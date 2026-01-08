Premium

Proč mi terče nepadají? Davidovou srazily kalibry, Krčmář se divil vlastnímu otálení

Alžběta Marešová
  18:26
Od naší zpravodajky v Německu - Mlha přede mnou, mlha za mnou… I tak by se daly popsat čtvrteční sprinty Světového poháru v německém Oberhofu. Biatlonisty jste z tribuny spatřili, až když dorazili přímo na stadion, hned za střelnicí se okolí měnilo v bílou stěnu. Mlha padala a zase se zvedala ze střelnice – v jednu chvíli šlo jen těžko najít terče u předních stavů, za okamžik zase ty zadní. Organizátoři je pro jistotu extra nasvítili, aby zajistili alespoň nějakou viditelnost.
Přestože i v takových podmínkách se dalo odstřílet bezchybně, ani jednomu z Čechů na startu se to nepodařilo.

Nejblíže byli Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Tereza Voborníková s jedinou chybou. Sice se zdrželi na trestném kole minimum času, Voborníková ale další porci přidala na trati.

„Cítila jsem se super, ale bohužel mě spousta soupeřek předjížděla ve sjezdu,“ mrzelo ji.

E. Öbergová v mlhavém sprintu v Oberhofu dominovala, Davidová ve druhé desítce

To Krčmář ztratil cenné vteřinky při druhé střelbě, na které prostál 43,8 sekundy – nejvíc ze všech startujících. „Ani nevím, proč jsem tam byl tak dlouho. Přišlo mi, že rychleji střílet si v tu chvíli nemůžu dovolit. Bylo to hodně upracované,“ hodnotil.

„Čekal jsem, že čím budu starší, tím to bude lepší. Ale ona to je furt stejná dřina,“ líčil už se smíchem a nadsázkou. „Nemůžu říct, že bych se cítil úplně špatně, ale ani to dnes nebylo ideální. Že bych vypustil koně a jelo by mi to.“

Michal Krčmář během sprintu v Oberhofu.

Nakonec tak nejlepší z celkově devíti českých biatlonistek a biatlonistů byla Markéta Davidová na patnáctém místě. Pátým nejrychlejším běžeckým časem odpracovala i dvě nešťastné chyby z první střelby.

„Vůbec jsem nevěděla, co dělám špatně, proč mi rány nepadají. Teď jsem se dozvěděla, že to byly takové kalibry, že si i Čiko (trenér Lukáš Dostál) myslel, že spadnou. Že to prý i tak znělo. To mě mrzí o to víc, že aspoň jeden z nich nespadl,“ líčila zklamaně.

Na pátý nejlepší čas na trati s 23 sekundami ztráty na vítězku Elviru Öbergovou dosáhla i přesto, že krátce před koncem roku bojovala s nemocí. „Jeden den jsem měla teplotu, ale přípravu to moc neovlivnilo. Jen se mě to furt drží, pořád posmrkávám a pokašlávám, což samozřejmě není nic příjemného.“

Jessica Jislová (vlevo) a Markéta Davidová v cíli sprintu v Oberhofu.

První start v tomto roce i v této sezoně Světového poháru si v Oberhofu odbyl Mikyska, kterého trenéři zařadili do sestavy díky výsledkům v nižším IBU Cupu. A jaký byl jeho návrat mezi elitu?

„Hrozný,“ vyrazil ze sebe. „Na trati to ode mě nestálo za nic. Ráno na mě dolehla taková nervozita, ale hlavně mě začala trošku zlobit ta zdravá noha.“

Mikyska se v předminulé sezoně zotavoval z operace přetržených křížových vazů v levém koleni, to ho už nějakou dobu netrápí. Ale nyní se ozývá pravačka. „Měl jsem s ní problém už na IBU Cupu, kde jsem v prvním závodě najel do prvního kopce a noha byla úplně hotová, prostě konec. Jako kdyby byla přetažená. Dneska jsem to zase cítil, takže na ni budeme muset hodně pracovat na masážích.“

Pro Siverta. Giacomel věnoval výhru ve sprintu zesnulému kamarádovi Bakkenovi

Nespolupracující noha by ale neměla ohrozit jeho start ve stíhačce a pravděpodobné místo v nedělní štafetě. Při dalších závodech možná i zlepší svůj pocit ze střelby, po které byl ve čtvrtek rozmrzelý – přestože minul pouze jednou.

„Druhá rána vleže mě štve, protože jsem si ji upálil sám. Vystřelil jsem tu první, dal jsem ji, a pak, jako kdybych se leknul, jsem hrozně rychle přebil a odpálil si tu druhou. Škoda, protože to mohly být úplně v klidu dvě nuly.“

Se svou střelbou byl nespokojený i Vítězslav Hornig. Kvůli třem chybám se ocitl až na hraně bodovacích pozic, což je pro českou jedničku v této sezoně nezvyk.

„Rozhodně se nemůžu schovávat za podmínky, všechno byly čistě moje chyby. Vleže jsem po té ráně na spoušti skočil. Vestoje mi zase nešlo aspoň trochu se zkoordinovat a najíždět na terč v klidu,“ káral se.

Biatlonistky se během sprintu v Oberhofu potýkaly s hustou mlhou

Při obou sprintech nastala málokdy vídaná situace, kdy hned za sebou startovali tři Češi a tři Češky. Trenéři Michael Málek a Lukáš Dostál měli pak na střelnici trochu horké chvíle, jak ohlídat patnáct terčů téměř naráz.

„Asi jsem nic podobného ještě nezažila,“ přiznala Jessica Jislová, která startovala uprostřed tria s Lucií Charvátovou a Voborníkovou. „Říkala jsem holkám na startu, že to je, jako kdybychom jely hlídky, kdy se startovalo spolu a muselo se dojet spolu, což se nám v podstatě povedlo. Bylo to takové milé rozptýlení.“

Na druhou střelbu dokonce dorazily Češky v jednom vláčku hned za sebou. „To jsem si jen říkala, že holky jedou za mnou, tak jestli je nezdržuju, a měla jsem tendenci zrychlovat.“

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Charvátová, stále nejlepší Češka v hodnocení Světového poháru, si po střelecky povedených sprintech v dosavadní sezoně prožila tentokrát na střelnici malou noční můru, když jí pokaždé zůstaly černé dva terče.

Navíc s běžeckým časem až ve druhé polovině výsledků se musela smířit s pozicí v cíli hluboko pod očekávání.

„Ale mě to vlastně ani nepřekvapuje, Oberhof je pro mě trošku prokletý. Spousta chyb vychází ze špatného psychického nastavení,“ přiznala. „Nešla jsem do sprintu s žádnými velkými cíli. Jen jsem doufala, že do stíhačky se dostanu, což jsou docela nízké ambice, a nakonec ani to nevyšlo.“

V sobotní štafetě ještě bude mít šanci své asociace s Oberhofem napravit.

Vstoupit do diskuse
