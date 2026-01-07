„Je to tu na všech vidět, je to smutné,“ nezastíral trenér Ondřej Moravec po středečním tréninku mužů.
V úterý uběhly teprve dva týdny od chvíle, kdy náhle zemřel Sivert Bakken. V sedmadvaceti letech se nadechoval k pokračování kdysi skvěle rozjeté kariéry, na vánoční pauzu odjížděl jako třináctý nejlepší biatlonista seriálu a pátý nejlepší Nor. Při prvních závodech v novém kalendářním roce měl svou pozici potvrdit, a tím si zajistit místo na olympijských hrách.
Místo toho vyjádří před startem čtvrtečního sprintu fanoušci soustrast minutou potlesku a namísto závodníka s číslem jedna zůstane startovní brána prázdná.
„Až dojde na tu připomínku, tak se nálada určitě ještě promění. Bude možná ponuřejší, ale to je asi normální lidská reakce na to, když člověk zemře,“ předpovídal Vítězslav Hornig.
„Byl jedním z nás, závodili jsme spolu. Jak se mluví o biatlonové rodině, tak podle mě pro všechny z nás platí, že to není jen fráze,“ vrátil se k tragické události Michal Krčmář. „Určitě se chystám toho potlesku zúčastnit a vzpomenout na Siverta. Bude to emotivní, ale to k tomu patří a on si to rozhodně zaslouží.“
Asi nejpodivnější ale bude čtvrteční závod pro Isaka Freye. Nor, který vozí modré číslo pro nejlepšího mladíka, měl kvůli slabším výsledkům strávit začátek roku v nižším IBU Cupu. Ale nakonec dostal příležitost zaplnit v sestavě prázdné místo po Bakkenovi.
„Je to naprosto kruté. Uvažoval jsem, jestli chci Sivertovo místo využít, nebo ne,“ přiznal Frey. „Ale došel jsem k tomu, že nejlepší způsob, jak uctít jeho památku, je jet do Oberhofu. Protože jestli by někdo chtěl, aby se to volné místo zaplnilo, byl by to Sivert. Biatlon, vrcholový sport a naprostý profesionalismus – to vše on miloval. Svým startem můžu tyto myšlenky dál šířit a jet na jeho počest.“
Podobný myšlenkový proces absolvovali všichni členové norského týmu. Především pak Johan-Olav Botn. Právě dosavadní lídr seriálu našel bezvládné Bakkenovo tělo na hotelovém pokoji. Bolestivé rozhodování mu nakonec usnadnila nemoc. Kvůli ní přijde o oberhofskou zastávku také Sturla Laegreid.
Odhodláni využít nadcházející závody k uctění zemřelého kamaráda jsou třeba Johannes Dale-Skjevdal nebo Martin Uldal. „Myslím, že Sivert by byl vytočený, kdybych kvůli němu vynechal závody,“ vysvětloval Dale-Skjevdal. „Ale přesto to je divné. Vědět, že Sivert měl už přidělený pokoj na hotelu, že tu měl mít startovní číslo…“
Ve stejném duchu hovořil i Uldal: „Sivert tu měl být s námi, takže to, že jsme bez něj, je zvláštní. Ale jsem rád, že se vidím s ostatními a můžeme se vzájemně podpořit.“
Naopak právě setkání s dalšími členy týmu se ještě před odjezdem bál Vetle Christiansen. „Děsí mě to, celý proces smutku začne zase nanovo. Jsem strašně citlivý a něco takového se u mě neobejde bez spousty slz,“ rozhovořil se jindy vždy vtipkující dlouhán.
V takových chvílích se však nikdo jeho rozpoložení nediví.
„Biatlonová komunita je velmi malá, takže ztráta přítele a soupeře za tak tragických a nečekaných okolností, je opravdu hodně znát,“ upozornil expert norské televize NRK Ola Lunde.
Sám kdysi špičkový biatlonista je součástí sportu více než třicet let, podobnou tragédii ale nepamatuje. „Nikdy jsem nezažil něco tak drastického pro nějaký tým jako toto. Je to obrovská výzva pro norský biatlon i pro samotné závodníky.“
Norové ve snaze ochránit své biatlonisty vzali do Oberhofu o jednoho člena mediálního týmu víc, pojistili se také psychologem. Podobně posílili tým i kolem závodníků v IBU Cupu. „Je těžké předvídat, jak se dny tady budou odvíjet, ale snažili jsme se připravit na to, postarat se o naše závodníky ve všech různých aspektech. Něco se může vynořit v průběhu a je lepší, když na to dokážeme zareagovat hned,“ přiblížil péči o biatlonisty sportovní ředitel týmu Per Arne Botnan.
Přístup vedení ocenil i Botn, který vyhledal psychologickou pomoc ještě během Vánoc. „Mám v hlavě tolik obrazů, se kterými už asi budu muset žít do konce života. Přišlo mi moudré hledat způsob, jak se s nimi vyrovnat.“
Sprint mužů bude sledovat z domova. Už v něm nebude moct fandit svému kamarádovi. Ve čtvrtek ani nikdy příště. Ve světle toho muž se žlutým číslem přemýšlel – pravděpodobně jako mnoho jeho kolegů – jestli má tohle všechno vůbec smysl. „Když se stane něco takového, všechno začne být bezvýznamné,“ líčil. „Ale vím, jak velký smysl dával biatlon Sivertovi. A proto je právě teď ze všech nepodstatných věcí biatlon tou nejpodstatnější.“
A tak má i veškeré dění na stadionu v Durynském lese jediný cíl: aby byl biatlon pro příští čtyři dny tím nejpodstatnějším.
Jako pocta Bakkenovi.
A útěcha pro všechny, kteří pro něj truchlí.