Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jaký to má smysl? Po tragédii se biatlon vrací k závodům, Bakkena uctí aplausem

Alžběta Marešová
  17:00
Od naší zpravodajky v Německu - Terče se při tréninku sklápějí, lyže sviští po sněhu, procházející biatlonisty lze jen těžko rozeznat, jak se každý snaží co nejtepleji zabalit a uchránit před mrazivým, ostrým větrem. V německém Oberhofu už ve čtvrtek vypukne další počasím zdramatizovaný díl Světového poháru, který se tu jezdí od roku 1984. Na první pohled působí všechno stejně jako kdykoliv jindy, kdekoliv jinde. Ale není.
Sivert Bakken v cíli sprintu v Östersundu

Sivert Bakken v cíli sprintu v Östersundu | foto: Profimedia.cz

Sivert Bakken na týmových závodech v norském Geilo.
Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken během stíhacího závodu ve švédském...
Norský biatlonista Sivert Bakken.
Vítězslav Hornig na tréninku v Oberhofu
6 fotografií

„Je to tu na všech vidět, je to smutné,“ nezastíral trenér Ondřej Moravec po středečním tréninku mužů.

V úterý uběhly teprve dva týdny od chvíle, kdy náhle zemřel Sivert Bakken. V sedmadvaceti letech se nadechoval k pokračování kdysi skvěle rozjeté kariéry, na vánoční pauzu odjížděl jako třináctý nejlepší biatlonista seriálu a pátý nejlepší Nor. Při prvních závodech v novém kalendářním roce měl svou pozici potvrdit, a tím si zajistit místo na olympijských hrách.

Nikdy se nevzdal. Bakken inspiroval svou zarputilostí, jeho smrt je dál záhadou

Místo toho vyjádří před startem čtvrtečního sprintu fanoušci soustrast minutou potlesku a namísto závodníka s číslem jedna zůstane startovní brána prázdná.

„Až dojde na tu připomínku, tak se nálada určitě ještě promění. Bude možná ponuřejší, ale to je asi normální lidská reakce na to, když člověk zemře,“ předpovídal Vítězslav Hornig.

„Byl jedním z nás, závodili jsme spolu. Jak se mluví o biatlonové rodině, tak podle mě pro všechny z nás platí, že to není jen fráze,“ vrátil se k tragické události Michal Krčmář. „Určitě se chystám toho potlesku zúčastnit a vzpomenout na Siverta. Bude to emotivní, ale to k tomu patří a on si to rozhodně zaslouží.“

Stadion v Oberhofu se chystá na další zastávku Světového poháru

Asi nejpodivnější ale bude čtvrteční závod pro Isaka Freye. Nor, který vozí modré číslo pro nejlepšího mladíka, měl kvůli slabším výsledkům strávit začátek roku v nižším IBU Cupu. Ale nakonec dostal příležitost zaplnit v sestavě prázdné místo po Bakkenovi.

„Je to naprosto kruté. Uvažoval jsem, jestli chci Sivertovo místo využít, nebo ne,“ přiznal Frey. „Ale došel jsem k tomu, že nejlepší způsob, jak uctít jeho památku, je jet do Oberhofu. Protože jestli by někdo chtěl, aby se to volné místo zaplnilo, byl by to Sivert. Biatlon, vrcholový sport a naprostý profesionalismus – to vše on miloval. Svým startem můžu tyto myšlenky dál šířit a jet na jeho počest.“

Podobný myšlenkový proces absolvovali všichni členové norského týmu. Především pak Johan-Olav Botn. Právě dosavadní lídr seriálu našel bezvládné Bakkenovo tělo na hotelovém pokoji. Bolestivé rozhodování mu nakonec usnadnila nemoc. Kvůli ní přijde o oberhofskou zastávku také Sturla Laegreid.

Mrtvého Bakkena našel na hotelu lídr SP, do Oberhofu Botn nepojede kvůli nemoci

Odhodláni využít nadcházející závody k uctění zemřelého kamaráda jsou třeba Johannes Dale-Skjevdal nebo Martin Uldal. „Myslím, že Sivert by byl vytočený, kdybych kvůli němu vynechal závody,“ vysvětloval Dale-Skjevdal. „Ale přesto to je divné. Vědět, že Sivert měl už přidělený pokoj na hotelu, že tu měl mít startovní číslo…“

Ve stejném duchu hovořil i Uldal: „Sivert tu měl být s námi, takže to, že jsme bez něj, je zvláštní. Ale jsem rád, že se vidím s ostatními a můžeme se vzájemně podpořit.“

Naopak právě setkání s dalšími členy týmu se ještě před odjezdem bál Vetle Christiansen. „Děsí mě to, celý proces smutku začne zase nanovo. Jsem strašně citlivý a něco takového se u mě neobejde bez spousty slz,“ rozhovořil se jindy vždy vtipkující dlouhán.

V takových chvílích se však nikdo jeho rozpoložení nediví.

„Biatlonová komunita je velmi malá, takže ztráta přítele a soupeře za tak tragických a nečekaných okolností, je opravdu hodně znát,“ upozornil expert norské televize NRK Ola Lunde.

Sám kdysi špičkový biatlonista je součástí sportu více než třicet let, podobnou tragédii ale nepamatuje. „Nikdy jsem nezažil něco tak drastického pro nějaký tým jako toto. Je to obrovská výzva pro norský biatlon i pro samotné závodníky.“

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Norové ve snaze ochránit své biatlonisty vzali do Oberhofu o jednoho člena mediálního týmu víc, pojistili se také psychologem. Podobně posílili tým i kolem závodníků v IBU Cupu. „Je těžké předvídat, jak se dny tady budou odvíjet, ale snažili jsme se připravit na to, postarat se o naše závodníky ve všech různých aspektech. Něco se může vynořit v průběhu a je lepší, když na to dokážeme zareagovat hned,“ přiblížil péči o biatlonisty sportovní ředitel týmu Per Arne Botnan.

Přístup vedení ocenil i Botn, který vyhledal psychologickou pomoc ještě během Vánoc. „Mám v hlavě tolik obrazů, se kterými už asi budu muset žít do konce života. Přišlo mi moudré hledat způsob, jak se s nimi vyrovnat.“

Sprint mužů bude sledovat z domova. Už v něm nebude moct fandit svému kamarádovi. Ve čtvrtek ani nikdy příště. Ve světle toho muž se žlutým číslem přemýšlel – pravděpodobně jako mnoho jeho kolegů – jestli má tohle všechno vůbec smysl. „Když se stane něco takového, všechno začne být bezvýznamné,“ líčil. „Ale vím, jak velký smysl dával biatlon Sivertovi. A proto je právě teď ze všech nepodstatných věcí biatlon tou nejpodstatnější.“

A tak má i veškeré dění na stadionu v Durynském lese jediný cíl: aby byl biatlon pro příští čtyři dny tím nejpodstatnějším.

Jako pocta Bakkenovi.

A útěcha pro všechny, kteří pro něj truchlí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
K. Vary vs. TřinecHokej - 39. kolo - 7. 1. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 1.18
  • 7.60
  • 12.00
Chomutov vs. SlaviaHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.80
  • 2.50
Frýdek-M. vs. KolínHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.30
  • 3.70
  • 2.60
Zlín vs. TřebíčHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Zlín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Přerov vs. JihlavaHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Přerov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 3.21
  • 4.19
  • 1.90
Vsetín vs. Pardubice BHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Vsetín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 1.60
  • 4.41
  • 4.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

ONLINE: Duel tabulkových sousedů, Třinec proti Varům rychle navyšuje vedení

Sledujeme online
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Hokejová extraliga ve středu pokračuje střetem dvou nejvzdálenějších týmů. A přitom tabulkových sousedů, kterým se tuto sezonu daří. Od třetího Třince, jenž měnil trenéra, se dobré výkony očekávají....

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  17:10

Hvězdný plavec vydražil svá olympijská zlata. Utržil téměř osm milionů korun

Americký plavec Ryan Lochte se zlatou olympijskou medailí z Londýna 2012.

Bývalý hvězdný americký plavec Ryan Lochte vydražil polovinu ze svých šesti zlatých olympijských medailí za 385 520 dolarů (téměř osm milionů korun). Nejvyšší částku, 183 tisíc dolarů (3,8 milionu...

7. ledna 2026  17:07

Unikly obrázky nového Lego setu k fotbalovému MS. Míč ukrývá celý stadion

Fotbalový míč z dílků LEGO je navržený hlavně jako výstavní model, ne jako...

Na internetu se objevil první obrázek chystaného fotbalového míče od společnosti Lego, který má rozšířit novou sportovní řadu „Editions“. Nejde o klasickou hračku určenou ke hře, ale především o...

7. ledna 2026

Jaký to má smysl? Po tragédii se biatlon vrací k závodům, Bakkena uctí aplausem

Sivert Bakken v cíli sprintu v Östersundu

Od naší zpravodajky v Německu Terče se při tréninku sklápějí, lyže sviští po sněhu, procházející biatlonisty lze jen těžko rozeznat, jak se každý snaží co nejtepleji zabalit a uchránit před mrazivým, ostrým větrem. V německém...

7. ledna 2026

Slováci vezmou na olympiádu i hokejisty z Ruska. Má jít o Gernáta a Lišku

Slovenský kapitán Martin Gernát nakonec na mistrovství světa nenastoupí.

Zatím nejde o definitivní zprávu, ovšem v Rusku mluví jako o hotové věci. Slováci mají vzít na olympiádu minimálně dva hokejisty z KHL, konkrétně Martina Gernáta z Jaroslavle a Adama Lišku z...

7. ledna 2026  16:34

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty...

7. ledna 2026  16:01

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  15:47

Macík se na Dakaru posunul do čela, pro dva české motocyklisty letěl vrtulník

Kamion Martina Macíka ve 4. etapě Dakaru.

Martin Macík ovládl 4. etapu Rallye Dakar a dostal se do čela soutěže kamionů, ve které útočí na třetí celkový triumf za sebou. Mezi automobily ve středu ztratil Martin Prokop přes 40 minut a klesl z...

7. ledna 2026  10:55,  aktualizováno  15:26

Šampion z Gira se loučí. Simon Yates už další velké cyklistické triumfy nepřidá

Simon Yates z Vismy slaví vítězství ve 108. ročníku Gira

Brit Simon Yates ukončil ve 33 letech cyklistickou kariéru. Loni opanoval Giro d’Italia, na kontě má i triumf z Vuelty v roce 2018. Na Tour de France byl nejlépe čtvrtý před třemi lety. O jeho...

7. ledna 2026  15:05

Trať plná eskalátorů a skoků. Arkády Pankrác opět ovládne extrémní DownMall

Adrenalinový závod Arkády Trigea DownMall 2026 přinese do obchodního centra...

Adrenalin a rychlost opět ovládnou obchodní centrum na Pankráci. V sobotu 24. ledna se zde totiž uskuteční závod Arkády Trigea DownMall 2026, v němž se utkají nejlepší jezdci na horských kolech na...

7. ledna 2026  15:04

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...

7. ledna 2026  14:45

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

21. prosince 2025  15:48,  aktualizováno  7. 1. 14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.