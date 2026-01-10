Premium

Není něco špatně? ptal se Hornig po sprintu. Dravá stíhací jízda otázky zahnala

Alžběta Marešová
  18:54
Od naší zpravodajky v Německu - Řítil se cílovou rovinkou a ještě přesupěl kolem Isaka Freye – Nor s modrým číslem pro nejlepšího mladíka Světového poháru jen odevzdaně svěsil ramena. Při projetí páskou si pak oslavně zakřičel. Vítězslav Hornig byl v oberhofském stíhacím závodě nejlepším Čechem a zároveň 11. nejlepším biatlonistou. A to ho i v místním mrazu dokázalo zahřát.
Vítězslav Hornig v cíli stíhacího závodu v Oberhofu.

Vítězslav Hornig v cíli stíhacího závodu v Oberhofu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Italský biatlonista ommaso Giacomel v cíli stíhačky v Oberhofu.
Ital Tommaso Giacomel triumfem ve stíhacím závodě završuje vítězný hattrick.
Vítězslav Hornig bojuje ve stíhačce v Oberhofu.
Vítězslav Hornig během stíhacího závodu v Oberhofu.
„Po všech stránkách povedený závod,“ zářil Hornig, přestože mu vousy zdobily kusy ledu.

„Samozřejmě do desítky by to bylo lepší,“ připomínal trenér Michael Málek, ale záhy i on v mrazu povolil a uznal: „Posun z 39. na 11. místo, to je hezký skok.“

Střelecká divočina ve stíhačce. Ital vyhrál se šesti omyly, Hornig se posunul o 28 míst

Právě slabší výsledek ve sprintu, kde se Hornig jen těsně udržel na bodovaných příčkách, způsobil o pátečním závodním volnu pochybnosti, zda vysokohorské vánoční soustředění biatlonistovi z Jilemnice spíš neuškodilo.

Vždyť před Vánoci na závodech v Le Grand Bornand byl ve sprintu devátý, ve stíhačce dvanáctý a v závodě s hromadným startem šestnáctý.

A náhle se v prvním závodě nového roku našel až na 39. pozici. „Říkal jsem si, jestli není něco špatně…“ přiznal.

Vítězslav Hornig dojíždí do cíle stíhačky v Oberhofu.

Do stíhačky vstupoval se ztrátou dvou minut a sedmi sekund, kterou postupně smazal na pouhých 36 sekund, těsně za nejlepší desítkou. Opět jednou se mohl podržet o jistou střelbu. V závodě, ve kterém bylo trestné kolo v permanenci a třeba jen medailisté posbírali dohromady šestnáct chyb, se Hornig mýlil jen dvakrát.

Navíc dvacet terčů sestřelil v šestém nejrychlejším čase a kalup to byl i na trati. Sedmý nejrychlejší běh a jen 45 sekund za expresem Martinem Ponsiluomou ze Švédska.

„Měl jsem jedny z nejlepších lyží ve startovním poli,“ ocenil Hornig. „Obrovské díky patří servisnímu týmu, který to měl hodně těžké. V pátek bylo úplně jiné počasí než předešlé dny a dnes se to zase změnilo,“ smekl.

Všechny barvy nečasu. Zákeřný Oberhof dává biatlonistům zabrat, pomůže změna?

„Po startu jsem se trošku lekl, protože Rastorgujevs s Pidručným rozjeli tempo, jako kdyby jeli poslední kolo. Ale pak se to trošku ustálilo a pokaždé jsem si dokázal najít vlak, který mě vytáhl do kopce, ve sjezdu jsem je předjel a zase si našel nějaký jiný vláček,“ líčil svůj postupný vzestup.

Ten dokonal bleskovým závěrečným kolem, na které po bezchybné střelbě vyrážel ze 14. místa. První desítka v tu chvíli byla vzdálena skoro čtvrt minuty. Hornig ale nechával za sebou jednoho soupeře za druhým a kdyby byla cílová rovinka o pár metrů delší, nejspíš by udolal i tuhnoucího Itala Hofra na desáté příčce.

Při nájezdu na stadion totiž bylo oněch patnáct sekund ztráty minulostí a u českého biatlonisty svítil čtvrtý nejrychlejší čas v závěrečném 2,5 kilometru dlouhém kole.

Vítězslav Hornig během stíhacího závodu v Oberhofu.

Pochybnosti ze sprintu se rozehnaly.

„Dnešek mi ukázal, že na to pořád mám a že jdeme správným směrem,“ potvrdil.

Samozřejmě se nutně vkrádá otázka, na jaký výsledek by Hornig mohl s tak povedeným závodem dosáhnout, kdyby neměl na startu více než dvouminutový hendikep…

„Škoda sprintu, že jsem měl výchozí pozici hodně, hodně špatnou. Ale vlastně to byla moje asi nejlepší stíhačka ve Světovém poháru a celkový pocit mám dobrý, tak nebudu hledat nic negativního,“ nechtěl si Hornig kazit povedený den přemýšlením „co by, kdyby“.

Ostatní sotva lezli

Takovým myšlenkám musel po stíhačce odolávat i Michal Krčmář, který si nadějně rozjetý závod pokazil třemi trestnými koly na první stojce a do cíle dojel jako osmnáctý – na stejné příčce, na jaké startoval.

„Na tu třetí položku jsem přijížděl s Quentinem Fillonem Mailletem a Ponsiluomou, oni to trefili a dojeli v desítce…“ uvědomoval si nejzkušenější člen týmu, jak drahé jeho omyly byly.

„Ale pro mě bylo důležité, že jsem s těma klukama jel a že jsem závodil. Kdybych se někde plahočil a horko těžko to ze sebe křesal, tak nebudu nadšený. Ale takový závod mě bavil. Sice jsem ho pokazil, ale věřím, že ještě lepší výsledek přijde,“ hlásil odhodlaně.

Michal Krčmář při stíhačce v Oberhofu.

„Druhá a třetí položka mi moc nesedly. Vleže jsem z toho ještě nějak vybruslil, ale vestoje to bylo špatné, nevybojoval jsem to. Celkově dneska spousta závodníků kazila, takže čtyři chyby jsou asi ještě ucházející,“ bilancoval.

Stejně jako Hornig si i on pomáhal na trati – na vrstvě čerstvého sněhu, ke kterému stále přibýval další, patřil mezi nejlepší. „Koukal jsem kolem sebe, jak ostatní trpí v Birx-Steigu, jak ho sotva vylezou, zatímco mně se lyžovalo hezky. Servis odvedl neskutečnou práci, měli jsme jedny z nejlepších lyží v sezoně,“ nešetřil Krčmář chválou.

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Na trati mu navíc pomáhala mohutná podpora, která v mrazivých podmínkách rozpumpovávala krev všem biatlonistům. Dohromady se v německém areálu sešlo přes 20 tisíc otužilých nadšenců.

„Jednou z pozitivních věcí na tom, že už jsem starý, je, že mě všude na svěťáku poznávají. Už při rozjíždění na mě volají, zdraví mě a je to moc hezká atmosféra.“

V Oberhofu si ji Krčmář užije ještě jednou při nedělní štafetě.

