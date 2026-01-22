Premium

Krčmář bojoval se stojkou, Hornig s medem. Mráz? Horší je dávat rozhovory

Alžběta Marešová
Tomáš Macek
,
  21:24
Téměř šestnáct tisíc lidí se v mrazivý čtvrteční večer sešlo ve Vysočina Areně, aby podpořilo biatlonisty při jednom z posledních závodů Světového poháru před olympijským startem. Pocitová teplota padala k minus dvanácti a na svědomí ji měl nevyzpytatelný vítr, který sice majestátně nadouval české vlajky na tribunách, úplně stejně si ale hrál i s praporky na střelnici. A domácím biatlonistům tím pěkně zkomplikoval závod.
Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Vítězslav Hornig ve vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě.
Vítězslav Hornig ve vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě.
Mikuláš Karlík ve vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě.
Tomáš Mikyska ve vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě.
21 fotografií

3, 3, 6, 3, 5.

To nejsou čísla na sázkový tiket, ale střelecké skóre Čechů ve čtvrtečním závodě.

„A ten se rozhodoval na střelnici. Tři chyby jsou u kluků moc. Na super výsledek to chtělo za jedna, za dvě by byl výsledek velice slušný. Ale tři jsou… No, úplně se to nepovedlo,“ hodnotil trenér mužů Michael Málek.

Francouzský večer na Vysočině, Perrot vyhrál vytrvalostní závod. Krčmář dvacátý

Jen pěti závodníkům z 98 startujících se podařila bezchybná střelba. Tři z toho byli na pódiu. Ve zkráceném vytrvalostním závodě, kde každá chyba stojí 45 trestných sekund, by o jeden terč lepší skóre poslalo Vítězslava Horniga na čtrnácté místo, Michala Krčmáře na hranu první desítky.

„Chtělo to o jednu ránu, možná dvě méně, a hned by to bylo daleko veselejší,“ uvědomoval si Málek. „Podmínky nebyly jednoduché, ale zapadli jsme do průměru, přestože se tady dal udělat top výsledek.“

Michal Krčmář mává divákům ve Vysočina Areně.

Málkův svěřenec Krčmář v cíli přemítal: „Za tři v takových podmínkách není sice žádný wow závod, ale myslím, že jsem ho ani nepokazil. Ležky jsem zvládl, ale stojky byly náročné. Pral jsem se s nimi, neměly rytmus. Bylo to ubojovanější.“

Před domácí kulisou tvořenou i rodiči a fanklubem si těsně před olympiádou myslel na lepší představení. Ale dvacáté místo nakonec potvrzuje jeho šňůru závodů mezi nejlepší dvacítkou, která trvá už od hromadného závodu v Le Grand Bornand a kterou přerušil jen 29. místem v ruhpoldingské stíhačce.

Rozhodně tak nemusí po třech chybách na novoměstské střelnici bít na poplach. Na rozdíl třeba od vítěze posledního sprintu Sebastiana Samuelssona – Švéd nadělal ve Vysočina Areně osm chyb a skončil až třiasedmdesátý.

„No tak ten bude v depresi,“ odhadoval Krčmář.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

„Já jsem v posledním kole dostal necelých šest sekund od Clauda, který tam byl nejrychlejší, takže je vidět, že šťáva tam je a nejsem v nějaké únavě. Za tři týdny na olympiádě to bude zase jiné, ale teď je důležité nebýt úplně v kaši.“

Jako všichni ostatní byl ale Krčmář ve čtvrtek večer v mrazu, což snášel statečně – i když jen do určité chvíle.

„Naštěstí za celou kariéru moc na zimu netrpím. Když bylo v Pchjongčchangu minus 18, tak jsem zajel svůj nejlepší závod. Pro nás je to relativně ok. Na trati ta zima není zase tak hrozná, člověk se zahřeje. Horší je teď dávat rozhovory, to je mnohem mrazivější než tady závodit,“ pronesl k českým novinářům s úsměvem.

Michal Krčmář ve vytrvalostním závodu v Novém Městě na Moravě.

Také Hornig, byť zachumlaný jako sněhulák, po závodě tvrdil: „Mráz se dal do mě až v cíli, během závodu to překážka nebyla.“

Překážky, které nepřekonal, však nalezl na střelnici.

Přesněji: celkem tři terče, které po jeho ranách zůstaly svítit černě.

Na úvodní čistou položku vleže tak v dalším průběhu závodu nenavázal. „Sice to bylo vždycky po jedničkách, ale tři jedničky jsou prostě moc,“ bilancoval. „Mrzí mě to. Střelnice nebyla těžká, oproti tréninkům byla, troufnu si říct, i lehčí. Jen na poslední položce mě trochu potrápil vítr a únava dohromady, stál jsem tam dýl, aby z toho nebyl horší výsledek.“

Olympiádu budu řešit až den předem, říká Hornig a věří: Máme na dobré výsledky

Po čtvrté střelbě ještě byl průběžně devatenáctý, ale v posledním kole cítil, že síly docházejí.

„Už od předposledního kola jsem tahal nohy, jak se říká, hodně z medu. Tělo na to v nějakých částech mělo, ale v jiných opravdu ne,“ podotkl po 23. místě v cíli.

Body, které za něj utržil, jej v celkové klasifikaci Světového poháru posunuly o jednu příčku výše, na devatenácté pozici je nadále nejlepším Čechem.

Vítězslav Hornig ve vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě. Za ním vykukuje Mikuláš Karlík.

„Mám radši klasickou dvacítku než takovouhle patnáctku, obzvlášť na tomhle rychlejším sněhu,“ poznamenal ke zkrácené verzi vytrvalostního závodu. „Připadá mi bližší sprintu než vytrvalostnímu závodu.“

Z tribuny nad tunely jej hnali i rodinní příslušníci a známí. „Ale přítelkyně s její maminkou a dcerou koukaly u televize, protože tahat je večer do toho mrazu by nebylo úplně příjemné.“

Stejně jako Krčmář i on dostal od vedení reprezentace výjimku a může se svými blízkými bydlet mimo týmový hotel.

Aby si sebe navzájem ještě trochu užili.

Protože už příští týden vyrazí národní tým na více než třítýdenní olympijskou misi do Anterselvy.

Krčmář bojoval se stojkou, Hornig s medem. Mráz? Horší je dávat rozhovory

