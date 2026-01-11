Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jsme připraveni skočit mezi nejlepší, věří Hornig. Davidová: Jsem trošku frustrovaná

Alžběta Marešová
  18:33
Od naší zpravodajky v Německu - Takový štafetový závod mužů Světový pohár nepamatuje a německý Oberhof už teprve ne. Aby prvních pět týmů skončilo jen v pěti sekundách a ten šestý pouze o dalších dvacet sekund zpět? Naprostá rarita! A čeští biatlonisté si mohli tento jedinečný závod užívat v netypicky slunečných kulisách plnými doušky. Po povedených výkonech byli právě oni šestým nejlepším týmem, s minimálním odstupem na přední příčky.
Vítězslav Hornig finišuje ve štafetě v Oberhofu.

Vítězslav Hornig finišuje ve štafetě v Oberhofu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Pro jednou si mohli fanoušci i biatlonisté vychutnat v německém Oberhofu...
Isak Leknes Frey z Norska se trochu zapotácel, ale nakonec se svým týmem...
Johannes Dale-Skjevdal z Norska při ležce v závodu štafet.
Na střelbu se soustředí Johannes Dale-Skjevdal z Norska.
25 fotografií

Počasí v Oberhofu je nevyzpytatelné a neděle to znovu ukázala. Po větru, mlze a hustém sněžení se na vymetené obloze objevilo slunce a zahřívalo vzduch v další mrazivý den.

„Ráno jsem byl úplně v šoku,“ líčil Michal Krčmář své překvapení, když mu kulisu k rannímu běhu dělalo vycházející slunce. „Takový začátek dne jsem tu kromě mistrovství světa nezažil. Když se podívám kolem sebe, tak je Oberhof vlastně krásný, jen to 90 % času není vidět. Jsem rád za fanoušky, protože ti tu deset let trpí, tak aspoň jeden rok na jeden den si to užijí.“

Norská štafeta vyhrála i s dvěma trestnými koly, Češi zapsali nejlepší výsledek sezony

A že si bylo v neděli co užívat. Norové ani Francouzi se nevyhnuli trestným kolům, přesto spolu až téměř do posledních metrů bojovali o vítězství. To nakonec urvali Norové a myšlenky triumfujícího kvarteta nemířily nikam jinam než k parťákovi Sivertu Bakkenovi.

Možná právě pomyšlení na něj dalo Vetle Christiansenovi v posledním kole těch pár procent energie navíc, které potřeboval k udolání Erica Perrota.

Vetle Christiansen posílá výhru ve štafetovém závodě v Oberhofu do nebe.

Domácí fanoušci museli překousnout zklamání, když souboj o třetí příčku v závěru nezvládl David Zobel a skončil až pátý. Alespoň pak fanouškům z cílového prostoru dlouze děkoval a smekl před nimi svou závodní čapku.

A Čechy mohlo hřát vědomí, že po celý závod byli mezi nejlepšími, navíc s výrazným náskokem na zbytek startovního pole.

Všechny barvy nečasu. Zákeřný Oberhof dává biatlonistům zabrat, pomůže změna?

„Kvalitní výkon od celé štafety,“ chválil kouč Michael Málek. „Stále tam jsou věci, na kterých by se dalo pracovat, třeba dobíjení bylo docela dost, ale hlavně, že jsme nešli na trestné kolo. Ukázali jsme, že patříme k těm lepším.“

Oberhofská štafeta byla předposlední před olympijskými hrami, a trenéři tak pochopitelně koukali i na to, zda by nedělní složení mělo šanci uspět i za pár týdnů pod pěti kruhy v Anterselvě.

Pro jednou si mohli fanoušci i biatlonisté vychutnat v německém Oberhofu idylické zimní počasí

Pokud nepřijde nic nepředvídatelného, své místo ve štafetovém kvartetu by měl mít i na olympiádě jisté Vítězslav Hornig, který upevnil českou pozici na šestém místě díky pouze jednomu dobíjení a rychlému běhu.

„Můžeme být spokojení. Před námi jsou jen top státy, které můžou štafetu kdykoliv vyhrát a skoro kterýkoliv z jejich členů ovládnout individuální závod,“ uvědomoval si Hornig.

„Pokud bychom chtěli být výš a třeba i na pódiu, tak potřebujeme, aby ostatní státy chybovaly, a my toho dokázali využít. Ale je důležité, že vepředu jsme, a když nějaká chyba soupeřů přijde, jsme připraveni tam skočit.“

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

Sám trávil skoro celý svůj úsek ve společnosti Itala Tommasa Giacomela, blízkost aktuálního lídra Světového poháru ho ale chvílemi příliš netěšila. „Snažil se mě před druhou střelbou rozhodit. Šlapal mi na lyže, kopal do hůlek… Sice lehce, rozhodně se mi je nesnažil zlomit, ale jel tak blízko, jak ani nemusel,“ povzdechl si.

„Ale rozhodit mě se mu nepodařilo. Myslím, že štafeta i stíhačka byly ukázkou toho, co dokážu a že jsem schopný se měřit s těmi nejlepšími.“

Mužská štafeta i s trenéry Ondřejem Moravcem a Michaelem Málkem po povedeném závodě v Oberhofu.

Znovu se s nimi změří už ve čtvrtek další štafetou, tentokrát v Ruhpoldingu.

Konečně posun, těšilo Voborníkovou

Ještě o den dřív se v Ruhpoldingu představí ve štafetovém závodě biatlonistky, které tak budou mít mnohem kratší čas na regeneraci, vzhledem k tomu, že v neděli jely až druhý oberhofský závod.

Také po něm mohli být čeští fanoušci spokojení. Zatímco vítězka sprintu Elvira Öbergová během stíhacího závodu nedovolila žádné soupeřce, aby ji dostihla, Markéta Davidová s Terezou Voborníkovou bojovaly o umístění ve druhé desítce a nakonec dojely těsně za sebou na patnácté a šestnácté příčce.

Suverénní jízda Elviry Öbergové. Češky dojely společně ve druhé desítce

Pro Davidovou šlo o druhé patnácté místo na začátek kalendářního roku, přestože o vánoční pauze ji v přípravě zbrzdila nemoc. Ještě lepší výsledek si pravděpodobně odstřelila úvodní ležkou, po které musela na dvě trestná kola.

„Vůbec netuším, co se stalo. Nevím, že bych dělala chyby. Za dva je moc,“ litovala. „Přijde mi, že mi něco uniká, a nemůžu přijít na to co. Už mě to trošku začíná frustrovat.“

Zatím se jí v sezoně nepodařil čistý závod a například hromadném závodě v Le Grand Bornand posbírala hned sedm chyb. „Na střelnici nemám špatné pocity, ale ještě se to bohužel neprojevilo.“

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Posun z 29. na 16. místo mohl těšit Voborníkovou, která tentokrát už odlehčila svou garderobu do závodu a obešla se bez teplých svršků, v cíli ale trošku litovala.

„Jela jsem mnohem méně ustrojená než ve štafetě. Říkala jsem si, že přece svítí sluníčko a nehlásí minus deset… Ale byla mi zima. Naštěstí mi nevadí střílet se zmrzlými prsty.“ S nimi vyrobila z dvaceti výstřelů jen dvě nepřesné rány, což ji na závěr promrzlého víkendu mohlo zahřát na střeleckém sebevědomí.

Možná matu obličejem, na lyžích ne. Mladý kouč biatlonistek o trénování vrstevnic

„Byla to první stíhačka v sezoně, kdy jsem se posouvala dopředu, což je vždycky cíl. Fakt mě dnešní závod bavil. Kdybych dala o jednu chybu méně, bylo by to super, ale i takový výsledek beru.“

Tereza Voborníková (vlevo) se v cíli stíhacího závodu v Oberhofu zdraví s Markétou Davidovou.

Aby ne, když se s ním posunula na 23. místo ve Světovém poháru a už je nejlepší z českých závodnic.

Svou pozici bude chtít uhájit i v Ruhpoldingu, přestože nepatří mezi její oblíbené areály. „Tratě mi profilově moc nesedí. Ale když zastřílím dobře, tak i tam můžu udělat hezký výsledek.“

Ve svém postoji k druhému německému středisku si notuje s Davidovou. „Ruhpolding je moje nejméně oblíbená destinace,“ nezastírá patnáctá žena nedělního závodu. „Moc se mi tam nedaří. Tratě mi dávají zabrat, takže tam bývám unavená.“

Třeba příští týden vztah obou Češek k bavorskému areálu vylepší.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Jihlava vs. Poruba 2011Hokej - 37. kolo - 11. 1. 2026:Jihlava vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
Živě2:4
  • 170.00
  • 30.00
  • -
Hellas vs. LazioFotbal - 20. kolo - 11. 1. 2026:Hellas vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 130.00
  • 10.00
  • 1.07
Winnipeg vs. New JerseyHokej - - 11. 1. 2026:Winnipeg vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
11. 1. 20:00
  • 2.32
  • 4.01
  • 2.75
Barcelona vs. Real MadridFotbal - Finále - 11. 1. 2026:Barcelona vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
11. 1. 20:00
  • 2.01
  • 4.28
  • 3.21
Inter vs. NeapolFotbal - 20. kolo - 11. 1. 2026:Inter vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
11. 1. 20:45
  • 1.77
  • 3.54
  • 5.41
Boston vs. PittsburghHokej - - 11. 1. 2026:Boston vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
11. 1. 23:00
  • 2.62
  • 4.20
  • 2.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Aktualizujeme
Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  19:38

Jurásek se poprvé trefil za Norwich, Souček přispěl k postupu West Hamu

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se na hřišti domlouvá se spoluhráčem Pablem.

Téměř přesně rok po přestupu z pražské Slavie dal fotbalista Matěj Jurásek první gól v dresu Norwiche. Dvaadvacetiletý český reprezentant pomohl druholigovému týmu k jasnému vítězství v utkání 3....

11. ledna 2026  19:13

VIDEO: Zápas malých hokejistů skončil hromadnou rvačkou. Děti bily i spoluhráče

V USA se servali malí hokejisté

Nevšední a úsměvnou podívanou přineslo utkání zámořské AHL mezi Hershey Bears a Cleveland Monsters (3:2). O střetnutí farmářských týmů Washingtonu a Columbusu ale v tu chvíli nešlo. Diváky nejvíce...

11. ledna 2026  19:03

Konec desetiletému čekání. Trutnov konečně vyhrál derby s Hradcem Králové

Natália Martišková (88) z Hradce Králové přichází o míč v zápase s Trutnovem,...

Po deseti letech uspěly basketbalistky Trutnova ve východočeském derby. Na palubovce Hradce Králové zvítězily ve 14. ligovém kole 81:77 hlavně díky 26 bodům nové americké posily Meghan Boydové, která...

11. ledna 2026

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Jsme připraveni skočit mezi nejlepší, věří Hornig. Davidová: Jsem trošku frustrovaná

Vítězslav Hornig finišuje ve štafetě v Oberhofu.

Od naší zpravodajky v Německu Takový štafetový závod mužů Světový pohár nepamatuje a německý Oberhof už teprve ne. Aby prvních pět týmů skončilo jen v pěti sekundách a ten šestý pouze o dalších dvacet sekund zpět? Naprostá...

11. ledna 2026  18:33

Koudelka v Zakopaném zabodoval 26. místem. Slaví Slovinec i Slovák

Anže Lanišek v Planici.

Skokan na lyžích Roman Koudelka v zasněženém a větrném Zakopaném bodoval na 26. místě. Nechal za sebou i lídra Světového poháru a čerstvého vítěze Turné čtyř můstků Domena Prevce, jemuž se závod...

11. ledna 2026  18:30

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New...

11. ledna 2026  18:06

Američané v korytě: začali ve čtyřech, dojel jen pilot. V roli brzdaře se však osvědčil

Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...

Na Světovém poháru čtyřbobů ve Svatém Mořici byl k vidění kuriózní moment. Americký pilot Kristopher Horn „poztrácel“ na startu prvního kola ostatní tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg...

11. ledna 2026  17:44

Schröder vábil Dončiče u šaten k pěstnímu souboji, třikrát si za to nezahraje

Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers si v zápase se Sacramento Kings kryje...

Dennis Schröder dostal v NBA zákaz startu ve třech zápasech za pokus o napadení soupeřova basketbalisty v prostoru u šaten. Incident se odehrál 28. prosince poté, co Sacramento Kings podlehli 101:125...

11. ledna 2026  16:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Loprais i Macík se mezi kamiony přiblížili lídrovi, Prokop a Engel si polepšili

Martin Prokop a Viktor Chytka během Rallye Dakar

Aleš Loprais obsadil v 7. etapě Rallye Dakar druhé místo a stejně jako třetí Martin Macík snížil svou ztrátu na lídra kategorie kamionů Mitchela van den Brinka. Druhý Macík, který útočí na třetí...

11. ledna 2026  14:07,  aktualizováno  16:19

Suverénní jízda Elviry Öbergové. Češky dojely společně ve druhé desítce

Elvira Öbergová ze Švédska slaví triumf ve stíhacím závodě v Oberhofu.

Pokud tahle disciplína nese název stíhací závod, pak to pro Elviru Öbergovou rozhodně neplatilo. Švédka po vítězství ve čtvrtečním sprintu od startu až do cíle dominovala a vyhrála v německém...

11. ledna 2026  12:56,  aktualizováno  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.