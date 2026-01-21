Premium

Olympiádu budu řešit až den předem, říká Hornig a věří: Máme na dobré výsledky

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  18:54
Dva vrcholy aktuální sezony se českým biatlonistům sešly hned za sebou. Nejprve tento týden Světový pohár před domácí kulisou v Novém Městě na Moravě a za méně než tři týdny už olympijské boje v Anterselvě. Na nich má potvrzený start i Vítězslav Hornig, který zažije olympijskou atmosféru vůbec poprvé.
Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu
Vítězslav Hornig na střelnici během sprintu v Ruhpoldingu
Vítězslav Hornig na střelnici během sprintu v Ruhpoldingu
Vítězslav Hornig během sprintu v Ruhpoldingu
Ale vše popořadě. Nejprve se chce Hornig předvést na domácích tratích a zajet výsledky, které mu zajistí pozitivní náladu pro finále olympijské přípravy.

V minulé sezoně bral Hornig ve Vysočina Areně dvě patnáctá místa a takové umístění by rád tentokrát minimálně napodobil.

S jakými pocity vyhlížíte závody před domácím publikem, které budou zároveň poslední před olympijskými hrami?
Hlavním tématem je momentálně generálka před olympiádou. Během minulých závodů jsme ukázali, že máme na dobré výsledky. Takže formu už budeme jen mírně ladit, rozhodně neplánujeme nic měnit.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Předseda svazu Jiří Hamza řekl, že co se nenatrénuje do Nového Města, už se do olympijské Anterselvy nestihne.
Já bych skoro řekl, že co se nenatrénuje do začátku sezony, tak se už pak moc dohnat nedá. Když člověk závodí, není čas trénovat. To už je čas jen správně regenerovat a dělat vše pro to, aby bylo tělo správně připravené na další závody. Já se snad cítím dobře. V Ruhpoldingu nebyla střelba úplně ideální, ale běžecky jsem se cítil velmi silný.

V Novém Městě by mohla střelba vypadat jinak? Střelnice se tu od té ruhpoldingské liší?
Poměrně výrazně. Je mnohem větrnější. Ale až přijdou lidi, tak se třeba zase víc zavře. Uvidíme, jak to bude během večerního závodu, protože v úterý se tu k večeru vítr mírně uklidňoval.

Vítězslav Hornig na trati štafety v Ruhpoldingu.

Domácí závody jsou vždy těžké na psychiku. Jak je zvládnout nyní, když jsou zároveň generálkou na olympiádu?
Je nutné to brát jedno po druhém. Na olympiádu se odjíždí až příští čtvrtek. Je tam stále spousta času, kdy se může stát cokoliv – což si nikdo z nás nepřeje. Olympiáda ale bude téma třeba až den před mix štafetou.

Jak vám může pomoct, že jste v Anterselvě strávil vánoční pauzu?
Těžko říct. Měli jsme tam výborné tréninkové podmínky. Z hlediska přípravy tratí sice mimo areál sníh nebyl, ale technického sněhu tam dokázali připravit pět kilometrů. A když jsem pak viděl, co se odehrávalo tady v Novém Městě, což byl v té chvíli jediný areál, kde byl sníh – kolik lidí tady bylo a že se to muselo skloubit s Českým pohárem… Tak hodnotím čas v Anterselvě jako nejlepší možnou volbu.

Olympijská nominace. S Hákem a bez Marečka. Davidovou dál trápí bolavá záda

Dlouho jste se hovoru o olympiádě vyhýbal, teď už ji máte jistou. Ulevilo se vám?
Věděli jsme o nominaci od nedělního večera, kdy jsme po závodech měli týmovou poradu, na níž nám ji trenéři oznamovali. Říkali nám i veškeré důvody, které je k nominaci vedly. Věděli jsme o ní tedy o dva dny dřív, než se pouštěla na veřejnost. Je to úleva, protože před sezonou jsem nevěděl, jak na tom budu. Myslím, že v týmu je nás tuhle zimu poměrně hodně, kteří o tu nominaci bojovali.

Překvapila vás v té souvislosti nominace Petra Háka?
Překvapila nás hodně. Ne, že bychom s tím nepočítali, ale říkali jsme si, že dojde třeba ještě k nějakému porovnání. Na druhou stranu Petr si o to výkony v IBU Cupu jednoznačně řekl.

Vítězslav Hornig finišuje ve štafetě v Oberhofu.

Někteří závodníci z jiných zemí kvůli přípravě na olympiádu Nové Město vynechávají. Kdyby nešlo o domácí Světový pohár, zvažoval byste taky tu možnost?
Myslím, že my bychom to nezvažovali. Pro nás je Světový pohár pokaždé téma, protože jedeme o body do individuálního hodnocení i do Poháru národů, který je pro nás důležitý z hlediska počtu startujících na další sezonu. Nemyslím si, že máme takový komfort, aby pět lidí, kteří jedou na olympiádu, mohlo vynechat a nastoupilo pět rovnocenných, jako to mají třeba Norové.

Ve čtvrtek vás čeká vytrvalostní závod, to není pro Nové Město úplně typická disciplína.
Ještě navíc se jedná o zkrácený individuál, takže místo klasických dvaceti jedeme jen patnáct kilometrů. Bude to zajímavé. Já jsem tady vytrvalostní závod jel jen na mistrovství světa, a to nebylo úplně slavné. Zkolabovala mi záda. Doufám, že se to letos nestane.

