Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Oberhofu. První z Čechů jede Mareček

Mužský sprint je v letošní sezoně disciplínou, kterou Češi zvládají sice solidně, ale stále čekají na opravdu pronikavý výsledek. Michal Krčmář dokázal jako jediný z reprezentantů bodovat ve všech třech závodech této disciplíny, ani v jednom případě však nebyl z Čechů nejlepší.

ONLINE: Sprint mužů na 10 kilometrů Závod sledujeme v podrobné reportáži.

Na začátku sezony tuto pozici ukořistil Hornig, který v Kontiolahti doběhl na 22. místě. Poté ho vystřídal Mareček, jenž na sebe upozornil 26. pozicí v Hochfilzenu a 21. místem v Le Grand Bornand.

Právě Mareček, na průběžné 31. příčce momentálně nejlepší Čech v hodnocení disciplíny, běží v Oberhofu jako první ze čtveřice reprezentantů (číslo 6). O deset a půl minuty později jde do akce Krčmář (27), chvíli po něm Hornig (38) a nakonec Václavík (77), pro kterého je to dnes první závod Světového poháru v této sezoně.

Jak bude vypadat souboj o čelní pozice? Minulé týdny naznačily, že na umístění mezi nejlepšími může pomýšlet docela široká skupina biatlonistů. Během tří dosavadních sprintů se na stupních vítězů prostřídalo sedm různých závodníků a pouze dva z nich stanuli na pódiu dvakrát – nepřekvapivě jsou jimi Johannes Bö (62) a Sebastian Samuelsson (50).

Právě Nor a Švéd patří k velkým kandidátům na vítězství, však také v hodnocení disciplíny drží oba rivalové první dvě pozice. Ale zatímco Bö už letos sprint vyhrál (v Hochfilzenu) a přidal k němu i jedno druhé místo, Samuelsson se dosud nedočkal. Jeho letošními maximy jsou zatím jedno druhé a jedno třetí místo.

Z dalších biatlonistů mohou pomýšlet na nejvyšší pozice například druhý muž celkového pořadí Světového poháru Nor Sturla Holm Laegreid (48) nebo Francouz Emilien Jacquelin (46), který vyhrál na začátku sezony v Kontiolahti. Před Vánocemi v Le Grand Bornand to byl pro změnu další Nor Martin Uldal (64), kdo triumfoval.

Potvrdí skupina favoritů své ambice, nebo se na stupně vítězů prodere opět někdo nový? A prolomí Češi svůj výsledkový strop, kterým je ve sprintu momentálně třetí desítka?

Sledujte v podrobné online reportáži.