Biatlon ONLINE: Ženy poběží v Oberhofu sprint. Jak vstoupí do nového roku Češky?

12:02
První zastávkou Světového poháru je v novém kalendářním roce biatlonistům dobře známý Oberhof. Ve čtvrtek jsou v německém areálu na programu sprinty, takže po mužích nyní přichází řada na ženy. Českou sestavu tvoří Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Sledujte jejich snažení od 14:15 v podrobné online reportáži.

Lucie Charvátová na trati sprintu v rakouském Hochfilzenu. | foto: Český biatlon / Petr Slavík

České reprezentantky startují na konci třetí desítky a nezvykle blízko sebe – pro všechny čtyři biatlonistky závod začíná v rozmezí dvou minut. Jako první jde do akce Charvátová (číslo 26), která v celkovém hodnocení Světového poháru momentálně figuruje na 19. místě a je v tomto ohledu nejlepší Češkou.

ONLINE: Sprint žen na 7,5 kilometru

Závod sledujeme v podrobné online reportáži.

Hned o půl minuty později startuje Jislová (27), pro niž jsou závody v Oberhofu návratem do soutěžního kolotoče. Zkušená Češka naposledy závodila v polovině prosince, poslední díl Světového poháru před Vánoci v Le Grand-Bornand vynechala.

Voborníková (28) jako jediná z českých žen absolvovala v Oberhofu dva tréninky, neboť se připojila k mužům a do dějiště závodů přijela už v pondělí. Zbytek týmu přicestoval později, protože biatlonistky měly běžet sprint až v pátek. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí však pořadatelé posunuli start a závod se nakonec běží o den dříve.

Vítr rozfoukal oberhofský program. Francouzky nestihnou jediný trénink

O minutu později startuje Davidová (30), která českou čtveřici uzavírá. V roce 2023 doběhla v Oberhofu pátá v hromadném závodě, což je nejlepší výsledek v kariéře v tomto areálu napříč českou ženskou i mužskou sestavou. Na jaké umístění dosáhne dnes?

Zřejmě největší favoritkou je aktuální lídryně Světového poháru Lou Jeanmonnotová (50) z Francie, na vítězství však pomýšlí řada dalších biatlonistek ze špičky jako například švédské sestry Hanna (44) a Elvira Öbergovy (46) nebo Maren Kirkeeideová z Norska (56). Na startu naopak chybí hvězdné Italky Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová.

Kdo se bude nakonec radovat? A jak do celkového pořadí promluví české závodnice?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse
