Tíha i křídla žlutého čísla. Způsobuje krize v týmu, motivuje. Soukalová se bála srn

EXTRA TLAK. Sturla Laegreid vyrážel do sprintu ve žluto-červeném čísle pro vedoucího muže poháru i disciplíny. Sprintu po čtvrtku už nevládne, udrží po stíhačce aspoň celkové vedení? | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Brzy jednatřicetiletá Preussová je adeptkou na celkové vítězství poprvé v kariéře, nejlépe byla zatím třetí v sezoně 2020/21. Její výsledky ale dlouho ovlivňovaly časté nemoci, kvůli kterým některé zimy absolvovala spíš na marodce než na závodech.

Tuto sezonu ji zdraví zatím nezrazuje, a tak může sebevědomě hájit žluté číslo. „V každém závodě bojuju o každou sekundu,“ hlásí plná energie v Novém Městě.

„Franziska je momentálně ve skvělé situaci a my se snažíme, aby brala svou pozici jako něco, co si může užívat, místo aby z ní měla strach,“ říká za německé trenéry Sverre Olsbu Röiseland. „Samozřejmě, zima je ještě dlouhá, ale s každým závodem je velkému křišťálovému glóbu blíž.“

Laegreid ho měl na dosah už při své první sezoně mezi elitou.

Ve čtyřiadvaceti letech vlétl do Světového poháru jako nezastavitelná střela a před posledním závodem zimy mu v březnu 2021 chyběly na prvního Johannese Böa titěrné čtyři body. Jenže jeho zkušenější kolega v závěrečném klání udržel nervy na uzdě, a nakonec se radoval on.

Od té doby už nikdy Laegreid takový kousek od celkového vítězství nebyl.

Až nyní.

„Teď jsem vítězství blíž než kdy dřív,“ uvědomuje si.

Sturla Holm Laegreid na trati sprintu v Novém Městě.

Žluté číslo si vzal od Johannese Böa v lednové Anterselvě a s náskokem 48 bodů odjel na mistrovství světa, které se do hodnocení Světového poháru už nezapočítává. V Novém Městě se boj o body rozběhl znovu.

„Je v úplně nové pozici. Musí se naučit ne jak žluté číslo hájit, ale jak s ním být dravý a stejně ofenzivní jako dosud,“ povídá trenér Norů Siegfried Mazet. „Před sprintem Sturla říkal, že je trochu nervóznější než obvykle, což je pochopitelné, protože vézt žluté číslo s sebou zkrátka přináší tlak navíc. Ale nechci před ním dělat z psychiky velké téma.“

Těžko říct, jestli přece jen před sobotní stíhačkou neprohodí Mazet se svým svěřencem pár slov o zvládání tlaku, protože Laegreid nepovedeným sprintem většinu svého náskoku ztratil.

KDE AŽ JSEM? Sturla Holm Laegreid měl před rokem v této chvíli na světovém šampionátu už zlato a stříbro, ve Švýcarsku se zatím musí smířit s devátým a čtvrtým místem.

„Jo, sprint nebyl můj nejlepší den,“ uznává muž se žlutým číslem. Po téměř perfektním výkonu Böa ho už hájí s pouze deseti body výhody.

„Věci se v biatlonu mění rychle. Možná zase brzy vrátím úder,“ neztrácí však naději.

Ani Preussová v pátečním sprintu nepředvedla svůj aktuální standard, ta má ale na svou nejbližší pronásledovatelku Lou Jeanmonnotovou přece jen o trochu větší polštář bodů. A protože vozí žluté číslo už od prosincového Hochfilzenu, je na něj v závodech o dost přivyklejší než stále trochu vyjukaný Laegreid.

„Jsem vždy hlavou plně v závodě a soustředím se jen na sebe. Na žlutý dres vůbec nemyslím,“ ujišťuje Preussová.

Německá biatlonistka Franziska Preussová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Žádné výhody

Pro Leagreida je situace o to komplikovanější, že žluté číslo nehájí jen před nejúspěšnějším biatlonistou poslední dekády, ale také před svým kamarádem a týmovým kolegou. Hlavně trenéři tak mají napilno, aby složité období přečkali bez většího napětí v týmu.

„Nikomu se nedostává speciálního zacházení, kdyby někdo měl nějaké výhody, škodilo by to týmovému duchu,“ říká rázně Mazet, který podobnou situaci neřeší s norskými muži poprvé.

„Samozřejmě, pokud někdo potřebuje víc péče, jsem tu pro něj. Ale jinak musí být vše pro všechny stejné, protože mezi sebou nejen soupeří, ale také společně bojují v týmových závodech.“

Norové Endre Strömsheim, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö na stupních vítězů se zlatými medaili ze štafety na MS.

Mazetova slova by si měli vytisknout a zalaminovat v italském týmu žen, kde se výrazně zhoršily vztahy mezi hlavními hvězdami a zároveň adeptkami na triumf v seriálu Dorotheou Wiererovou a Lisou Vittozziovou v průběhu sezony 2018/2019.

Tehdy nechali při mistrovství světa trenéři Wiererovou pro ženskou štafetu odpočívat, zatímco lídryně Světového poháru Vittozziová nastoupit musela. Druhou jmenovanou situace natolik rozhodila, že následné finále Světového poháru v Oslu psychicky neustála a pro velký křišťálový glóbus si dojela Wiererová.

V reprezentaci potom nastal rozpor, Vittozziové trvalo několik let, než se po šoku dostala zpátky k výkonnosti z kritické sezony.

Největší motivace ze všech

Co tedy dělat pro to, aby tělo i hlava závěr sezony vydržely?

Jde vlastně o jednoduché trio podmínek: být zdravý, silný a namotivován.

„V týdnu mezi šampionátem a Novým Městem jsem byl na sebe vážně přísný a téměř s nikým se nestýkal,“ popisuje Laegreid opatření, kterými se snaží zabránit nežádané nemoci. „Ale to je život biatlonisty, takhle to děláme vlastně každou sezonu.“

Také Preussová je vzhledem ke zkušenostem na své zdraví opatrná. „Hodně se omezuje, ale díky tomu zůstává dlouhou dobu zdravá, což ji pomáhá ke stabilní výkonnosti,“ říká vděčně Röiseland.

A co se týče udržení formy? „Snažím se dobře trénovat, dobře odpočívat i dobře spát. Snad to bude stačit, abych si udržel formu až do konce sezony,“ doufá Laegreid.

POTVRZENÍ ŽLUTÉ. Sturla Holm Laegreid slavil vítězství stíhacího závodu v Anterselvě stejně mohutně, jako by ovládl mistrovství světa.

S hlavou a motivací to většinou bývá nejtěžší. „Když bojujete o žluté číslo, tak žádnou motivaci navíc nepotřebujete, protože tohle je ta největší motivace ze všech,“ namítá Nor.

Pozice lídra Světového poháru s sebou ale nese i povinnosti navíc – rozhovory, focení, podepisování…

„Média mají samozřejmě o Franzi mnohem větší zájem, otázky na žluté číslo dostává vlastně pořád. Potřebujeme ji v tom trochu chránit, ale také myslíme na to, že musíme něco médiím a fanouškům poskytnout. Takže se snažíme najít nějaký ideální mix,“ popisuje Röiseland.

Za mnou jsou ty srny...

Že může být blízkost velkého glóbu obřím závažím, pochopila ve své památné sezoně 2015/16 Gabriela Soukalová.

Vedení v poháru se ujala už v prosinci, a postupně náskok navyšovala. Jenže začátkem března na mistrovství světa v Oslu (které se tehdy ještě do poháru započítávalo), chytla skvostnou formu ozdobenou pěti medailemi její největší soupeřka Marie Dorinová–Habertová.

Náskok Soukalové se tím před finálovým kolem v sibiřském Chanty–Mansijsku smrskl na 34 bodů.

Na konci šampionátu stála s českými novináři na ochozu stadionu na Holmenkollenu a vytrvale pochybovala o tom, že ještě může vybojovat velký glóbus.

„Já už tomu velkému glóbu moc nevěřím,“ prohlásila. „Už jsem to tak trochu vzdala.“

„No tak, co to má být? Poraženecká nálada?“ snažili jsme se její pochybnosti zahánět.

„Vždyť já vidím, jak je na tom Marie dobře. Má teď pohodu a dokáže z ní těžit.“

„Jenže vy máte v poháru stále náskok.“

„Malej. Moc ho nezbylo. Já to nevzdávám. Ale Marie si tu svoji pohodu udrží.“

„Myslíte? Ona musí dotahovat, ne vy. Vám stačí dojíždět těsně za ní.“

„Ale pořád je jednodušší dotahovat se z druhého místa než hájit první. Všechny ty srny jsou teď za mnou a všechny běží rychle.“

„Srny? Už jen jedna nebezpečná srna v poháru zbyla.“

„Já vím. Ale já hájila to žluté číslo celou zimu. Což ubíralo síly. Ani pro mě, velkého flegmatika, to teď není lehké. Čím víc závodů mám v nohách, tím je to těžší.“

Gabriela Soukalová při nástřelu před hromadným závodem na MS v Oslu.

Rozesmála se až při připomínce, že na Sibiři je minus 16 a ona ve velkých mrazech závodí dobře, zatímco Francouzi jsou teplomilní.

„Právě, to si taky si říkám. Jak je ta písnička v Cimrmanovi? Tam kde hy-, tam kde hy-, kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobí. Třeba i u mě bude fungovat.“

Přesto se po příletu do Chaty–Mansijsku na trénincích opět tvářila velmi nejistě, dokonce začala hovořit o tom, že je nachlazená, což mohlo mít i psychosomatické příčiny.

Trenér Ondřej Rybář tehdy poukazoval: „Svým pesimismem si Gábina vnitřně hledá alibi, že by se mohlo stát to či ono. Teď si musí nejprve všechno srovnat v hlavě. Ona sama to nakonec musí odzávodit. Jakmile se pak postaví na start, bude chtít zase závodit a vítězit.“

Což se nakonec i stalo. Výborným výkonem ve sprintu Soukalová vybojovala druhé místo a opět se bodově vzdálila Dorinové, v cíli desáté. Po následujícím stíhacím závodě bylo rozhodnuto: velký glóbus poputuje do Česka.

Tomas Macek @tomasmacek2 Takhle slaví Češi. Gábina Soukalová, Zdeněk Vítek a jedna velká křišťálová koule, ke které společně dojeli. https://t.co/5asyzbrjid oblíbit odpovědět

Soukalová vyhrála souboj se soupeřkami a zároveň i se svojí vlastní pochybující myslí.

Najde v Preussové svou následovnici?

A odolá Laegreid náporu Johannese Böa?

Šest posledních individuálních závodů sezony odpoví.