společně snili o tom, že se stanou dvěma nejlepšími biatlonisty světa. „Život k tobě byl tak tvrdý, jak jen může být. Nejdřív ti zastavil na dva roky kariéru a teď tohle… to není fér!“ vzkázal Giacomel kamarádovi v den neštěstí.

Už ve středu, kdy o tragédii mluvil v Oberhofu s novináři, nedokázal skrýt emoce.

„Když jsme dorazili v pondělí večer na hotel, začal jsem strašně moc brečet. Sivert tu měl být s námi. A není. Pak jsem v úterý na tréninku viděl všechny norské kluky… bylo to hrozné, vůbec jsem se nedokázal soustředit,“ líčil třesoucím se hlasem.

A teď se mu objevily slzy na tvářích znovu. Stejně jako Johannesi Dale-Skjevdalovi nebo Vetle Christiansenovi, se kterými se dlouze objímal. Dale-Skjevdal měl tu smutnou čest držet při vzpomínce rozlišovák s číslem 1, které bylo pro čtvrteční sprint symbolicky Bakkenovi přiděleno.

„Držet jeho startovní číslo bylo naprosto absurdní. Brutální, ale svým způsobem krásné,“ svěřil se pak Dale-Skjevdal. „Když začala hrát hudba a spustil se potlesk, okamžitě jsem začal brečet. Závod jsem pak odjel úplně prázdný,“ přidal své zážitky Martin Uldal.

Všichni měli pro čtvrteční sprint jasný cíl: uctít svým výkonem Bakkenovu památku. „Sivert by chtěl, abychom závodili, jak nejlépe umíme. Takže o to se pokusím. Aby na mě mohl být hrdý,“ plánoval Giacomel.

Své předsevzetí naplnil dokonale. I s jednou chybou dokázal porazit přesnější soupeře, na trati pak jen těžko hledal konkurenci.

„Během závodu jsem se snažil na to nemyslet, ale v posledním kole na mě trenér zavolal: Jedeš i pro Siverta! A to mi dodalo ještě energii navíc,“ líčil.

Hned po průjezdu cílem vymrštil ruku se zdviženým prstem k nebi. Nebylo třeba dalších gest. V cíli už na něj čekal Dale-Skjevdal, který dorazil chvíli před ním a který se ve zvláštním závodě rovněž dostal na pódium.

Znovu se dlouze objali. Místo vítězných gest předvedly na kamery jen posmutnělé úsměvy.

„Je to jeden z nejdivnějších dní mého života. Jeden z nejsmutnějších, ale ze sportovní stránky jeden z nejšťastnějších,“ popisoval Giacomel. Vyhrál svůj teprve čtvrtý závod Světového poháru, navíc druhý v řadě. Zatímco kdykoliv jindy by ho jistě mohutně oslavoval, tentokrát se na stupních vítězů jen znovu obrátil k nebi.

„Míchá se ve mně spousta emocí, ale ta hlavní asi je, že by na mě byl Sivert hrdý. Už bude navždy všude se mnou. V každém závodě i každý běžný den.“

Společný cíl stanout společně na biatlonovém vrcholu si už nesplní. Ale pokud se to jednou Giacomelovi podaří, bude to i s Bakkenovou pomocí.

Proč mi terče nepadají? Davidovou srazily kalibry, Krčmář se divil vlastnímu otálení

Mikuláš Karlík a Michal Krčmář (vlevo) střílí na položce vestoje.

Od naší zpravodajky v Německu Mlha přede mnou, mlha za mnou… I tak by se daly popsat čtvrteční sprinty Světového poháru v německém Oberhofu. Biatlonisty jste z tribuny spatřili, až když dorazili přímo na stadion, hned za...

8. ledna 2026  18:26

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička je v Baníku, Mandous podepsal v Pardubicích

Sledujeme online
Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

8. ledna 2026  15:48,  aktualizováno  18:07

